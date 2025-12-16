Shriffrin ostaja nepremagana, Bucik Jogan v finalu pridobila 15 mest

Alpske smučarke so sezono nadaljevale s četrtim slalomom. Mikaela Shiffrin je dosegla še četrto zmago, potem ko je bila že v Leviju, Gurglu in Copper Mountainu razred zase. Kar tri njene tekmice iz prve sedmerice (Lara Colturi, Zrinka Ljutić in Katharina Liensberger) so odstopile že v prvi vožnji, v finalu pa še Lena Dürr. Drugo mesto je osvojila Camille Rast, tretje pa Emma Aicher. Ana Bucik Jogan je kljub visokemu zaostanku ujela finale kot zadnja, 30. V drugi vožnji je postavila tretji čas in napredovala na 15. mesto.

Američanka Mikaela Shiffrin še naprej prevladuje na slalomskih preizkušnjah nove tekmovalne zime. Zmagala je na prvih treh tekmah in pri tem dobila kar pet voženj. Najhitrejša je bila tudi po prvem teku v Courchevelu. V cilju je bila 83 stotink pred Švicarko Camille Rast, že tretja Nemka Lena Dürr, ki je odprla tekmo, pa je zaostala več kot sekundo. Kar tri tekmovalke, ki so sodile v ožji krog kandidatk, ki bi lahko premagale Shiffrinovo, so odstopile: Italijanka z albanskim potnim listom Lara Colturi, Hrvatica Zrinka Ljutić in Avstrijka Katharina Liensberger. Padla je tudi Švicarka Wendy Holdener, a že v ciljnem izteku. K sreči se ni poškodovala in se je v finale uvrstila z zaostankom sekunde in 69 stotink.

Caterina Sinigoi Foto: Aleš Fevžer Ob poškodbah Andreje Slokar in Neje Dvornik je bila edino pravo upanje za slovenske točke Ana Bucik Jogan, ki je v Leviju osvojila 11. mesto, na naslednjih dveh slalomih pa ni prišla v prvo trideseterico. V prvi vožnji je ob prihodu v cilj zaostala kar štiri sekunde in 35 stotink ter bila takrat zadnja uvrščena. Kljub temu se je prebila v finale kot zadnja, 30.

Na štartu sta bili še dve slovenski smučarki iz ekipe za evropski pokal: 22-letna Caterina Sinigoi in 23-letna Anja Oplotnik, ki pa sta imeli visoki številki. Za zamejsko Slovenko je bil to drugi nastop v svetovnem pokalu, januarja v Kranjski Gori ni prišla v finale. Tudi Oplotnik še ni osvojila točk v svetovnem pokalu (pet nastopov). Nobena od njiju ni dokončala prve vožnje.

Ana Bucik Jogan je končala na 15. mestu. Foto: Aleš Fevžer

Mikaela Shiffrin v slalomu ostaja nepremagljiva. Foto: Guliverimage V finalu je Bucik Jogan izkoristila startno številko 1 in pridobila več mest. Šest tudi zaradi odstopov, saj druge vožnje na primer nista dokončali Dürr in Švedinja Sara Hector. S tretjim časom finala je Goričanka napredovala na končno 15. mesto. Zaostala je dobre štiri sekunde za zmagovalko. To je bila še na petem slalomu zapored (če štejemo še zadnjega iz prejšnje sezone) Mikaela Shiffrin. Za Američanko je to 105. zmaga v svetovnem pokalu, 68. slalomska. V finalu je sicer dosegla samo peti čas, a vseeno zmagala sekundo in 55 stotink pred Rast.

"Na koncu super tekma, z nekaj sreče, da sem prišla v finale, saj sem imela v prvi vožnji kar nekaj težav, naredila sem napake na neprimernih delih. V drugi vožnji pa je bilo kar dobro smučanje, bilo je sicer še nekaj rezerve. Zelo sem vesela, da mi je uspelo sestaviti dobro vožnjo in sem lepo napredovala," je po 15. mestu povedala Ana Bucik Jogan. "Treningi in premor tekem bodo zdaj vsekakor lažji." Naslednja slaloma in veleslaloma jo čakata po božiču na Semmeringu in po novem letu v Kranjski Gori.

Alpsko smučanje, Courchevel, slalom (ž):



1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:42,50

2. Camille Rast (Švi) +1,55

3. Emma Aicher (Nem) +1,71

4. Katharina Truppe (Avt) +1,79

5. Paula Molzan (ZDA) +1,82

6. Anna Swenn Larsson (Šve) +2,18

7. Wendy Holdener (Švi) +2,82

8. Lara Della Mea (Ita) +3,03

9. Marion Chevrier (Fra) +3,41

10. Dženifera Germane (Lat) +3,57

...

15. Ana Bucik Jogan (Slo) +4,19

Odstop: Lena Dürr (Nem), Sara Hector (Šve), Katharina Huber (Avt) Lara Colturi (Alb), Zrinka Ljutić (Hrv), Katharina Liensberger (Avt), Caterina Sinigoi (Slo), Anja Oplotnik (Slo) ...



Vrstni red v svetovnem pokalu:



1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 558 točk

2. Alice Robison (NZ) 394

3. Camille Rast (Švi) 343

4. Emma Aicher (Nem) 319

5. Paula Moltzan (ZDA) 312

6. Lara Colturi (Alb) 302

7. Julia Scheib (Avt) 280

8. Lena Dürr (Nem) 260

9. Sara Hector (Šve) 244

10. Sofia Goggia (Ita) 240

…

51. Neja Dvornik (Slo) 41

52. Ilka Štuhec (Slo) 40)

53. Ana Bucik Jogan (Slo) 39



Slalomski seštevek:



1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 400 točk

2. Lara Colturi (Alb) 220

3. Camille Rast (Švi) 182

4. Paula Moltzan (ZDA) 172

5. Wendy Holdener (Švi) 168

6. Lena Dürr (Nem) 166

…

25. Neja Dvornik (Slo) 36

28. Ana Bucik Jogan (Slo) 27