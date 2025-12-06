Sobota, 6. 12. 2025, 8.45
1 ura, 15 minut
Italijansko prvenstvo, 14. krog
Prvih sedem v petih točkah, na derbiju Napoli in Juventus
V italijanski serie A prve štiri ekipe ločita le dve točki. AC Milan in Napoli, ki sta s po 28 točkami na prvih dveh mestih, v tokratnem 14. krogu za tretjo zaporedno zmago igrata proti Torinu oziroma Juventusu. Slednji je sedmi, a zaostaja le pet točk. Inter in Roma, ki sta tretji in četrta, pa se bosta pomerila s Comom oziroma Cagliarijem.
Italijansko prvenstvo, 14. krog:
Sobota, 6. december:
Nedelja, 7. december:
Ponedeljek, 8. december:
Lestvica:
Najboljši strelci:
6 - Martinez (Inter)
5 – Calhanoglu (Inter), Leao (Milan), Orsolini (Bologna), Paz (Como), Pulisic (Milan)
4 – Anguissa (Napoli), Berardi (Sassuolo), Bonazzoli (Cremonese), Bonny (Inter), Castro (Bologna), Davis (Udinese), De Bruyne (Napoli), Pellegrino (Parma), Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Soule (Roma), Yildiz (Juventus), Zaniolo (Udinese)
...