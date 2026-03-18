Slovenske košarkarice so v torek z odliko opravile z zadnjo tekmo prvega dela kvalifikacij za EuroBasket 2027, saj so s 97:80 premagale Nizozemsko in si neposredno zagotovile mesto v drugem delu kvalifikacij, kjer bo nastopalo 24 držav. Slovenkam je prvič v kvalifikacijah na pomoč lahko priskočila Jessica Shepard, veseli pa tudi doprinos mladih košarkaric z Majo Uranker na čelu. "Puncam sem pred tekmo rekla, da igramo za to, kar imamo napisano na dresu na sprednjem delu, ne za tisto, kar je na hrbtu," pa je po srečanju povedala kapetanka Eva Lisec.

"Trener ne more biti nikoli povsem zadovoljen," je po zmagi Slovenije na Kodeljevem o predstavah slovenske ženske košarkarske izbrane vrste dejal selektor David Gaspar, ki se je novembra usedel ne selektorski stolček, Slovenijo pa zdaj popeljal do četrte zmage v kvalifikacijah. Ob tem imajo Slovenke še dva poraza, kar je bilo na koncu dovolj za drugo mesto v skupini in napredovanje v drugi del kvalifikacij.

Zagotovo moramo pokazati boljši obraz, ko igramo v gosteh, sploh v obrambi in fizični igri. Z napadom ne moremo zmagovati sploh na tujem, tako da nas čaka še veliko dela," je dejal Gaspar, o tekmi za biti ali ne biti pa dodal. "Dekletom vedno rečem: pritisk je privilegij. Ni naključje, da se znajdeš v določeni situaciji. Nočem, da jih pritisk potisne navzdol. Morajo biti ponosne in igrati s strastjo. Na ta način nam je uspelo."

David Gaspar je novembra prevzel vodenje slovenske reprezentance. Foto: Aleš Fevžer

Opravile zrelostni izpit

Slovenija je na tekmi proti Nizozemski lovila pomembno zmago, s katero si je neposredno zagotovila drugo mesto v prvem delu kvalifikacij, v nasprotnem primeru bi bile Slovenke odvisne od dogajanja v drugih skupinah, saj so si napredovanje zagotovile še tri najboljše tretjeuvrščene reprezentance kvalifikacij. A to na koncu ni bilo pomembno, saj je Slovenija po slabšem začetku na koncu odčitala lekcijo Nizozemski.

"V drugem polčasu smo vedeli, da moramo začeti igrati boljšo obrambo, ker so nas v prvi četrtini ubili, nismo zmogli ničesar, mentalno so nas uničevali in vedeli smo, da moramo to popraviti. Mislim, da smo s preobratom v drugem delu pokazali tudi našo mentalno moč. Vse skupaj je bil velik vrtiljak čustev, ponosen sem na ekipo, ker to uspe le velikim ekipam. Mi smo šele na začetku poti, pred nami je še veliko stvari, a to je bila odlična ekipna zmaga. Vse punce so prispevale svoj delež, zato ne želim izpostavljati posameznic. To je odraz celotne ekipe," je še dodal Gaspar.

Vloga prve strelke je pripadla Jessici Shepard (20), dve točki manj je dosegla Zala Friškovec, ki je blestela že na tekmi proti Estoniji. "Mogoče smo na začetku čutile nekaj več pritiska, nato pa le nadaljevale v ritmu, ki smo si ga želele. Res sem vesela, da smo danes to pokazale, sploh pred domačimi navijači. Tekma je bila težka od prve do zadnje minute. Na zadnjih dveh tekmah smo pustile dober vtis, ob tem nam manjka še Teja Oblak, tako da mislim, da gremo lahko še kakšno stopnico višje."

Zala Friškovec Foto: Aleš Fevžer

Odličen doprinos mladih Turnšek in Uranker

Friškovec je prst gor pokazala tudi ob komentarju prvega dela kvalifikacij. "Začele smo zelo slabo, pa je šlo na srečo navzgor, upam, da bo padcev vnaprej čim manj. Če bomo igrali tako, kot smo na zadnjih dveh tekmah, bo pa treba to dokazati tudi na parketu. Vesela sem, da mlajše punce ne pridejo sem zgolj zato, da pridejo, ampak dejansko na parketu dodajo svoje. Punce so konstantne, všeč nam je, da si dekleta upajo in na ta način ogromno doprinesejo ekipi," je v prvi vrsti Tjašo Turnšek in Majo Uranker pohvalila slovenska ostrostrelka.

V slovenski zasedbi so prvič v teh kvalifikacijah lahko računali na pomoč Jessice Shepard, ki je po poškodbi dobro okrevala, medtem ko je Teja Oblak tudi to srečanje izpustila. "Definitivno je res pomembno, da je bila Jessica z nami, ker je pod košem razbremenila mene, pa tudi vse ostale. Do zadnjega nismo vedeli, če bo zraven ali ne, tako da smo res veseli, da je uspelo," je dejala "začasna" kapetanka Eva Lisec.

Tjaša Turnšek in Maja Uranker sta odlično izkoristili priložnost. Foto: Aleš Fevžer

"Vedele smo, da je danes naša edina možnost, da zmagamo, ker nismo želele biti odvisne od ostalih in na koncu nam je uspelo. Puncam sem pred tekmo rekla, da igramo za to, kar imamo napisano na dresu na sprednjem delu, ne za tisto, kar je na hrbtu. To je edini način, na katerega lahko premagujemo reprezentance," je še dodala Lisec.

Novembra nadaljevanje boja za Eurobasket

Reprezentance bodo v drugem krogu z žrebom, ki bo izveden v torek, 31. marca, razvrščene v šest skupin s po štirimi udeleženkami, pri čemer se bosta najboljši dve ekipi iz vsake skupine uvrstili na evropsko prvenstvo. Teh 12 reprezentanc se bo pridružilo gostiteljicam prvenstva Belgiji, Finski, Litvi in Švedski. Tudi drugi del kvalifikacij se bo odvil v dveh oknih s po tremi odigranimi tekmami. Prvi cikel bo na sporedu med 8. in 18. novembrom 2026, drugi ter hkrati zadnji pa med 7. in 17. februarjem 2027.

"Moram reči, da imam že res dovolj teh kvalifikacij in boja za EuroBasket, vedno po istem sistemu, vedno dobimo tekme, ki jih moramo, potem pa na evropskem prvenstvu vedno dobimo lekcijo. Res upam, da nam vendarle uspe ta korak naprej, tudi proti olimpijskim igram, potem pa bo počasi čas, da se nehamo žogati (smeh, op. p.)," je o nadaljevanju lova na evropsko prvenstvo v šaljivem tonu še dodala Lisec.

