Dolgoletni šef Red Bullove ekipe formule 1 Christian Horner, ki je julija izgubil službo v eni najuspešnejših ekip, se utegne že naslednje leto vrniti v kraljico avtomotošporta. Kot poroča BBC Sport, se za njegove usluge resno zanimajo pri ekipi Aston Martin. Ta naj bi odpustila direktorja Andyja Cowella.

Medtem ko se v prvenstvu formule 1 odvija troboj za dirkaško lovoriko in troboj za drugo mesto v konstruktorskem seštevku, se očitno notranji boj dogaja v enem od razočaranj sezone. To je ekipa Aston Martin. Pred zadnjima dvema dirkama je na osmem mestu, točko za Haasom in štiri pred Sauberjem. Ekipa, ki jo ima v lasti kanadski milijarder Lawrence Stroll, ima precej višje ambicije. Lani je prvenstvo končala na petem mestu. Morda od vseh ekip najbolj aktivno dela na povsem novem dirkalniku za sezono 2026, ki prinaša nov tehnični pravilnih oziroma novo generacijo dirkalnikov. In zato so v svoje vrste privabili inženirskega genija Adriana Neweyja, k njim pa kot motorni partner prihaja Honda, ki je zadnje sezone uspešno sodelovala z Red Bullom.

Aston Martin ima letos eno peto sicer, sicer točke osvajajo le redko. Foto: Reuters Po zadnjih vročih govoricah, ki jih je prvi objavil BBC Sport, pa po Neweyju in Hondi iz Red Bulla k Aston Martinu prihaja tudi Christian Horner. Ta se je kot šef Red Bullove ekipe v 20 letih podpisal pod vse njihove največje uspehe s Sebastianom Vettlom in Maxom Verstappnom. Koncern Red Bull ga je odpustil letos poleti. BBC se sklicuje na več virov znotraj "paddocka" formule 1, da namerava ekipa Aston Martin odsloviti svojega direktorja Andya Cowella. Razlog naj bi bil v nesoglasjih z Neweyjem. "Ekipa ne bo komentirala govoric in ugibanj. Osredotočeni smo na zadnji dirki sezone," so zapisali pri Aston Martinu. Glavni kandidat za njegovega naslednika naj bi bil Horner, ki bi tako dobil še višjo funkcijo kot pri Red Bullu. Vprašanje sicer, kaj na to poreče Newey, saj je bil eden od razlogov, da je lani odšel iz Red Bulla, Hornerjeva afera z eno od zaposlenih v ekipi.

Lastnik ekipe Stroll naj bi se po pisanju britanskega nacionalnega medija sicer pogovarjal s še več drugimi izkušenimi ljudmi iz sveta formule 1, kot so Andreas Seidl, ki je bil krajši čas vodja McLarnove ekipe, pa trenutno vodja Audijevega projekta v formuli 1 Mattia Binotto ter Martin Whithmarsh, pred leti uspešen šef McLarnove ekipe, ki je za Aston Martin že delal in je Strollov poziv, da se vrne, zavrnil. Horner, ki je dobil od Red Bulla 60 milijonov evrov poravnave, se tako res zdi najbolj verjetna izbira za Aston Martin. Nenazadnje si čez kakšno sezono v svojem dirkalniku želijo tudi Maxa Verstappna.