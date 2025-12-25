V svetu smučarskih skokov v zadnjih dneh veliko pozornosti pleni diskvalifikacija Bolgara Vladimirja Zografskega, ki je bil v Engelbergu diskvalificiran zaradi napačnih dimenzij smuči, ki so bile preširoke le za tri milimetre. Njegov trener obtožuje Fis nepoštene obravnave, oglasili pa so se tudi pri proizvajalcu smuči, Slatnarju.

Kot poroča poljski SportoweFakty, je bil Vladimir Zografski, za katerim je sicer z izjemo tekem v Engelbergu dober začetek sezone, v nedeljo diskvalificiran zaradi smuči, ki so bile preširoke za vsega tri milimetre. Bolgar, ki je trenutno dvanajsti v svetovnem pokalu, je bil zato diskvalificiran, prejel pa je tudi rumeni karton. Kartoni so namreč novost smučarskih skokov, ki velja od te sezone, po kateri za vsako namerno kršitev smučarski skakalec prejme opozorilo v obliki kartona, drugi karton pa pomeni diskvalifikacijo iz naslednjih dveh tekmovanj. In prav ta karton je sprožil razburjenje.

Ekipa Zografskega namreč trdi, da je bila kršitev nenamerna, saj "sami ne morejo razširiti smuči." Poleg tega je bila smučarska površina prevelika za manj kot 0,02 odstotka, kar pa, po njihovo, ne vpliva na uspešnost športnikov. Bolgarska ekipa diskvalifikacije ne izpodbija, vendar zahteva razveljavitev rumenega kartona. K ogorčenju dodaja dejstvo, da je proizvajalec opreme, Slatnar, Mednarodni smučarski zvezi in tudi smučarskemu skakalcu poslal uradno izjavo, v kateri je prevzel polno odgovornost za nepravilno opremo. Napačne dimenzije smuči naj bi bile posledica človeške napake. Proizvajalec je zato prostovoljno podal zahtevo, da FIS prekliče rumeni karton.

Vladimir Zografski je trenutno dvanajsti skakalec zime. Foto: Sportida

"To ni manipulacija, saj na smučeh nismo ničesar spreminjali. Nismo spremenili niti ene same nastavitve, le namestili smo pritrdilne elemente. Navsezadnje je bil Slatnar tisti, ki je vložil protest. Nismo posegali v opremo. Sploh ne vemo, na kakšen način bi lahko na vse skupaj vplivali. Noben serviser tega ne preverja," je povedal Grzegorz Sobczyk, trener bolgarskega smučarskega skakalca. Poudarja, da bi lahko tako nepravični rumeni karton negativno vplival na samega Zografskega in spodkopal njegovo samozavest na novoletni turneji.

Pri Fis jasni

Oglasil se je tudi kontrolor opreme pri Fisu, Mathias Hafele. "Pravila so jasna: športnik je odgovoren za svojo opremo. Ne morem preveriti, kako je prišlo do kršitve. Športnik lahko sodeluje na tekmi le, če je njegova oprema v skladu s predpisi," je izjavil kontrolor. Vendar je bil v tej sezoni rumeni karton že enkrat razveljavljen. Med otvoritveno tekmo svetovnega pokala v Lillehammerju je imel Norvežan Isak Andreas Langmo namreč strgano zadrgo na kombinezonu., bil je diskvalificiran, a njegov rumeni karton je bil naslednji dan razveljavljen. To ni presenetljivo, saj strgana zadrga ni bila namerna kršitev pravil, kot je povedal tudi Hafele.

Zografskijeva ekipa je ogorčeno nad dejstvom, da so bili v, po njihovem mnenju, podobni situaciji obravnavani drugače kot Norvežani. "Zakaj bi morali biti odgovorni, če to sploh ni odvisno od nas? Imam vtis, da zveza ne obravnava vseh enako. Prav tako ne razumem, kako se ta primer razlikuje od Langmove diskvalifikacije. Čudno se mi zdi, da naš rumeni karton ni bil razveljavljen, kljub priznanju proizvajalca. Nihče iz zveze ne more pojasniti, zakaj se je to zgodilo," je dejal Sobczyk, a so pri Fis že zavrnili možnost, da bi karton tokrat razveljavili.

Preberite še: