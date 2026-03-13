Košarkarice na domačem terenu lovijo nadaljevanje kvalifikacij za EP

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca bo konec tega tedna in v naslednjem v Ljubljani lovila nadaljevanje kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2027. Slovenija bo v soboto ob 16.30 igrala z Estonijo, zadnji krog prvega dela kvalifikacij z najverjetneje odločilno tekmo pa bo na vrsti v torek, 17. marca, tekmice bodo Nizozemke.

Pred dvema dnevoma so Slovenke gostovale v Rigi in izgubile s 53:79, v tej skupini B je Nizozemska premagala Estonijo. Po štirih odigranih tekmah imata na lestvici Latvija in Nizozemka po tri zmage in poraz, Slovenija dve zmagi in dva poraza, Estonija pa je vse štiri tekme izgubila.

Slovenska izbrana vrsta bo zadnji tekmi prvega dela kvalifikacij igrala doma, v ljubljanski dvorani Kodeljevo. V soboto ob 16.30 najprej z Estonijo, prvi del kvalifikacij pa bo končala v torek, 17. marca ob 18. uri proti Nizozemski.

V drugi del kvalifikacij, ki se bo začel novembra in v katerem bodo nastopile tudi reprezentance, ki trenutno igrajo kvalifikacije za svetovno prvenstvo, se bosta uvrstili prvi dve reprezentanci iz vsake od sedmih skupin ter tri najboljše tretjeuvrščene.

Slovenke se na tekmo pripravljajo doma, imajo pa nekaj kadrovskih težav. Kot je na današnjem druženju z mediji pojasnil selektor David Gaspar, ima Teja Oblak še vedno težave s poškodbo kolka, a bo predvidoma nastopila, v postavi za Estonijo pa ne bo naturalizirane igralke Jessice Shepard zaradi poškodbe stegenske mišice.

"Bila je težka tekma, a smo to pričakovali. Kar se je zgodilo v drugem polčasu, lahko s treningom preprečimo. Časa je malo, toda najbolj pomembna bo psihološka priprava. Takšne stvari se ne bi smele dogajati. Potrebujemo več motivacije in želje po zmagi in borbi ter zavedanje, za kaj se borimo. Na teh področjih nam ni uspelo, pogovorili smo se in zdaj pričakujem precej boljšo predstavo svojih igralk," je dejal selektor.

Foto: Filip Barbalić

Slovenke trenutno tretje

Slovenke so trenutno na tretjem mestu, ki ne prinaša neposrednega nadaljevanja, a zaradi tega pritiska ne sme biti, poudarja Gaspar.

"Pritisk je vedno prisoten, a se na to ne bomo osredotočali. Imamo dobro kemijo v ekipi, moramo kar najbolje izkoriščati svoje prednosti v obrambi in napadu. Estonija je proti Nizozemski igrala dobro, naša obramba jih bo morala ustaviti, to bo ključno na tekmi," je še dodal selektor.

"Šle smo preveč mehko, mi bi morale prinesti več energije, a nismo imele pravih rešitev. Po tekmi smo to malo predelale, pogledale napake. Lekcija za naprej, to bomo skušale popraviti na naslednji tekmi," se je Ajša Sivka ozrla na zadnjo tekmo v Rigi.

Čeprav Estonija še nima zmage, naslednjih tekmic Slovenke ne podcenjujejo.

"Ne smemo jih podcenjevati, dokazale so se proti Nizozemski, bile so v igri do konca. Moramo iti v tekmo veliko bolj prepričljivo kot zadnjič, bolj samozavestno. Igramo doma, kar nam bo prineslo malo prednosti. Dati vse od sebe in zmagati, ni druge," pa je odločna v napovedi pred sobotno tekmo.

