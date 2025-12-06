Prvih sedem v petih točkah, na derbiju Napoli in Juventus

V italijanski serie A prve štiri ekipe ločita le dve točki. AC Milan in Napoli, ki sta s po 28 točkami na prvih dveh mestih, v tokratnem 14. krogu za tretjo zaporedno zmago igrata proti Torinu oziroma Juventusu. Slednji je sedmi, a zaostaja le pet točk. Inter in Roma, ki sta tretji in četrta, pa se bosta pomerila s Comom oziroma Cagliarijem.