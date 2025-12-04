Slovenski nogometni reprezentant Jaka Bijol je sinoči na domačem stadionu Elland Road zabil svoj krstni zadetek v angleški ligi in to proti velikanu, kot je Chelsea. Po tekmi, ki se je končala z zmago njegove ekipe Leeds United (3:1), je bil razumljivo evforičen. "Ko sem videl, da je žoga v mreži in navijače pred seboj, sem preprosto ponorel."

"Za nami je neverjeten večer," se je smejalo Jaki Bijolu, ki je v 6. minuti srečanja z ekipo Chelsea z glavo zadel za vodstvo Leeds Uniteda z 1:0. "Trdo smo garali, vendar na zadnjih tekmah nismo dosegali rezultatov, ki bi si jih morda zaslužili. Danes smo že od začetka imeli pravo energijo, preprosto šli smo po to zmago! Zaslužili smo si jo," je po tekmi povedal branilec slovenske reprezentance.

Dodal je, da jim je že drugi polčas proti Manchester Cityju dal nekaj samozavesti. "Proti tako kakovostnemu nasprotniku, kot je Chelsea, smo odigrali dobro, to nam je vlilo samozavest. Verjamem, da bomo na koncu sezone dobri," je optimističen Bijol, ki je sinoči uresničil ene od svojih sanj.

"Ni bilo lahko, včasih je treba počakati, trdo delati in potem pride tudi priložnost. Nocoj se mi je zgodilo prav to. Veselim se podobnih trenutkov. Ko se spomnim na gol, dobim kurjo polt. O tem sem sanjal. Vedno sem si želel doseči gol v premier ligi in zdaj se je to zgodilo," je bil upravičeno zadovoljen Bijol. "Ko sem videl, da je žoga v mreži in navijače pred seboj, sem preprosto ponorel," je dodal.

Leeds je tako v 14. krogu prekinil serijo štirih zaporednih porazov v angleški ligi.

Bijol, ki je za svojo predstavo proti Chelseaju dobil odlično oceno Sofascora (ocena 7,7, kar je bila druga najvišja ocena večera), se je po kotu izmuznil svojemu čuvaju, visoko skočil in premagal vratarja Roberta Sancheza. Do konca tekme je svoj prvi gol v Angliji za 2:0 dosegel še Japonec Ao Tanaka, Pedro Neto je v 50. minuti izid znižal, zmago Leedsa pa je potrdil Dominic Calvert-Lewin. Naslednji Leedsov nasprotnik bo Liverpool.

Chelsea je po porazu padel na četrto mesto, prehitela ga je Aston Villa, ki je v obračunu z vrha lestvice na tekmi s kar sedmimi goli v gosteh ugnala Brighton.

