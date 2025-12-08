Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P.

8. 12. 2025
VN Abu Dabija Christian Horner Max Verstappen Red Bull Racing Formula 1 Helmut Marko

Red Bull očitno zapušča tudi Verstappnov drugi oče

Helmut Marko je bil od prvega dne ustanovitve Red Bullove ekipe formule ena ključna figura. | Foto Reuters

Helmut Marko je bil od prvega dne ustanovitve Red Bullove ekipe formule ena ključna figura.

Foto: Reuters

Red Bullovo ekipo formule ena naj bi po Adrianu Neweyju in Christianu Hornerju zapustil še tretji ključni tvorec uspehov v zadnjih 20 letih. To je 82-letni Avstrijec Helmut Marko, ki je imel oz. za zdaj še ima vlogo svetovalca in prvega kadrovnika vseh Red Bullovih dirkaških ekip, od mladinskih do obeh v formuli ena.

Max Verstappen je bil na zadnjih desetih dirkah letošnje sezone vselej na zmagovalnem balkonu. Skupaj je letos dosegel osem zmag, največ med vsemi. V formuli 1 pa jih ima že 61. | Foto: Reuters Max Verstappen je bil na zadnjih desetih dirkah letošnje sezone vselej na zmagovalnem balkonu. Skupaj je letos dosegel osem zmag, največ med vsemi. V formuli 1 pa jih ima že 61. Foto: Reuters Britanski Sky Sports poroča, da bo ob koncu letošnjega koledarskega leta 82-letni Helmut Marko odšel z mesta Red Bullovega svetovalca. Je eden najtesnejših zaveznikov štirikratnega prvaka Maxa Verstappna. Nizozemec ga ima celo za svojega drugega očeta. Poznata se od leta 2013, ko je imel Max 15 let. Manj priljubljen je pri drugih voznikih, saj je bil vselej neusmiljen, če ti niso dosegali dovolj dobrih rezultatov. Številni so predčasno izgubili kokpit. Nekdanji direktor in lastnik avstrijskega podjetja Red Bull Dietrich Mateschitz je Marka za svetovalca v Red Bullovem dirkaškem projektu imenoval že leta 2005. 

Marko ima sicer sklenjeno pogodbo z Red Bullom še za naslednje leto, a je tudi sam po zaključku nedeljske velike nagrade Abu Dabija namignil, da se morda utegne upokojiti. "Pogovorili se bomo, potem pa sem bom odločil, kako naprej. Odvisno je od več stvari. Moral bom prespati." Če se s prejšnjim šefom Red Bullove ekipe formule ena Christianom Hornerjem nista vedno strinjala, pa se z novim Laurentom Mekiesom dobro razumeta. "Helmut nam je res pomembno pomagal, da smo sredi sezone spreobrnili rezultatsko krivuljo," je po zadnji dirki prvenstva dejal Mekies, ki je poleti nasledil Hornerja.

Verstappen utegne ostati brez dirkaškega inženirja

Gianpiero Lambiase, Maxov dirkaški inženir. Njegov glas slišimo med dirko, ko se z Verstappnom pogovarja po radijski zvezi. | Foto: Reuters Gianpiero Lambiase, Maxov dirkaški inženir. Njegov glas slišimo med dirko, ko se z Verstappnom pogovarja po radijski zvezi. Foto: Reuters Tudi o prihodnosti Maxa Verstappna v Red Bullu je bilo sredi leta precej govora, a nato so se rezultati obrnili precej na bolje. Nizozemec ima pogodbo še za naslednje tri sezone. Utegne pa ostati brez še enega tesnega in dolgoletnega sodelavca. To je njegov dirkaški inženir Gianpiero Lambiase. Po nedeljski dirki je bil ta zelo čustven. Govori se, da bi lahko zapustil mesto Maxovega inženirja. Razlogi naj bi bili osebne narave, že letos je manjkal na dveh dirkah.

