Petek, 13. 3. 2026, 19.37
Girard na svojo željo zapustil Cedevito Olimpijo
Košarkarski klub Cedevita Olimpija in Joseph Girard III sta na željo igralca sporazumno prekinila pogodbo, so sporočili iz kluba. Ameriški branilec se je Zmajem pridružil pred začetkom tekmovalne sezone 2025/26.
Joseph Girard III je v zeleno-oranžnem dresu v sezoni 2025/26 nastopil na 19 tekmah EuroCupa in 17 tekmah lige ABA. V regionalnem tekmovanju je v povprečju na parketu preživel 14,3 minute na tekmo ter dosegal 5,5 točke in 1,4 asistence na tekmo. V rednem delu evropskega pokala je v povprečju dosegal 6,1 točke in 1,5 asistence na tekmo.
"Cedevita Olimpija se Josephu Girardu III zahvaljuje za njegov prispevek v zeleno-oranžnem dresu in mu želi veliko uspeha v nadaljevanju kariere," so še dodali v ljubljanskem klubu.
Preberite še: