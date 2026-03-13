Košarkarski klub Cedevita Olimpija in Joseph Girard III sta na željo igralca sporazumno prekinila pogodbo, so sporočili iz kluba. Ameriški branilec se je Zmajem pridružil pred začetkom tekmovalne sezone 2025/26.

Joseph Girard III je v zeleno-oranžnem dresu v sezoni 2025/26 nastopil na 19 tekmah EuroCupa in 17 tekmah lige ABA. V regionalnem tekmovanju je v povprečju na parketu preživel 14,3 minute na tekmo ter dosegal 5,5 točke in 1,4 asistence na tekmo. V rednem delu evropskega pokala je v povprečju dosegal 6,1 točke in 1,5 asistence na tekmo.

"Cedevita Olimpija se Josephu Girardu III zahvaljuje za njegov prispevek v zeleno-oranžnem dresu in mu želi veliko uspeha v nadaljevanju kariere," so še dodali v ljubljanskem klubu.

