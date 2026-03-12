Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Špela Lenart

Četrtek,
12. 3. 2026,
10.50

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Chemnitz Evropski Pokal Eurocup Eurocup Zvezdan Mitrović Rok Radovič

Četrtek, 12. 3. 2026, 10.50

7 minut

Po uvrstitvi v četrtfinale Eurocupa

Radović jasno in glasno opozoril nase, Mitrović vesel za celotno Ljubljano

Avtor:
Špela Lenart

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Cedevita Olimpija, Rok Radović | Zvezdan Mitrović in Rok Radović po zmagi. | Foto Filip Barbalić

Zvezdan Mitrović in Rok Radović po zmagi.

Foto: Filip Barbalić

Košarkarji Cedevite Olimpije so si v sredo še drugo leto zapored priigrali mesto med najboljšimi ekipami Eurocupa. Zasedba Zvezdana Mitrovića je v Stožicah po trdem boju s 73:65 izločila Chemnitz. V ključnih trenutkih je pomembno vlogo prevzel Rok Radović, ki ga je po koncu srečanja med izjavami za sedmo silo med drugim po rami z nasmehom potrpljal tudi legendarni Ivo Daneu.

"Nič ni samoumevno," je po sredini tekmi poudaril kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažič, ki je s soigralci našel pot in način, kako preskočiti nemškega tekmeca. Čeprav je bila Olimpija v izraziti vlogi favorita, pa se je v sredo znova pokazalo, da na koncu na parketu to ne igra nobene vloge. Da gre za tekmo na vse ali nič, povsem drugačno od tistih v prvem delu sezone, je bilo jasno že po nekaj minutah na parketu, saj so bile noge in predvsem roke težke, igra raztrgana, rezultat pa nizek.

Čeprav je ljubljanska zasedba v napadalnem smislu pokazala eno skromnejših predstav v sezoni, pa so zmaji predvsem v drugem polčasu bruhali ogenj v obrambi, kar je bil na koncu tudi glavni razlog za uspeh in preboj med najboljših osem ekip evropskega pokala. "Najprej čestitke mojim fantom, hkrati pa hvala vsem, ki so nas danes prišli podpirati in nam dali dodatno energijo. Videlo se je, da odloča ena tekma, da gre na vse ali nič, roke košarkarjev so bile težke, nismo mogli zadeti, a je bilo bolje, ko smo začeli igrati obrambo. Če ekipa doseže sedem točk v celi četrtini, to dobro pokaže, kako smo danes igrali v obrambi in koliko energije smo vložili," je bil v prvem komentarju po zmagi zadovoljen strateg Zvezdan Mitrović.

Zvezdan Mitrović je Olimpijo še drugič popeljal v četrtfinale Eurocupa. | Foto: Aleš Fevžer Zvezdan Mitrović je Olimpijo še drugič popeljal v četrtfinale Eurocupa. Foto: Aleš Fevžer

"Ne moremo reči, da je bila lepa tekma kot pred dvema dnevoma ob zmagi proti Dubaju, danes je bil res hud boj za vsako žogo. Težka tekma, a res sem vesel zaradi košarkarjev, ki so trdo delali in si zaslužijo napredovanje v četrtfinale, hkrati pa sem vesel za celoten klub, mesto in navijače, da se nam je drugič zapored v evropskem pokalu uspelo prebiti med najboljših osem," je še dodal črnogorski strokovnjak, ki je Olimpijo še drugič zapored popeljal v četrtfinale.

Olimpija je na koncu zadela le štiri trojke od 20 poskusov, na drugi strani so gostje zgrešili kar 12 prostih metov, kar je še en dokaz več o pomembnosti tekme. "Že to, da smo zadeli tako malo trojk, je jasen kazalnik, kako je bila tekma težka in da so bile roke težke. Težko je, ko imaš vlogo in breme favorita, a igraš proti ekipi, ki je tako atletska in igra fizično. Ni lahko, potem se zgodi še padec koncentracije, a nam je uspelo z odlično energijo v obrambi. Mislim, da smo zasluženo zmagali. Tudi oni so zgrešili veliko prostih metov, to so tekme na eno žogo, na obeh straneh sta ekipi veliko grešili, na srečo smo bili mi tisti, ki smo zmagali," je še dodal Mitrović.

Radović prevzel odgovornost

Tako kot smo v tej sezoni praktično že povsem navajeni, se vsako tekmo najde nekdo izmed košarkarjev, ki v ključnih trenutkih prevzame breme na svoja pleča. Proti Chemnitzu je v končnici, pa tudi k zmagi ogromno doprinesel Rok Radović, ki je bil neizprosen boj v obrambi, v zadnjih napadih pa je nekajkrat tudi v napadu našel pomembne rešitve. "Danes moram izpostaviti Roka, res se je boril," je po zmagi dejal Aleksej Nikolić.

Ljubljanski navijači so imeli razlog za zadovoljstvo. | Foto: Aleš Fevžer Ljubljanski navijači so imeli razlog za zadovoljstvo. Foto: Aleš Fevžer

Nekaj besed hvale mu je namenil tudi trener Mitrović. "Rok je igral z ogromno energije, na koncu je dosegel nekaj res pomembnih točk, tudi v obrambi je dodal svoje. Pokazal je odlično predstavo, postal je res pomemben člen naše ekipe, kot tudi reprezentance. Lahko igra na dveh pozicijah, kar je prav tako zelo pomembno. Vesel sem zanj in za njegov trud. Je še mlad fant, čeprav včasih deluje, kot da je že veteran, a je pred njim res lepa pot. Pozna svojo vlogo, našel se je v vsem tem dogajanju in to funkcionira. Iz dneva v dan napreduje. Ves ta napredek me osrečuje in je eden od vzrokov, zakaj sem vesel, da delam tukaj. Vesel sem, da se dobro razvija, ponosen sem na vse fante, sploh ker vsi vemo, kako se je začela sezona. Če bi mi nekdo rekel pred sezono, da bomo ponovili dosežek lanske, mu ne bi verjel," je dejal Mitrović.

Radović: Verjel in vedel sem

S končnim razpletom je bil zadovoljen tudi 25-letni Radović, ki je na koncu dosegel deset točk. "Vedeli smo, da bo težka tekma, ker gre na vse ali nič, na eno zmago. Vedeli smo, da so kakovostna ekipa, v prvem polčasu so bili boljši od nas, mi smo imeli veliko težav  v obrambi in napadu, a smo na koncu zasluženo zmagali. Rad pa bi se zahvalil vsem navijačem, ki so nas prišli podpret. Sploh takrat, ko nam ni šlo, je res pomembno, da dobiš občutek podpore tudi zunaj, od občinstva," je slabih šest tisoč navijačev v Stožicah pohvalil Radović.

Rok Radović je dosegel deset točk. | Foto: Aleš Fevžer Rok Radović je dosegel deset točk. Foto: Aleš Fevžer

"Dober napad lahko prinese zmago, a dobra obramba te pripelje do prvenstev in osvajanja lovorik. Takšne tekme na vse ali nič so nekoliko bolj nervozne kot preostale, ker veš, da je sezone konec, če izgubiš. V prvem polčasu je bilo prisotne precej nervoze, v drugem delu pa smo se sprostili in na koncu zmagali. Verjel in vedel sem, da nam bo uspelo, tako kot že skozi celotno sezono. Nismo paničarili, vsi smo se spodbujali in vedeli smo, česa si želimo," je še dodal slovenski reprezentant.

Košarkarje Cedevite Olimpije danes čaka prost dan, potem pa priprava in pot v Beograd, kjer se bodo v nedeljo pomerili z evroligaškim Partizanom, že v torek pa nato v Franciji boj za polfinale Eurocupa proti Bourgu. "Gremo v Beograd z željo, da se borimo. Normalno, da bom razmišljal o minutaži, da bo treba rotirati košarkarje tako kot na tekmi z Dubajem. Četrtek bo namenjen počitku, potem pa se začnemo pripravljati na Partizan, bodo pa misli zagotovo že uhajale k tekmi z Bourgom. Igrati s Partizanom je gotovo velika motivacija, igrali bomo v beograjski areni proti evroligašu, tako da mislim, da ne bo potrebe po motiviranju košarkarjev. Če se bo pokazala priložnost tako kot proti Dubaju, zakaj ne," je pred nadaljevanjem sezone še dodal Mitrović.

Preberite še:

Rok Radović Cedevita Olimpija
Sportal Kakšen boj v Stožicah, po drami v četrtfinale Cedevita Olimpija!
Zmago Sagadin, Slavko Kotnik
Sportal Sagadin brez dlake na jeziku: Slovenija je razvajena
Chemnitz Evropski Pokal Eurocup Eurocup Zvezdan Mitrović Rok Radovič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.