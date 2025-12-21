Izjemni Domen Prevc ponovno na stopničkah, Kobajaši mu je preprečil vpis v zgodovino #video

Domen Prevc je v soboto po svoji 14. posamični zmagi v Engelbergu postal prvi slovenski smučarski skakalec, ki je v svetovnem pokalu nanizal pet zaporednih zmag. Absolutni rekord vseh časov, šest zaporednih zmag, pa je ostal neizpolnjena želja. Kljub dvema izjemnima skokoma je tokrat zaostal za Japoncem Rjojujem Kobajašijem, ki se je v finalu, tudi po zaslugi večjega dodatka in boljših ocen za slog, zavihtel na sam vrh. Tretji je bil Nemec Felix Hoffman. V finalu sta nastopila še Timi Zajc in Anže Lanišek, oba pa pridobila nekaj mest. Zajc je končal kot deveti, Lanišek pa 14.

Najboljši skakalec svetovnega pokala v olimpijski zimi Domen Prevc je imel pri 26 letih priložnost izenačiti rekord vseh časov. Po šestkrat v nizu so doslej slavili le Finca Janne Ahonen (2004/05) in Matti Hautamaeki (2004/05), Avstrijca Thomas Morgenstern (2007/08) in Gregor Schlierenzauer (2008/09) ter Japonec Rjoju Kobajaši (2018/19).

Po prvi seriji je Prevcu kazalo odlično, saj je s skokom dolgim 133,5 metrov in 150,7 točke delil vodilni položaj z Nemcem Philippom Raimundom, tretji je bil Johann Andre Forfang. Timi Zajc je bil 16. (134 m/138,6), Anže Lanišek pa 20. (130 m/136,6). Z uradnim rekordom skakalnice (145 m), ki ga je vzel iz rok Domna Prevca in Rjojuja Kobajašija je zablestel tudi Stephan Embacher, a zaradi točkovnih odbitkov in slabšega doskoka je bil šele 12.

Rok Oblak je pristal pri 119,5 metrih, imel tudi izrazito slabe razmere in visok točkovni dodatek, a s 126,4 točke tekmo sklenil kot 35. Lovro Kos je pristal pri 118,5 metrih, nato pa ob doskoku padel (zbral je 93,6 točke). Takoj je vstal in se peš odpravil proti izteku skakalnice, v izjavi za RTV Slovenija pa povedal, da je z njim vse v najlepšem redu in da je preprosto želel pridobiti na dolžini skoka, ob tem pa storil napako. Zasedel je 49. mesto.

Rjoju Kobajaši je po petih tekmah končal prevlado Domna Prevca. Foto: Guliverimage

Lanišek in Zajc pridobila, Kobajaši izkoristil razmere in ugnal Prevca

Lanišek je v finalu doskočil pri 124,5 metrih in tekmo na 14. mestu sklenil z 278,9 točkami. Vodstvo je držal do nastopa Zajca, ki je zablestel s 133,5 metri in vknjižil končnih 290 točk, prebil pa se tudi med najboljšo deseterico, bil je deveti.

Ko se je boj za zmago razplamtel, je rokavico vsem z odličnim skokom 132,5 metrov v težkih razmerah vrgel zmagovalec kvalifikacij, Nemec Felix Hoffman, takoj za njim pa je s pol metra krajšim skokom ob še večjem dodatku povedel Kobajaši. Naslednji trije skakalci so za omenjenima zaostali, sledil pa je še nastop Prevca. Ta je poletel v dno skakalnice, a ob daljavi 140 metrov (306,4 točke) nekoliko slabše doskočil, prejel pa tudi manj dodatka in na koncu za 3,6 točke zaostal za Japoncem, ki se mu je nekoliko približal v skupnem seštevku.

Prevc zadovoljen, da je ob vsem ostal miren

"Zadovoljen sem predvsem sam s sabo, da mi je uspelo ob vsem čakanju in dramah ostati miren in narediti dva še lepša skoka kot včeraj. Danes je bila malo vetrovna loterija, moral si imeti tudi nekaj sreče. Nič hudega, Rjojuju se včeraj ni izšlo z razmerami, se mu je pa danes. Zame pa v celoti gledano zelo lep vikend," je v prvi izjavi za RTV Slovenija dejal Prevc, in dodal: "Prvi skok je bil krajši, drugi daljši, a je bil pri tem veter malce spremenljiv, tako da sem vedel že od starta, da se bo iz tega izcimilo nekaj čudnega. Takšnega vetra ne moreš ravno izkoristiti, a me je v drugem delu vseeno kar odneslo. V neki točki sem celo mislil, da bom pristal pri 110 m. Nato pa sem le dobil podporo pod smučmi in izvlekel kar veliko iz tega skoka. Res fenomenalen vikend, predvsem iz tehničnega vidika in v zahtevnih razmerah. Lahko sem ostal miren in pokazal, kaj znam."

"Podobno kot včeraj, naredil sem tri kar lepe skoke. S tehničnega vidika sem lahko s koncem tedna zadovoljen. Danes je bil finalni skok res lep, sem kar zdržal na pravi ravni cel vikend," pa je za nacionalno televizij dejal Zajc in se nekoliko pošalil tudi na račun tega, da je bil Prevc tokrat "zgolj" drugi: "Žal, šele drugi je bil danes. Očitno ga je malo 'kiksnil'."

Kratko in jedrnato pa je vikend v Engelbergu ocenil Lanišek, ki je ohranil tretje mesto v skupnem seštevku: "Soliden vikend, solidni skoki, za kaj več pa bo potrebno skočiti malo bolje. Gremo dalje."

Trener Miran Zupančič, ki je v Švici nadomeščal Roberta Hrgoto, po tekmi (vir: SloSki):

Skakalce sedaj čaka prvi vrhunec sezone, novoletna turneja. Ta se bo s kvalifikacijami začela naslednjo nedeljo v Oberstdorfu.

Smučarski skoki, Engelberg, nedeljska tekma (m):



1. Rjoju Kobajashi (Jap) 310 točk (133/132 m)

2. Domen Prevc (Slo) 306,4 (133/141)

3. Felix Hoffmann (Nem) 303,8 (124,5/132,5)

4. Philipp Raimund (Nem) 296,6 (132/129,5)

5. Kacper Tomasiak (Pol) 293,8 (131/126,5)

6. Jonas Schuster (Avt) 293 (130/126)

...

9. Timi Zajc (Slo) 290 (134/133,5)

14. Anže Lanišek (Slo) 278,9 (130/124,5)

...

- brez finala:

35. Rok Oblak (Slo),

49. Lovro Kos (Slo)



Skupni vrstni red (11/33):



1. Domen Prevc (Slo) 850 točk

2. Rjoju Kobajashi (Jap) 651

3. Anže Lanišek (Slo) 506

4. Philipp Raimund (Nem) 500

5. Ren Nikaido (Jap) 459

6. Felix Hoffmann (Nem) 405

...

15. Timi Zajc (Slo) 187

38. Rok Oblak (Slo) 25

...



Pokal narodov:



1. Avstrija 1842

2. Slovenija 1743

3. Japonska 1626

...

V kvalifikacijah boljši od Prevca le Hoffmann

Domen Prevc je že v kvalifikacijah nakazal, da ga je treba ponovno prištevati v boj za zmago. S skokom, dolgim 137,5 metrov, je zbral le točko manj (148,8) od zmagovalca, Nemca Felixa Hoffmanna. Tudi preostala četverica se je zanesljivo prebila na tekmo. Timi Zajc je bil sedmi (134,5 m/140,6), Anže Lanišek 11. (132,5 m/138,9), Rok Oblak 28. (125 m/125,9), Lovro Kos pa 40. (125 m/120,1).

Rezultati kvalifikacij: