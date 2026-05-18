"Vladimir Putin je zdaj pripravljen na pogajanja z Evropo"

Ruski predsednik Vladimir Putin je zdaj pripravljen na pristna mirovna pogajanja, je prepričan nekdanji finski predsednik Sauli Niinistö.

"Putinovo sporočilo je: Pripravljen sem se pogovarjati, vendar ne mislite, da sem šibek," je Sauli Niinistö dejal v intervjuju za nemško revijo Stern.

Finec se je s Putinom srečal več kot 20-krat

Glede nedavnih močnih napadov na Ukrajino in preizkusa nove rakete dolgega dosega sarmat je treba Putinove besede in dejanja obravnavati skupaj, trdi nekdanji finski predsednik.

Niinistö velja za poznavalca Putina: 77-letni Finec, ki je bil predsednik med letoma 2012 in 2024, se je v svojem mandatu z ruskim predsednikom srečal več kot 20-krat, več kot 30-krat pa naj bi se z njim pogovarjal po telefonu.

Bo Niinistö posrednik v pogajanjih?

Strokovnjaki so nekdanjega finskega predsednika večkrat predlagali kot potencialnega evropskega posrednika za pogajanja z Moskvo. Niinistö v intervjuju takšne vloge izrecno ni izključil.

Niinistö je bil predsednik Finske med letoma 2012 in 2024. V tem času naj bi se več kot 20-krat srečal s Putinom, velikokrat se je z njim pogovarjal tudi po telefonu.

V intervjuju je Niinistö pozval k pogajanjem z Moskvo o prihodnji evropski varnostni arhitekturi. "To je vprašanje, ki daleč presega vojno v Ukrajini, in Evropa bi morala biti vsekakor vključena," je dejal. Druga pomembna tema pogajanj bi morali biti po njegovem mnenju pogovori o hibridnem vojskovanju.

Sporazum o omejevanju hibridnega vojskovanja?

Niinistö v tem vidi podobno potencialno nevarnost kot v jedrski oboroževalni tekmi po drugi svetovni vojni. Da bi preprečili eskalacijo, je treba nujno nadaljevati pogajanja z Moskvo o podobnih sporazumih glede omejitve hibridnega vojskovanja.

"Moramo priti do točke, kamor sta prišli obe velesili z jedrskim orožjem (ZDA in Sovjetska zveza, op. p.) v 50. letih preteklega stoletja," je dejal Niinistö.

Peskov: Odprti za pogajanja, a Kaja Kallas ne sme sodelovati

Še pred intervjujem nekdanjega finskega predsednika s Sternom je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov prav tako nakazal pripravljenost Rusije za pogovore z EU, piše nemški medij t-online. Hkrati pa je Peskov zavrnil sodelovanje visoke predstavnice EU Kaje Kallas v pogajanjih.

Putin je pred dnevi kot posrednika za pogajanja med Rusijo in EU omenjal svojega prijatelja, nekdanjega nemškega socialdemokratskega kanclerja Gerharda Schröderja. Foto: Guliverimage

Po poročanju Kyiv Independenta je estonski zunanji minister Margus Tsahkna posvaril pred sprejetjem ponudbe Kremlja. Estonec je prepričan, da Evropa ne sme zamuditi priložnosti za oslabitev Rusije z nadaljnjimi sankcijami.

Schröder kot Putinovo kupovanje časa?

Putin sam je nedavno kot morebitnega posrednika predlagal nekdanjega nemškega kanclerja in zaveznika Kremlja Gerharda Schröderja. Predlog je bil deležen številnih kritik. Kritiki trdijo, da si je Putin s to potezo želel le kupiti čas, še piše t-online.