Slovenci na zadnji tekmi pred EP še proti Avstriji

Slovenski rokometaši bodo na mednarodnem turnirju v Parizu v današnjih popoldanskih urah igrali svojo zadnjo tekmo pred odhodom na bližnje evropsko prvenstvo na Norveškem, Švedskem in Danskem. Ob 14.30 jih na tekmi za tretje mesto čakajo sosedi iz Avstrije.

Močno zdesetkana elitna slovenska izbrana vrsta je na petkovi polfinalni tekmi v francoski prestolnici pred 9000 gledalci klonila proti Islandiji s 26:32.

Na generalki za celinsko tekmovanje jih danes čakajo severni sosedi, ki jih vodi Španec Iker Romero, ki so v drugem polfinalu klonili proti Francozom z 29:34.

Slovenski selektor Uroš Zorman bo na današnji tekmi bržkone priložnost ponudil tudi Borutu Mačkovšku, ki se je zavoljo številnih poškodb naknadno vrnil v izbrano vrsto. Slovenija je zdesetkana predvsem na zunanjih položajih, v primerjavi z lanskim svetovnim prvenstvom bo na bližnjem velikem tekmovanju nastopila brez Aleks Vlaha, Mihe Zarabca, Nejca Cehteta, Matica Grošlja in Tadeja Kljuna, manjkala bosta tudi Mitja Janc in Jaka Malus.

Slovensko reprezentanco na evropskem prvenstvu, ki bo med 15. januarjem in 1. februarjem v Oslu, Malmöju, Kristianstadu in Herningu, prva tekma v skupini D čaka 16. januarja, ko se bo pomerila s Črno goro. Dva dni kasneje jo čaka Švica, 20. januarja pa še Ferski otoki. V glavni del tekmovanja bosta napredovali dve najboljši izbrani vrsti iz skupine D.

Pripravljalna tekma na EP: Nedelja, 11. januar, Pariz:

14.30 Avstrija - Slovenija

