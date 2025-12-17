Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. Sp.

Sreda,
17. 12. 2025,
20.05

poroka Halvor Egner Granerud smučarski skoki

Sreda, 17. 12. 2025, 20.05

28 minut

Halvor Egner Granerud se je poročil v Oslu

R. Sp.

Halvor Egner Granerud je v nedeljo tekmoval v Klingenthalu, danes se je poročil, konec tedna pa bo skakal v Engelbergu, ki mu je zelo pri srcu.

Halvor Egner Granerud je v nedeljo tekmoval v Klingenthalu, danes se je poročil, konec tedna pa bo skakal v Engelbergu, ki mu je zelo pri srcu.

Foto: Reuters

Norveški smučarski skakalec Halvor Egner Granerud in njegova izbranka Karoline Nilsen sta se danes poročila v mestni hiši v Oslu.

Halvor Egner Granerud in Karoline Nilsen sta poleti pozdravila prvorojenca, danes pa sta vstopila še v zakonski jarem. Poroka je potekala v mestni hiši v Oslu, časa za prave medene tedne še nekaj mesecev ne bo, bo pa celotna družina konec tedna odpotovala v Engelberg, kjer se bo nadaljeval svetovni pokal.

"O tem sva razmišljala že nekaj časa. Jeseni sva preverila, kdaj bi bila poroka v mestni hiši mogoča. Današnji termin je bil prost, tako da sva ga rezervirala. Imeli smo prijetno druženje z družino, po obredu smo šli v hotel Bristol in tam popili popoldanski čaj. Zdaj sledi še kratko druženje, jutri pa nadaljujemo službo," je 29-letnik poročni dan opisal za Dagbladet.

Dodal je, da je bilo zaradi poroke v mestni hiši nekoliko več administrativnega dela, in se dotaknil še zaroke. "Kar malo smešno je. Jaz sem si želel otroke, Karoline pa se je najprej želela poročiti. Potem pa sem podpisal, da se bova, če bova imela otroke, poročila. Zaroka je bil dojenček," je v smehu povedal za omenjeni medij.

Že konec tedna bo točke svetovnega pokala lovil v Švici. Kot pravi, mu je Engelberg zelo pri srcu, upa pa, da bo všeč tudi sinu.

