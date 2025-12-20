Nika Prevc je na prvi tekmi za svetovni pokal v Engelbergu v Švici osvojila drugo mesto. Slovenska šampionka je bila po prvi seriji v vodstvu, v finalu pa je morala ob slabšem doskoku na koncu za 1,7 točke priznati premoč vodilni Japonki v skupnem seštevku, Nozomi Marujama. Točke je od slovenske peterice dosegla še Nika Vodan. Katra Komar, Maja Kovačič in Tinkara Komar so bile prekratke za finale.

Nika Prevc je na prvi tekmi svetovnega pokala v Engelbergu dosegla svoje 39. stopničke v karieri. Slovenska skakalka je bila po prvi seriji v vodstvu, najboljša je bila tudi v kvalifikacijah, v finalu pa jo je zmage stal malce slabši doskok. Prevc je imela po prvi seriji sicer 4,9 točke prednosti pred Japonko Nozomi Marujama, v drugo sta obe pristali pri 134 metrih, a je Japonka (274,9 točke) prejela boljše ocene in se veselila zmage. 20-letna Gorenjka je na koncu za zmagovalko zaostala 1,7 točke (273,2 točke). Tretje mesto je osvojila Norvežanka Anna Odine Stroem (+7,9 točke).

"Moram biti zadovoljna, moji skoki danes so bili dobri, sploh tisti v prvi seriji. Ampak ta doskok v drugi seriji me pa močno jezi. Potrebovala bom ves popoldan, da se bom lahko umirila. Vseeno mi je ta skakalnica zelo všeč," je v prvem odzivu za TV Slovenija povedala 20-letna slovenska šampionka.

Nozomi Marujama je še povečala prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala. Foto: Reuters

Od Slovenk se je med trideseterico uvrstila še Nika Vodan, ki je bila 15. (218,9 točke). Brez finala so ostale Maja Kovačič na 33. mestu (105 m; 89,8), Katra Komar je bila 36. (101 m; 74,4), Tinkara Komar pa 39. (97 m; 71,8).

Prevc je na skakalnici pod goro Titlis sicer leta 2023 slavila svojo prvo zmago v svetovnem pokalu. Marujama je s svojo peto zmago v sezoni v skupni razvrstitvi pokala prednost pred Prevc povečala na 154 točk.

Nika Prevc najboljša v kvalifikacijah

Nika Prevc je današnji dan začela z zmago v kvalifikacijah, v katerih je zbrala 138,4 točke, za 3,2 točke je prehitela Marujama (126 m; 135,2). Tretja je bila njena rojakinja Yuka Seto (134 m; 127,2). Katra Komar je bila v kvalifikacijah 14. (126 m; 113,9 točke), Maja Kovačič 15. (127 m; 113,1). Nika Vodan je osvojila 25. mesto (111 m; 104,5), mesto na tekmi pa si je z 39. mestom zagotovila tudi Tinkara Komar (111 m; 87,6).

Nika Prevc bo imela v nedeljo v Engelbergu še eno priložnost za naskok na stopničke. Foto: Guliverimage

V nedeljo bo v Švici še ena ženska tekma (11.30) s kvalifikacijami ob 10.15. Sledi ženska novoletna turneja dveh skakalnic, 31. decembra v Garmish-Partenkirchni in 1. januarja v Oberstdorfu.

Izidi: 1. Nozomi Maruyama (Jap) 274,9 (136,5/134)

2. Nika Prevc (Slo) 273,2 (139,5/134)

3. Anna Stroem (Nor) 267 (132/134)

4. Selina Freitag (Nem) 258,1 (128,5/135,5)

5. Agnes Reich (Nem) 256,9 (128,5/129,5)

6. Yuka Seto (Jap) 265,6 (126,5/133,5)

...

15. Nika Vodan (Slo) 218,9 (123,5/115,5)

...

– brez finala:

33. Maja Kovačič (Slo)

36. Katra Komar (Slo)

39. Tinkara Komar (Slo)

... Vrstni red v svetovnem pokalu (9/33):

1. Nozomi Maruyama (Jap) 770 točk

2. Nika Prevc (Slo) 616

3. Anna Stroem (Nor) 468

4. Abigail Strate (Kan) 397

5. Liza Eder (Avt) 381

6. Heidi Traaserud (Nor) 306

...

8. Nika Vodan (Slo) 291

...

34. Katra Komar (Slo) 21

36. Maja Kovačič (Slo) 19

46. Tinkara Komar (Slo) 2

... Pokal narodov:

1. Japonska 1798

2. Norveška 1326

3. Slovenija 1124

...

Na treningih še zadržana

Skakalke so že v petek zvečer opravile dva skoka za trening. Nika Prevc je stopnjevala dosežke. V prvem poskusu (123,5 m; 72,8 t) je zabeležila 11. izid, v drugem (121 m; 78,5 t) pa je bila že četrta med 55 prijavljenimi tekmovalkami. Vodilna skakalka svetovnega pokala, Japonka Nozumi Marujama, je bila v prvem poskusu z daljavo dneva (133 m) zanesljivo najboljša (85,6 t), pred rojakinjo Saro Takanaši (130 m; 83,6 t) in Kanadčanko Abigail Strate (131 m; 82,9 t).

Nika Vodan (113 m; 52,2 t) je imela na prvem treningu 25. izid, Katra Komar (109 m; 48,7 t) 32., Tinkara Komar (111 m; 44,7 t) 33., druga najboljša Slovenka pa je bila Maja Kovačič (117 m; 56,9 t) z 20. mestom.

Dvajsetletna Gorenjka je tudi na drugem treningu zabeležila drugi najboljši slovenski izid in z 111,5 metra (56,8 t) zasedla 20. mesto. Vodan (105,5 m; 53,4 t) je bila 22., Katra Komar (105 m; 45 t) 33. in Tinkara Komar (94 m; 18,9 t) 51. Najboljša na drugem treningu je bila sicer Nemka Selina Freitag (80,4 t) pred Saro Takanaši (79,5 t) in Norvežanko Gydo Westvold Hansen (79 t).

Engelberg, kvalifikacije

