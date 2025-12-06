Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Italijansko prvenstvo, 14. krog

Prvih sedem v petih točkah, na derbiju Napoli in Juventus

V italijanski serie A prve štiri ekipe ločita le dve točki. AC Milan in Napoli, ki sta s po 28 točkami na prvih dveh mestih, v tokratnem 14. krogu za tretjo zaporedno zmago igrata proti Torinu oziroma Juventusu. Slednji je sedmi, a zaostaja le pet točk. Inter in Roma, ki sta tretji in četrta, pa se bosta pomerila s Comom oziroma Cagliarijem.

David Neres
Sportal Gneča na vrhu serie A. Napoli ugnal Romo, Interjev Martinez kralj strelcev.

Italijansko prvenstvo, 14. krog:

Sobota, 6. december:

Nedelja, 7. december:

Ponedeljek, 8. december:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

6 - Martinez (Inter)
5 – Calhanoglu (Inter), Leao (Milan), Orsolini (Bologna), Paz (Como), Pulisic (Milan)
– Anguissa (Napoli), Berardi (Sassuolo), Bonazzoli (Cremonese), Bonny (Inter), Castro (Bologna), Davis (Udinese), De Bruyne (Napoli), Pellegrino (Parma), Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Soule (Roma), Yildiz (Juventus), Zaniolo (Udinese)
Mattia Zaccagni
Sportal Lazio izločil AC Milan, Begićeva Parma izpadla proti branilcem naslova
