Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Košarkarska tržnica Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija Joseph Girard

Petek, 13. 3. 2026, 19.37

14 minut

Girard na svojo željo zapustil Cedevito Olimpijo

Joseph Girard | Joseph Girard ni več član Cedevite Olimpije. | Foto Aleš Fevžer

Joseph Girard ni več član Cedevite Olimpije.

Košarkarski klub Cedevita Olimpija in Joseph Girard III sta na željo igralca sporazumno prekinila pogodbo, so sporočili iz kluba. Ameriški branilec se je Zmajem pridružil pred začetkom tekmovalne sezone 2025/26.

Joseph Girard III je v zeleno-oranžnem dresu v sezoni 2025/26 nastopil na 19 tekmah EuroCupa in 17 tekmah lige ABA. V regionalnem tekmovanju je v povprečju na parketu preživel 14,3 minute na tekmo ter dosegal 5,5 točke in 1,4 asistence na tekmo. V rednem delu evropskega pokala je v povprečju dosegal 6,1 točke in 1,5 asistence na tekmo.

"Cedevita Olimpija se Josephu Girardu III zahvaljuje za njegov prispevek v zeleno-oranžnem dresu in mu želi veliko uspeha v nadaljevanju kariere," so še dodali v ljubljanskem klubu.

Preberite še:

Aleksej Nikolić, Cedevita Olimpija
Sportal Živ spomin na solze, ki bolijo še danes
Cedevita Olimpija, Rok Radović
Sportal V Stožicah posebne čestitke za enega izmed junakov
Rok Radović Cedevita Olimpija
Sportal Kakšen boj v Stožicah, po drami v četrtfinale Cedevita Olimpija!
Košarkarska tržnica Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija Joseph Girard
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.