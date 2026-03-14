Slovenke zanesljivo do nujne zmage

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je na Kodeljevem kljub odsotnosti dveh nosilk igre Teje Oblak in Jessice Shepard, ki sta dogajanje spremljali ob igrišču, zanesljivo, s 84:54, premagala Estonijo in vknjižila pomembno kvalifikacijsko zmago za evropsko prvenstvo 2027.

Slovenija še nima potrjenega mesta v nadaljevanju kvalifikacij, kamor se bodo uvrstile po dve najboljši ekipi iz vsake od sedmih skupin ter tri najboljše tretjeuvrščene.

V zadnjem, šestem krogu prvega dela v torek ob 18. uri bo prav tako v Ljubljani gostila Nizozemsko, ki je bila na prvi tekmi novembra lani boljša za deset točk.

V nadaljevanju kvalifikacij novembra letos se bo 17 najboljšim ekipam prvega dela priključilo sedem reprezentanc (Španija, Italija, Francija, Nemčija, Češka, Turčija, Madžarska), ki so trenutno na kvalifikacijskem turnirju za SP. Vse čaka še šest tekem, na EP pa se jih bo uvrstilo dvanajst oz. po dve najboljši iz vsake skupine.

EP 2027 bo potekalo v Antwerpnu, Stockholmu, Espooju ter Klaipedi in Vilniusu. Vse države gostiteljice, Belgija, Švedska, Finska in Litva, so neposredno uvrščene na 41. eurobasket.

Slovenija je proti Estoniji nastopili brez dveh članic začetne peterke, Američanke Jessice Shepard, ki je tekmo zaradi težav s stegensko mišico spremljala s tribune, in kapetanke Teje Oblak, ki je na zadnji tekmi v Rigi dobil udarec v kolk.

Vseeno so izbranke madžarskega selektorja na slovenski klopi Davida Gasparja brez težav upravičile vlogo favoritinj in zanesljivo prišle do dveh točk. Na prvi tekmi so Estonijo premagale z 22 točkami razlike, tokrat pa so bile še za osem točk boljše.

Najbolj razpoložena je bila Zala Friškovec, ki je dosegla 26 točk (trojke 5:8, 11 skokov, 5 podaj, indeks 35). Po dvanajst točk sta dodali Eva Lisec (7 skokov, 4 podaje) in Tjaša Turnšek (10 skokov, 4 podaje), enajst pa jih je prispevala novinka v reprezentanci Maja Uranker (trojke 3:6).

Slovenija : Estonija 84:54 (15:9, 41:25, 68:44) * Dvorana Kodeljevo, gledalcev 500, sodniki: Yalman (Turčija), Matuszewska (Poljska), Goda (Madžarska).

* Slovenija: Lisec 12, Cvijanović 1 (1:2), Štirn 2 (2:2), Friškovec 26 (5:5), Turnšek 12 (1:2), M. Jelenc 5, Sivka 9 (2:2), Uranker 11, Debeljak 6 (4:4).

* Estonija: Asi 19 (4:4), Kosareva 4, Kuttis 11, Pokk 10, Koorits 2, Teder 8.

* Prosti meti: Slovenija 15:17, Estonija 4:5.

* Met za tri točke: Slovenija 13:30 (Friškovec 5, Uranker 3, Lisec 2, Turnšek, M. Jelenc, Sivka), Estonija 8:36 (Asi 3, Teder 2, Pokk 2, Lass).

* Osebne napake: Slovenija 13, Estonija 17.

* Pet osebnih: /.

