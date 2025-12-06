Petnajsti krog angleške premier lige začenjata Aston Villa in vodilni Arsenal (13.30). Ekipa iz Birminghama zaostaja samo za šest točk in je trenutno tretja ter v nizu štirih zaporednih zmag. Topničarji so na zadnjih štirih tekmah dvakrat zmagali in dvakrat remizirali. Jaka Bijol, ki je sredi tedna zabil svoj prvi gol v premier ligi, ob 18.30 z Leeds Unitedom gosti Liverpool. Manchester United, ki pogreša poškodovanega Benjamina Šeška, bo v ponedeljek zvečer igral v Wolverhamptonu.

Tekme med Aston Villo in Arsenalom so v zadnjih letih vselej zanimive in nepredvidljive. Na zadnjih petih tekmah smo videli en remi, dve zmagi Ville in dve Arsenala. "Villa igra dobro in zmaguje tekme. So v zelo dobri formi in mi to vemo. Imajo trenerja, ki je ekipo v zadnjih letih dvignil," je nasprotnika pohvalil trener Arsenala Mikel Arteta. Zdajšnji trener Aston Ville Unai Emery je bil prav Artetin predhodnik na klopi topničarjev. "Vemo, kakšna naloga nas čaka in to je za nas samo izziv," je dodal Arteta.

Angleško prvenstvo, 15. krog:

Sobota, 6. december:

Nedelja, 7. december:

Ponedeljek, 8. december:

Lestvica: