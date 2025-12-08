Končano je najtesnejše svetovno prvenstvo formule 1 v zadnjih 15 letih. Novega prvaka Landa Norrisa in starega Maxa Verstappna sta po 24 dirkah ločili le dve točki. Prvič po 1.457 dneh naziva aktualnega prvaka nima več Verstappen, je pa letos dobil največ dirk, osem. Norris je zmagal sedemkrat, skupaj pa ima v kraljici avtomotošporta 11 zmag. V formuli 1 je 26-letni Britanec odpeljal sedem sezon, 152 dirk.

Svetovni prvak je postal pri 26 letih, v sedmi sezoni v formuli 1. Foto: Reuters Lando Norris je pri 26 letih in 24 dneh postal sedmi najmlajši svetovni prvak v 75-letni zgodovini formule 1. Tri leta prej je uspelo Sebastianu Vettlu in Lewisu Hamiltonu, Fernando Alonso in Max Verstappen sta imela ob prvi lovoriki 24 let, Emerson Fittipaldi in Michael Schumacher pa 25. Postal je 35. prvak v 75-letni zgodovini tega tekmovanja in enajsti prvak iz Velike Britanije (skupaj imajo Britanci 21 lovorik). Prvič po 17 letih ima prvaka med dirkači ekipa McLaren, od leta 2008, ko je to uspelo Hamiltonu, so naslov osvajali dirkači Mercedesa ali Red Bulla. Z McLarnom so ob Hamiltonu lovoriko osvojili še Fittipaldi (1974), James Hunt (1976), Niki Lauda (1984), Alain Prost (1985, 1986, 1989), Ayrton Senna (1988, 1990, 1991) in Mika Häkkinen (1998, 1999).

"Bilo je precej trpljenja, težkih dni in odrekanj"

Ko je stopil iz dirkalnika, je padel v objem mame Cisce. Foto: Reuters Norris prihaja iz Bristola, odraščal je v Glastonburyju, v šolo pa hodil v Somersetu, kjer so eno od ulic zdaj poimenovali Lando Lane. Kot sedemletnik je prvič sedel v gokart in leta 2014 postal svetovni prvak v kartingu. Starša Cisca Norris, ki sicer prihaja iz Belgije, in Adam Norris sta ga od malega spodbujala za avtomotošport in financirala njegova prva leta dirkanja.

Zmage in naslove je osvajal že v nižjih kategorijah formul, ne pa tudi v formuli 2, kjer je odpeljal le sezono in še dve dirki. Leta 2018 je bil podprvak, že v sezoni 2019 pa je dobil sedež v McLarnovi ekipi formule 1. Prvič je bil na zmagovalnem balkonu leta 2020, lani je prvič zmagal in končal sezone kot podprvak. "Bila je dolga pot, težka pot. Bilo je precej trpljenja, težkih dni in odrekanj. A zdaj smo tu! Prvaki sveta! To je res kul," se je v Abu Dabiju smejalo očetu Adamu Norrisu. Mama Cisca Norris je tako kot Lando predvsem jokala: "Čustveno sem iztrošena. A zelo vesela. Zelo sem vesela za družino, za ekipo, za McLaren, za navijače, saj so nam vsi vedno stali ob strani."

Verstappen deset dirk zapored med tremi, Piastri vodil kar 15 dirk

Oscar Piastri ni skrival razočaranja, Max Verstappen je bil ponosen na preobrat, ki je Red Bullu uspel jeseni. Foto: Reuters Verstappen se zaradi izgubljene lovorike ni posebej kujal, saj se je še pred tremi meseci zdela precej neverjetna. Na prvih 14 dirkah sezone je bil samo petkrat na zmagovalnem balkonu. Nato pa se je zgodil veliki preobrat, da se je vrnil v igro za naslov prvaka: na zadnjih desetih dirkah je bil vselej na stopničkah. Letos je zmagal osemkrat, največkrat med vsemi (Norris in Oscar Piastri jih imata po sedem). Še peto sezono zapored je imel največ zmag, a v prejšnjih štirih je postal prvak.

Razočaran pa je lahko Piastri, ki je bil največji del sezone vodilni v prvenstvu, kar 15 dirk. A je svojo tretjo sezono v formuli 1 končal na tretjem mestu, 13 točk za ekipnim tekmecem.

"Da premagaš Maxa, je res velik dosežek"

Zak Brown je takole bežal pred prho s šampanjcem. Foto: Reuters

Veselje Landa Norrisa ob prvem naslovu prvaka. Foto: Reuters Čeprav v McLarnu ves čas govorijo o tako imenovanih pravilih papaya, da torej nimajo ekipnih ukazov, pa je že vrsto let jasno, da je Norris ljubljenec ekipe, predvsem direktorja Zaka Browna. "Vrhunsko. Dirka je bila zelo napeta. Charles je bil tik za Landom, tesno je bilo z Jukijem. Oscar je odpeljal briljantno. Max je stroj," so besede kar bruhale iz Browna. "Da premagaš Maxa in tako vrhunsko ekipo, kot je Red Bull, je res velik dosežek. Ne bi si mogel želeti boljšega dirkaškega para, kot sta Lando in Oscar." Konstruktorsko lovoriko je McLaren osvojil že več dirk pred koncem prvenstva.

Zak Brown verjame, da bodo še osvajali dirkaške naslove. In tu je podprl tudi Piastrija: "Tudi Oscar bo svetovni prvak. Prepričan sem, da bo tudi on svetovni prvak z McLarnom." Prihodnje leto sicer prihaja nova generacija dirkalnikov, tako z novimi pogonskimi sklopi kot z novim aerodinamičnim pravilnikom. Poslovil se je sistem ERS, novi dirkalniki tudi ne bodo temeljili na podtlaku. Tako da ni nujno, da bosta prihodnje leto McLaren in Red Bull znova najhitrejša.

Končni vrstni red v svetovnem prvenstvu (24/24):