Smučarski skakalci odštevajo do začetka prvega vrhunca sezone novoletne turneje, ki se bo začela v nedeljo s kvalifikacijami v Oberstdorfu. Med glavnimi favoriti za skupno zmago je tudi vodilni skakalec svetovnega pokala Domen Prevc. Zadnjih deset izvedb novoletne turneje se je le redko končalo s skupno zmago tistega, ki je bil v Oberstdorfu v rumeni majici. Bi pa Domen dragocen nasvet lahko dobil od brata. Le Petru Prevcu v sezoni 2015/16 in Rjojuju Kobajašiju v sezoni 2018/19 je v zadnjem desetletju uspelo osvojiti novoletno turnejo, potem ko sta na prvo postajo te prišla kot vodilna skakalca zime.

Vse bližje je 74. novoletna turneja smučarjev skakalcev, ki se bo v nedeljo, 18. decembra, začela s kvalifikacijami v Oberstdorfu, končala pa 6. januarja s tekmo v Bischofshofnu, kjer bodo podelili tudi zlatega orla.

V boju za prestižno lovoriko gre visoko na lestvici razumljivo iskati vodilnega skakalca letošnje zime Domna Prevca, ki kaže izvrstno formo in je zanesljivo v rumeni majici. A ta je v zadnjem desetletju skakalcem, ki so bili pred začetkom novoletne turneje na prvem mestu svetovnega pokala, le redko prinesla glavno nagrado.

Rjoju Kobajaši je v Oberstdorf leta 2018 prišel kot vodilni skakalec in postal zmagovalec turneje. Foto: Reuters

V zadnjih desetih izvedbah se je le dvakrat zgodilo, da je skakalec, ki je pred prvo postajo turneje vodil, na koncu tudi slavil skupno zmago. Eden od teh bo tudi letos Prevčev veliki tekmec v boju za prestižno zmago. To bo trenutno drugouvrščeni Rjoju Kobajaši, ki bo napadal že četrto skupno zmago na turneji štirih skakalnic. Japonec je prvega osvojil v sezoni 2018/19, prav takrat je bil pred turnejo vodilni skakalec skupnega seštevka. Drugič je slavil v sezoni 2021/22, ko je na turnejo prišel kot drugi skakalec, pred njim je bil Karl Geiger, tretjič pa v sezoni 2023/24, ko se je prebudil prav na turneji, pred katero ga ni bilo med prvo trojico skupnega seštevka.

Domen Prevc bo eden glavnih kandidatov za skupno zmago na novoletni turneji. Do zdaj sta jo osvojila dva Slovenca, Primož Peterka in Peter Prevc. Foto: Guliverimage

Drugi skakalec, ki mu je v zadnjem desetletju uspelo zmagati na turneji, na katero je prišel kot vodilni, pa je Peter Prevc. To je slovenskemu skakalno upokojenemu asu uspelo v sezoni 2015/16.

Bratov uspeh bo zdaj poskušal ponoviti Domen, ki je po nedeljskem drugem mestu v Engelbergu za SZS dejal: "Končno je konec v Engelbergu. Dolg, vetroven dan, ampak to tekmo smo uspešno prejadrali. Predvsem sem zadovoljen s sabo, ker sem naredil dva res odlična, lepa skoka in to je prineslo odlično drugo mesto. Veselim se, lahko grem mirno nazaj domov, v domačo posteljo in preživim en miren božič, ki ga voščim tudi vam."

Zadnji zmagovalec in dobitnik zlatega orla je Avstrijec Daniel Tschofenig.

Svetovni pokal skupno, pred turnejo 2025/26 (11/33):

1. Domen Prevc (Slo)

2. Rjoju Kobajaši (Jap)

3. Anže Lanišek (Slo) Zlati orel: ? Svetovni pokal skupno, pred turnejo 2024/25 (10/29):

1. Pius Paschke (Nem)

2. Daniel Tschofenig (Aut)

3. Jan Hörl (Aut) Zlati orel: Daniel Tschofenig Svetovni pokal skupno, pred turnejo 2023/24 (8/32):

1. Stefan Kraft (Avt)

2. Andreas Wellinger (Nem)

3. Pius Paschke (Nem) Zlati orel: Rjoju Kobajaši Svetovni pokal skupno, pred turnejo 2022/23 (8/32):

1. Dawid Kubacki

2. Anže Lanišek

3. Stefan Kraft Zlati orel: Halvor Egner Granerud Svetovni pokal skupno, pred turnejo 2021/22 (9):

1. Karl Geiger (Nem)

2. Rjoju Kobajaši

3. Halvor Egner Granerud Zlati orel: Rjoju Kobajaši Svetovni pokal skupno, pred turnejo 2020/21 (7):

1. Halvor Egner Granerud

2. Markus Eisenbichler

3. Robert Johansson Zlati orel: Kamil Stoch Svetovni pokal skupno, pred turnejo 2019/20 (7):

1. Rjoju Kobajaši (Jap)

2. Stefan Kraft

3. Karl Geiger Zlati orel: Dawid Kubacki

Svetovni pokal skupno, pred turnejo 2018/19*:

1. Rjoju Kobajaši

2. Piotr Zyla

3. Kamil Stoch



Zlati orel: Rjoju Kobajaši Svetovni pokal skupno, pred turnejo 2017/18 (7):

1. Richard Freitag (Nem)

2. Andreas Wellinger

3. Daniel-André Tande Zlati orel: Kamil Stoch Svetovni pokal skupno, pred turnejo 2016/17 (7):

1. Domen Prevc (Slo)

2. Daniel-Andra Tande

3. Stefan Kraft Zlati orel: Kamil Stoch



Svetovni pokal skupno, pred turnejo 2015/16 (9)*: 1. Peter Prevc

2. Severin Freund

3. Kenneth Gangnes Zlati orel: Peter Prevc