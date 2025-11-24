Nejc Naraločnik je marca smuk za svetovni pokal prvič končal v prvi deseterici. Izboljšal si je štartno številko in zdaj je odločen, da mu bo v novi sezoni uspel dokončen preboj med najboljše na svetu. "To je privilegij, da štartaš med 30, imaš boljšo številko. In to moraš izkoristiti stoodstotno. Jaz bom!" Obljublja, da ne bo klonil pod pritiskom.

Po alpskih smučarjih v tehničnih disciplinah, ki so že imeli en veleslalom in dva slaloma, novo tekmovalno zimo ta teden začenjajo še njihovi kolegi v hitrih disciplinah. Copper Mountain v Koloradu bo v četrtek, na ameriški praznik zahvalni dan, gostil uvodni superveleslalom. Preboja med najboljše v tej disciplini se to sezono nadejajo tudi v slovenski reprezentanci. Miha Hrobat, ki je bil 18. superveleslalomist in četrti smukač prejšnje zime, je to nakazal že marca v Kvitfjellu, kjer je osvojil tretje mesto. Resno pa na to disciplino računa tudi Nejc Naraločnik: "Sploh superveleslalom je videti dosti boljše, kar pomeni, da sem napredoval tehnično. To smo si vsi želeli," je poudaril po enem zadnjih treningov. Superveleslalomskih točk svetovnega pokala še nima, je bil pa februarja na svetovnem prvenstvu v Saalbachu v tej disciplini 14.

Nejc Naraločnik je bil februarja na svetovnem prvenstvu na superveleslalomu 14., v svetovnem pokalu v tej disciplini med 30 še ni bil. Foto: Reuters A v prejšnji zimi mu je uspel smukaški preboj. Na zadnjem smuku v Kvitfjellu je osvojil sedmo mesto, kar je bil najboljši dosežek njegove kariere. Z 58 točkami je bil 27. smukač zime. To so njegove sploh prve točke na najvišji ravni. Zdaj, ko si je dokazal, da zmore in si je izboljšal štartno številko, lahko samozavestno cilja na redno osvajanje točk, morda tudi na redne uvrstitve v prvo deseterico. Da si le ne bo s tem ustvaril pritiska. "Zagotovo si ga ne smem in si ga tudi ne bom. To je privilegij, da štartaš med 30, imaš boljšo številko. In to moraš izkoristiti stoodstotno. Jaz bom," je odločen 26-letnik.

"Tako dominantna nacija nam je v še večjo motivacijo"

Nejc Naraločnik in Martin Čater. V slovenski ekipi vlada odlično vzdušje, sproščeno in tekmovalno. In to fante žene naprej. Foto: Aleš Fevžer Po Hrobatu je Naraločnik naslednji, ki je ponotranjil miselnost trenerja Aleša Brezavščka. "Treba je smučati tako, kot znaš, in ne tako, kot si želiš," je ta dejal v Sportalovem sobotnem intervjuju. "Rezultatskih ciljev nimam, jaz želim le smučati, kot vem, da znam. Pa da vidim, kam me bo to pripeljalo. Jaz mislim, da blizu Mihe," se je na novo sezono uzrl Naraločnik. Skupaj s Hrobatom, Martinom Čatrom in Rokom Ažnohom tvorijo zelo povezano slovensko ekipo, kjer iz treninga v trening drug drugega silijo, da so boljši. In tako so pripravljeni tudi na kosanje z močno švicarsko reprezentanco. "Ko smo taka mala reprezentanca, ko res držimo skupaj, nam je tako dominantna nacija v še večjo motivacijo, še večji zagon. Da jih poskušamo uloviti ne glede na finančne zmožnosti in število kadra." Marco Odermatt, Stefan Rogentin in Franjo von Allmen so bili v prvi četverici superveleslalomskega seštevka, Odermatt, Von Allmenn in Alexis Monney pa na prvih treh mestih smukaškega seštevka.

Teden po uvodnem superveleslalomu smučarje v hitrih disciplinah čakajo še uvodna smuka (4. in 5. december) ter še drugi superveleslalom (šesti december). Te tri tekme bo gostil Beaver Creek. Na obeh prizoriščih bo tudi veleslalom z Žanom Kranjcem – v Copper Mountainu ta petek, v Beaver Creeku pa prihodnjo nedeljo.