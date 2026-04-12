Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na zadnji kvalifikacijski tekmi za letošnje evropsko prvenstvo na Poljskem, Češkem in Slovaškem ter v Romuniji in Turčiji v Velenju premagala Severno Makedonijo s 27:18 (15:8).

V slovenski reprezentanci je bila v Šaleški dolini najučinkovitejša Tjaša Stanko s petimi goli. Špela Bajc, Tinkara Kogovšek in Ema Markovič so za zmago prispevale po tri zadetke.

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so vse dvome o napredovanju na letošnje celinsko tekmovanje, ki bo med 3. in 20. decembrom v petih državah, razrešile sredi tedna v Hasseltu, kjer so zanesljivo premagale Belgijke s 36:14.

Slovenija je v kvalifikacijski skupini 3 osvojila drugo mesto. Na šestih tekmah je zbrala osem točk, potem ko je dvakrat ugnala Belgijo z 29:22 in 36:14 ter Severno Makedonijo z 28:20 in 27:18, proti Nemčiji pa je izgubila oba dvoboja - na domačih tleh s 23:30, v gosteh pa z 18:33.

Elitna ženska izbrana vrsta bo konec tega leta desetič nastopila na evropskem prvenstvu. Najboljšo uvrstitev je dosegla pred štirimi leti, ko je v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji zasedla osmo mesto.

Na Madžarskem 2004 je osvojila deveto mesto, dve leti pred tem na Danskem ter v Avstriji, Švici in na Madžarskem 2024 pa deseto mesto. Zaključni turnir v Franciji 2018 je končala na 13., na Švedskem 2016 pa na 14. mestu. Najslabše uvrstitve je dosegla na Švedskem 2006, na Danskem in Norveškem 2010 ter na Danskem 2020, ko je turnirje končala na zadnjem, 16. mestu.

Kvalifikacije za EP 2026 (ž), šesti krog:

