Novi svetovni prvak formule 1 je 26-letni britanski dirkač Lando Norris. "Jokam," je po radijski zvezi dejal po prečkanju kariraste zastave. Postal je prvi McLarnov prvak po Lewisu Hamiltonu leta 2008. Zadnjo in odločilno dirko sezone je končal na tretjem mestu, kar pa mu je zadoščalo, da je zadržal minimalno prednost pred Maxom Verstappnom. Ta je dobil veliko nagrado Abu Dabija in tako po zadnji, 24. dirki v seštevku zaostal samo dve točki. Oscar Piastri je z drugim mestom prvenstvo končal na tretjem.

Štart zadnje dirke sezone v Abu Dabiju. Foto: Reuters Zadnja dirka sezone in s tem razplet letošnjega svetovnega prvenstva formule 1 se je začela zapletati sredi prvega kroga, ko je Oscar Piastri (McLaren) za drugo mesto prehitel Landa Norrisa (McLaren). Max Verstappen (Red Bull) je pred tem na štartu in v prvem zavoju zadržal prvo mesto s kvalifikacij. Tretje mesto je za Norrisa pomenilo naslov prvaka, a le z dvema točkama prednosti pred Verstappnom. In nato je odločala taktika postankov. In bili so na treh različnih.

Oscar Piastri je osvojil drugo mesto na zadnji dirki sezone. Foto: Reuters Nizozemec je dirko začel z rumenimi gumami, Avstralec z belimi in je tako na edini postanek zapeljal šele pred koncem dirke, Anglež pa je bil na taktiki dveh postankov. Na enaki je bil Charles Leclerc (Ferrari), ki je vso dirko vozil le nekaj sekund za dirkačem McLarna. Bil je rešilna bitka za Maxa. Če bi prehitel Norrisa, bi bil prvak dirkač Red Bulla. Nervozna dirka tako za vse vpletene v troboj, a se do zadnje letošnje kariraste vendarle ni nič spremenilo. Abu Dabi je osvojil Verstappen, kar je njegova osma zmaga sezone, Piastri je bil drugi in Norris tretji, s čimer je v sedmi sezoni v kraljici avtomotošporta prvič postal prvak.

"Že nekaj časa nisem jokal. Nisem mislil, da bom, a sem."

K je 26-letnik izstopil iz McLarnovega dirkalnika, je visoko dvignil roke. Novi svetovni prvak! Foto: Reuters

Objem z mamo in očetom. Foto: Reuters Ko je na štartno-ciljni ravnini stopil iz šampionskega dirkalnika, je visoko dvignil roke. Prvi mu čestital Verstappen, nato še Piastri, nakar je Lando planil v objem mame in očeta. "Že nekaj časa nisem jokal. Nisem mislil, da bom, a sem. Dolga pot je za mano. Najprej bi se rad zahvalil našim ljudem pri McLarnu, mami, očetu," je v solzah pod odrom za zmagovalce razlagal Norris. "Zdaj vem, kako se počuti Max. Rad bi čestital Maxu in Oscarju, ki sta bila odlična tekmeca. Vsekakor mi nista olajšala življenja. Užival sem v sezoni. Bila je dolga. Uspelo nam je! Ponosen sem na vse."

VN Abu Dabija:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Oscar Piastri (McLaren) +12,5

3. Lando Norris (McLaren) +16,5

4. Charles Leclerc (Ferrari) +23,2

5. George Russell (Mercedes) +48,5

6. Fernando Alonso (Aston Martin) +67,5

7. Esteban Ocon (Haas) +69,8

8. Lewis Hamilton (Ferrari) +72,6

9. Nico Hülkenberg (Sauber) +79,0

10. Lance Stroll (Aston Martin) +81,0

11. Gabriel Bortoleto (Sauber) +81,0

12. Oliver Bearman (Haas) +81,1

13. Carlos Sainz (Williams) +82,1

14. Juki Cunoda (Red Bull) +83,7

15. Kimi Antonelli (Mercedes) +84,3

16. Alex Albon (Williams) +90,3

17. Isack Hadjar (Racing Bulls) +1 krog

18. Liam Lawson (Racing Bulls) +1 krog

19. Pierre Gasly (Alpine) +1 krog

20. Franco Colapinto (Alpine) +1 krog

Max Verstappen je Red Bullu pridirkal tretje mesto med konstruktorji. Foto: Reuters Z večjim zaostankom za prvo četverico je George Russell s petim mestom Mercedesu priboril končno drugo mesto v seštevku konstruktorjev. Red Bull je ostal pred Ferrarijem na tretjem. Fernando Alonso (Aston Martin) je s šestim mestom dosegel enega boljših rezultatov sezone. Lewis Hamilton (Ferrari) se je po še enem kvalifikacijskem razočaranju z dvema postankoma prebil na osmo mesto. Izpostaviti velja še Nica Hülkenberga, ki je Sauberju z devetim mestom pridirkal zadnji dve točki v 30-letnem obstoju te švicarske ekipe. Pozimi se bo preimenovala v Audi.

Naslednja sezona formule 1, z novo generacijo dirkalnikov in enajstimi ekipami, se začne osmega marca 2026 v avstralskem Melbournu.

Končni vrstni red v svetovnem prvenstvu (24/24):

Kako se je razpletala VN Abu Dabija



CILJ! Verstappen je zmagovalec Abu Dabija. Norris pa novi svetovni prvak! Prvi McLarnov prvak po 17 letih. Lando joče v kokpitu, Zak Brown se mu po radijski zvezi dere po ameriško.



Zadnji krog dirke in sezone!



Predzadnji krog: Mama Landa Norrisa je pošteno nervozna v garaži.



Še 4 krogi: Leclerc ni uspel ujeti Norrisa, ta pa se je približal Piastriju. Verstappen ima varnih 16 sekund prednosti.



Še 5 krogov: Mirno v zadnjih krogih sezone. Verstappen je pred osmo zmago leta, Norris pa pred prvim naslovom prvaka.



Še 8 krogov: 1. Verstappen, 2. Piastri +19,9, 3. Norris +24,5, 4. Leclerc +28,6, 5. Russell, 6. Alonso, 7. Ocon, 8. Hamilton, 9. Bearman, 10. Bortoleto



Še 10 krogov: Verstappen svojega inženirja sprašuje, ali Leclerc lovi Norrisa. Odgovor: imata enak ritem.



Še 13 krogov: Ob takšnem razpletu bo prvak Norris, le dve točki pred Verstappnom. Razen če Norrisa ujame in prehiti Leclerc.



Še 15 krogov: 1. Verstappen, 2. Piastri +24,0, 3. Norris +28,8, 4. Leclerc +33,6, 5. Russell, 6. Alonso, 7. Ocon, 8. Bearman, 9. Bortoleto, 10. Hamilton



Še 16 krogov: Piastri se je vrnil na stezo na drugo mesto in štiri sekunde pred Norrisom, ki se mu nasmiha prvi naslov prvaka.



Še 17 krogov: Verstappen je prehitel Piastrija, ki bo ob koncu kroga zapeljal na edini postanek.



Še 17 krogov: Verstappen je ujel Piastrija. Norris pa pelje na drugi postanek in se bo varno vrnil na stezo pred Leclerca na tretje mesto.



Še 18 krogov: Leclerc na drugi postanek.



Še 19 krogov: 1. Piastri*, 2. Verstappen +3,2, 3. Norris +9,7, 4. Leclerc +16,0, 5. Russell, 6. Stroll*, 7. Alonso, 8. Bortoleto, 9. Ocon, 10. Bearman (*brez postanka)



Še 22 krogov: Če bo šel Leclerc na drugi postanek, bo šel krog pozneje tudi Norris, sporočajo Angležu. Piastri še vztraja sne tezi.



Še 23 krogov: 1. Piastri*, 2. Verstappen +7,3, 3. Norris +13,3, 4. Leclerc +18,4, 5. Russell, 6. Stroll*, 7. Alonso, 8. Bortoleto, 9. Ocon, 10. Bearman (*brez postanka)



Še 25 krogov: Piastri, ki še ni bil v boksih, zdaj precej izgublja. Lahko se zgodi, da bo po postanku celo padel na četrto mesto.



Še 28 krogov: 1. Piastri*, 2. Verstappen +13,6, 3. Norris +18,3, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Cunoda*, 7. Stroll*, 8. Hamilton, 9. Alonso, 10. Antonelli* (*brez postanka)



29. krog: Pet sekund kazni Cunodi, ker je vijugal pred Norrisom. Zato pa Landu niso dali kazni, ker je ob tem zapeljal s steze.



29. krog: Polovica dirke. Verstappen malo pridobiva proti Piastriju, ki še ni bil v boksih. Norris in Leclerc se bližata Landu.



25. krog: 1. Piastri*, 2. Verstappen +18,5, 3. Norris +23,8, 4. Leclerc, 5. Cunoda*, 6. Russell, 7. Stroll*, 8. Hamilton, 9. Antonelli*, 10. Alonso (*brez postanka)



23. krog: Norris vendarle brez težav mimo Cunode. Japonec je pred njim vijugal, Anglež pa ga je prehitel izven steze. Komisarji bodo to prehitevanje še pregledali! Vodilni Verstappen pa pelje na prvi in edini postanek v bokse.



23. krog: Norris je ujel Cunodo. Temu so že naročili, naj naredi vse, da ga zadrži za sabo. Približal se jima je tudi Leclerc.



22. krog: 1. Verstappen*, 2. Piastri* +1,9, 3. Cunoda* +25,7, 4. Norris +28,4, 5. Leclerc, 6. Lawson*, 7. Stroll*, 8. Russell, 9. Antonelli*, 10. Hamilton (*brez postanka)



19. krog: Norris je istočasno prehitel Strolla in Lawsona. Zdaj že četrti, a pred njim je zdaj Verstappnov ekipni kolega Cunoda.



18. krog: Norris je prehitel Antonellija in Sainza, pred njim sta zdaj Stroll in Lawson. Leclerc je še za vsemi štirimi.



18. krog: Norris in Leclerc sta se na stezo vrnila na 9. in 10. mestu, a za več počasnejšimi dirkači, ki še niso menjali gum.



17. krog: Norris, Leclerc in Alonso na prvi postanek. Čist postanek za dirkača McLarna. Šli so na bele gume, kar pomeni najverjetneje edini postanek.



16. krog: Russell in Hadjar na prvi postanek. Morda taktika dveh postankov? Hamilton je bil v boksih že več krogov prej



15. krog: 1. Verstappen, 2. Piastri +1,7, 3. Norris +5,1, 4. Leclerc +7,0, 5. Russell, 6. Alonso, 7. Bortoleto, 8. Hadjar, 9. Ocon, 10. Cunoda



13. krog: Mirnejši del dirke, naredili so se manjše razlike med tekmeci. Norris bi ob takšnem razpletu prvak postal z dvema točkama prednosti.



10. krog: 1. Verstappen, 2. Piastri +2,1, 3. Norris +3,8, 4. Leclerc +4,9, 5. Russell, 6. Alonso, 7. Bortoleto, 8. Hadjar, 9. Ocon, 10. Cunoda



8. krog: Verstappen je dve sekundi pred Piastrijem in štiri pred Norrisom, tik za njim ostajata Leclerc in Russell. Še 50 krogov.



5. krog: 1. Verstappen, 2. Piastri +2,3, 3. Norris +3,7, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Alonso, 7. Bortoleto, 8. Hadjar, 9. Ocon, 10. Cunoda … 13. Hamilton



4. krog: Russell je prehitel Alonsa, Leclerc pa napada Norrisa.



3. krog: Leclerc, Alonso in Russell so tik za Norrisom, ki izgublja stik s prvima dvema. Tretje mesto Landu še zadošča za lovoriko.



2. krog: 1. Verstappen, 2. Piastri, 3. Norris, 4. Leclerc, 5. Alonso, 6. Russell, 7. Bortoleto, 8. Hadjar, 9. Ocon, 10. Cunoda … 14. Hamilton



1. krog: Piastri je prehitel Norrisa za drugo mesto!



Štart! Verstappen je takoj zaprl Norrisa, a ta vseeno po varni zunanji liniji ostaja pred Piastrijem. Russell je slabo štartal in na četrto mesto je prišel Leclerc.



Krog za ogrevanje. Večina najboljših je na rumenih gumah, samo Piastri bo štartal z belimi in poskušal z drugačno taktiko.



Še 10 min: Thierry Henry, Ronaldinho, Gordon Ramsey … številni znani obrazi so v Abu Dabiju, da bi videli zadnjo dirko sezone. Na dirki so navijači iz kar 105 držav sveta.

Pred štartom zadnje dirke: dvanajsti troboj na zadnji dirki, samo štirikrat je vodilni osvojil lovoriko

Lando Norris ob dopoldanskem prihodu na dirkališče Yas Marina. Foto: Reuters

Max Verstappen lahko z Red Bullom osvoji peti zaporedni naslov prvaka. Foto: Reuters Dvanajstič v 75-letni zgodovini formule 1 imajo na zadnji dirki sezone trije (ali več) dirkači možnost za naslov svetovnega prvaka. Lando Norris (McLaren) je 12 točk pred branilcem lovorike Maxom Verstappnom (Red Bull) in 16 pred Oscarjem Piastrijem (McLaren). Vsak od njih je letos dobil tri dirke. Največ možnosti ima Anglež, a je tako kot Avstralec pod velikim pritiskom, saj se je McLaren večji del sezone zdel nepremagljiv in je konstruktorsko lovoriko osvojil že pred več dirkami. McLarnova dirkača lovorike še nimata, Norris je v sedmih sezonah zmagal 11-krat, Piastri v treh devetkrat. Na drugi strani Nizozemec nima česa izgubiti, saj je pred desetimi dirkami lovoriko odpisal še sam, a nadomestil 104 točke zaostanka. Je štirikratni prvak s 70 zmagami.

Vseh 12 sezon, ko so bili na finalni dirki še trije dirkači v igri za prvaka:

Sebastian Vettel, ki je pred 15 leti osvojil lovoriko v Abu Dabiju, je bil pred finalno dirko šele tretji v skupnem seštevku. Foto: Guliverimage Leta 2010 so bili na zadnji dirki sezone v Abu Dabiju v igri za lovoriko celo štirje dirkači. Čeprav je imel Fernando Alonso (Ferrari) 15 točk prednosti pred tretjim Sebastianom Vettlom (Red Bull), je naslov odnesel nemški dirkač. Španec je bil šele sedmi, sezono je končal s štirimi točkami zaostanka. Najbolje pomnimo prvenstvo 2007. Pred finalom v Braziliji je imel Lewis Hamilton (McLaren) štiri točke prednosti pred Alonsom (McLaren) in sedem pred Kimijem Räikkönenom (Ferrari). McLaren tudi tisto leto ni imel ekipnih ukazov, lovoriko pa je s točko prednosti pred Angležem in Špancem osvojil Finec, torej tretji pred finalom. Räikkönen je v Interlagosu zmagal, Alonso je bil tretji, Hamilton šele sedmi. Trije so bili v igri za naslov tudi leta 1986, pa 1982, 1981, 1974, 1964, 1959, 1956, 1951 in 1950. Samo štirikrat je prvak postal dirkač, ki je vodil pred zadnjo dirko! Nazadnje je bil to Keke Rosberg leta 1982.

Oscar Piastri ima najmanj možnosti za naslov prvaka, a v McLarnu morajo v prvi vrsti poskrbeti, da ne bosta oba njihova dirkača ostala brez lovorike. Foto: Reuters Direktor McLarnove ekipe Zak Brown je po sobotnih kvalifikacijah dejal, da bodo imeli dva sestanka, večernega v soboto in še jutranjega v nedeljo. "Bomo videli, kako se bo odvijala dirka. Ko bo jasno, da eden lahko postane prvak in drugi ne, bomo preučili vse možne scenarije. Imamo dva dirkača, ki se borita za naslov. Tudi Oscar razmišlja, da bi zmagal na zadnji dirki. In če zmaga, bo Maxu vzel točke in potem Landu niti ni treba ostati tretji." Jasno jim je, da naslova nikakor ne smejo zapraviti. Tako da bo v določenem trenutku finalne dirke prvenstva eden moral pomagati drugemu. Če bo to treba. Scenarij je najlažji za Norrisa, ki mora biti na enem od prvih treh mest in potem ni več odvisen od uvrstitev drugih dveh. A na treningih je bil zelo hiter tudi George Russell (Mercedes), ki se lahko vmeša med prve tri.