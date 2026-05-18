Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Ponedeljek,
18. 5. 2026,
14.16

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
Estonija Margus Tsahkna Vladimir Putin Dmitrij Peskov Kaja Kallas Sauli Niinistö Ukrajina Finska Rusija

Ponedeljek, 18. 5. 2026, 14.16

6 minut

"Vladimir Putin je zdaj pripravljen na pogajanja z Evropo"

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Vladimir Putin | Je Vladimir Putin res pripravljen na prava pogajanja ali je to zanj zgolj taktično kupovanje časa? | Foto Guliverimage

Je Vladimir Putin res pripravljen na prava pogajanja ali je to zanj zgolj taktično kupovanje časa?

Foto: Guliverimage

Ruski predsednik Vladimir Putin je zdaj pripravljen na pristna mirovna pogajanja, je prepričan nekdanji finski predsednik Sauli Niinistö.

"Putinovo sporočilo je: Pripravljen sem se pogovarjati, vendar ne mislite, da sem šibek," je Sauli Niinistö dejal v intervjuju za nemško revijo Stern.

Finec se je s Putinom srečal več kot 20-krat

Glede nedavnih močnih napadov na Ukrajino in preizkusa nove rakete dolgega dosega sarmat je treba Putinove besede in dejanja obravnavati skupaj, trdi nekdanji finski predsednik.

Vladimir Putin na novinarski konferenci
Novice Ameriški agenti poročajo o Putinu. Novice so slabe.

Niinistö velja za poznavalca Putina: 77-letni Finec, ki je bil predsednik med letoma 2012 in 2024, se je v svojem mandatu z ruskim predsednikom srečal več kot 20-krat, več kot 30-krat pa naj bi se z njim pogovarjal po telefonu.

Bo Niinistö posrednik v pogajanjih?

Strokovnjaki so nekdanjega finskega predsednika večkrat predlagali kot potencialnega evropskega posrednika za pogajanja z Moskvo. Niinistö v intervjuju takšne vloge izrecno ni izključil.

Niinistö je bil predsednik Finske med letoma 2012 in 2024. V tem času naj bi se več kot 20-krat srečal s Putinom, velikokrat se je z njim pogovarjal tudi po telefonu. | Foto: Guliverimage Niinistö je bil predsednik Finske med letoma 2012 in 2024. V tem času naj bi se več kot 20-krat srečal s Putinom, velikokrat se je z njim pogovarjal tudi po telefonu. Foto: Guliverimage

V intervjuju je Niinistö pozval k pogajanjem z Moskvo o prihodnji evropski varnostni arhitekturi. "To je vprašanje, ki daleč presega vojno v Ukrajini, in Evropa bi morala biti vsekakor vključena," je dejal. Druga pomembna tema pogajanj bi morali biti po njegovem mnenju pogovori o hibridnem vojskovanju.

Sporazum o omejevanju hibridnega vojskovanja?

Niinistö v tem vidi podobno potencialno nevarnost kot v jedrski oboroževalni tekmi po drugi svetovni vojni. Da bi preprečili eskalacijo, je treba nujno nadaljevati pogajanja z Moskvo o podobnih sporazumih glede omejitve hibridnega vojskovanja.

Vladimir Putin v Kremlju
Novice Histerija v Moskvi: našli so novega sovražnika

"Moramo priti do točke, kamor sta prišli obe velesili z jedrskim orožjem (ZDA in Sovjetska zveza, op. p.) v 50. letih preteklega stoletja," je dejal Niinistö.

Peskov: Odprti za pogajanja, a Kaja Kallas ne sme sodelovati

Še pred intervjujem nekdanjega finskega predsednika s Sternom je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov prav tako nakazal pripravljenost Rusije za pogovore z EU, piše nemški medij t-online. Hkrati pa je Peskov zavrnil sodelovanje visoke predstavnice EU Kaje Kallas v pogajanjih.

Putin je pred dnevi kot posrednika za pogajanja med Rusijo in EU omenjal svojega prijatelja, nekdanjega nemškega socialdemokratskega kanclerja Gerharda Schröderja. | Foto: Guliverimage Putin je pred dnevi kot posrednika za pogajanja med Rusijo in EU omenjal svojega prijatelja, nekdanjega nemškega socialdemokratskega kanclerja Gerharda Schröderja. Foto: Guliverimage

Po poročanju Kyiv Independenta je estonski zunanji minister Margus Tsahkna posvaril pred sprejetjem ponudbe Kremlja. Estonec je prepričan, da Evropa ne sme zamuditi priložnosti za oslabitev Rusije z nadaljnjimi sankcijami.

Schröder kot Putinovo kupovanje časa?

Putin sam je nedavno kot morebitnega posrednika predlagal nekdanjega nemškega kanclerja in zaveznika Kremlja Gerharda Schröderja. Predlog je bil deležen številnih kritik. Kritiki trdijo, da si je Putin s to potezo želel le kupiti čas, še piše t-online.

Samohodna havbica Pz2000
Novice Satelitski posnetki razkrivajo: na Madžarskem se dogaja nekaj velikega
Vladimir Putin
Novice Putin: Vojna v Ukrajini se bliža h koncu
Vladimir Putin
Novice Kaj se dogaja v Moskvi? "Putin ali krogla."
Aurora 2026, vojaška vaja, Nato
Novice Šok na Švedskem: Ukrajinci so razbili vojake zveze Nato
Vladimir Putin, Rusija, Kremelj
Novice Generali obljubljajo Putinu: Do jeseni bo vsega konec
Andrus Merilo in Martin Herem
Novice Estonski general sporoča: Smo v vojni z Rusijo
Latvijski vojaki v Litvi
Novice Bo ta država nova Putinova vojaška tarča? Grožnje se krepijo.
Vladimir Putin
Novice "Rusija načrtuje vojno proti Zahodu in morebitna Putinova smrt tega ne bo spremenila"
Dvorec Palmse
Novice Hiša skrivnosti, v katero je prepovedano vstopiti
Dron, Shahed, Brezpilotno letalo
Novice Preplah na Baltiku, v zrak letala zveze Nato
Estonija Margus Tsahkna Vladimir Putin Dmitrij Peskov Kaja Kallas Sauli Niinistö Ukrajina Finska Rusija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.