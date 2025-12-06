Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P.

Sobota,
6. 12. 2025,
9.00

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Sobota, 6. 12. 2025, 9.00

1 minuta

Angleško prvenstvo, 15. krog

Vodilni Arsenal proti ekipi, ki ji je zadnja leta trn v peti

M. P.

Arsenal | Arsenal je vodilna ekipa premier lige. | Foto Reuters

Arsenal je vodilna ekipa premier lige.

Foto: Reuters

Petnajsti krog angleške premier lige začenjata Aston Villa in vodilni Arsenal (13.30). Ekipa iz Birminghama zaostaja samo za šest točk in je trenutno tretja ter v nizu štirih zaporednih zmag. Topničarji so na zadnjih štirih tekmah dvakrat zmagali in dvakrat remizirali. Jaka Bijol, ki je sredi tedna zabil svoj prvi gol v premier ligi, ob 18.30 z Leeds Unitedom gosti Liverpool. Manchester United, ki pogreša poškodovanega Benjamina Šeška, bo v ponedeljek zvečer igral v Wolverhamptonu.

Manchester United West Ham
Sportal Šeškovim soigralcem kazalo imenitno, nato pa jim ni bilo več do smeha

Tekme med Aston Villo in Arsenalom so v zadnjih letih vselej zanimive in nepredvidljive. Na zadnjih petih tekmah smo videli en remi, dve zmagi Ville in dve Arsenala. "Villa igra dobro in zmaguje tekme. So v zelo dobri formi in mi to vemo. Imajo trenerja, ki je ekipo v zadnjih letih dvignil," je nasprotnika pohvalil trener Arsenala Mikel Arteta. Zdajšnji trener Aston Ville Unai Emery je bil prav Artetin predhodnik na klopi topničarjev. "Vemo, kakšna naloga nas čaka in to je za nas samo izziv," je dodal Arteta.

Angleško prvenstvo, 15. krog:

Sobota, 6. december:

Nedelja, 7. december:

Ponedeljek, 8. december:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

15 – Haaland (Man City) 
11 – Thiago (Brentford)
7 – Mateta (Crystal Palace), Welbeck (Brighton)
– Semenyo (Bournemouth)
– Mbeumo (Man United), Richarlison (Tottenham), Woltemade (Newcastle), Foden (Manchester City)
– Anthony (Burnley), Eze (Arsenal), Fernandez (Chelsea), Flemming (Burnley), Gakpo (Liverpool), Gyökeres (Arsenal), Isidor (Sunderland), Joao Pedro (Chelsea), Kroupi (Bournemouth), Ndiaye (Everton), Neto Pedro (Chelsea), Nmecha (Leeds), Salah (Liverpool), Wilson (West Ham), Bruno Guimaraes (Newcastle)
...
Benjamin Šeško (Man United)
 Jaka Bijol (Leeds United)

bijol thumb
Sportal Fantastičen gol Jake Bijola! Kaj je povedal po sanjskem večeru?
Jon Gorenc Stanković
Sportal Ni jih veliko, Jaka Bijol šele četrti slovenski strelec
