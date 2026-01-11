Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Nedelja,
11. 1. 2026,
8.27

Osveženo pred

1 ura, 23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
EP v rokometu 2026 evropsko prvenstvo Slovenska rokometna reprezentanca

Nedelja, 11. 1. 2026, 8.27

1 ura, 23 minut

Pripravljalni turnir na EP

Slovenci na zadnji tekmi pred EP še proti Avstriji

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
prijateljska tekma Slovenija Islandija, Domen Makuc | Slovenci se bodo danes pomerili še z Avstrijo. | Foto RZS

Slovenci se bodo danes pomerili še z Avstrijo.

Foto: RZS

Slovenski rokometaši bodo na mednarodnem turnirju v Parizu v današnjih popoldanskih urah igrali svojo zadnjo tekmo pred odhodom na bližnje evropsko prvenstvo na Norveškem, Švedskem in Danskem. Ob 14.30 jih na tekmi za tretje mesto čakajo sosedi iz Avstrije.

Močno zdesetkana elitna slovenska izbrana vrsta je na petkovi polfinalni tekmi v francoski prestolnici pred 9000 gledalci klonila proti Islandiji s 26:32.

Na generalki za celinsko tekmovanje jih danes čakajo severni sosedi, ki jih vodi Španec Iker Romero, ki so v drugem polfinalu klonili proti Francozom z 29:34.

Slovenski selektor Uroš Zorman bo na današnji tekmi bržkone priložnost ponudil tudi Borutu Mačkovšku, ki se je zavoljo številnih poškodb naknadno vrnil v izbrano vrsto. Slovenija je zdesetkana predvsem na zunanjih položajih, v primerjavi z lanskim svetovnim prvenstvom bo na bližnjem velikem tekmovanju nastopila brez Aleks Vlaha, Mihe Zarabca, Nejca Cehteta, Matica Grošlja in Tadeja Kljuna, manjkala bosta tudi Mitja Janc in Jaka Malus.

Slovensko reprezentanco na evropskem prvenstvu, ki bo med 15. januarjem in 1. februarjem v Oslu, Malmöju, Kristianstadu in Herningu, prva tekma v skupini D čaka 16. januarja, ko se bo pomerila s Črno goro. Dva dni kasneje jo čaka Švica, 20. januarja pa še Ferski otoki. V glavni del tekmovanja bosta napredovali dve najboljši izbrani vrsti iz skupine D.

Pripravljalna tekma na EP:

Nedelja, 11. januar, Pariz:
14.30 Avstrija - Slovenija

Preberite še:

prijateljska tekma Slovenija Islandija, Uroš Zorman
Sportal Po medlem prvem polčasu poraz Slovenije z Islandijo #video
Liliane Martins Mario
Sportal Rokometašici ljubljanske ekipe ukinili kazen
Krim Mercator : CSM Bucaresti
Sportal Krimovke se po daljšem premoru vračajo in lovijo tretjo zmago
 
EP v rokometu 2026 evropsko prvenstvo Slovenska rokometna reprezentanca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.