Košarkarji Cedevite Olimpije so si v sredo še drugo leto zapored priigrali mesto med najboljšimi ekipami Eurocupa. Zasedba Zvezdana Mitrovića je v Stožicah po trdem boju s 73:65 izločila Chemnitz. V ključnih trenutkih je pomembno vlogo prevzel Rok Radović, ki ga je po koncu srečanja med izjavami za sedmo silo med drugim po rami z nasmehom potrpljal tudi legendarni Ivo Daneu.

"Nič ni samoumevno," je po sredini tekmi poudaril kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažič, ki je s soigralci našel pot in način, kako preskočiti nemškega tekmeca. Čeprav je bila Olimpija v izraziti vlogi favorita, pa se je v sredo znova pokazalo, da na koncu na parketu to ne igra nobene vloge. Da gre za tekmo na vse ali nič, povsem drugačno od tistih v prvem delu sezone, je bilo jasno že po nekaj minutah na parketu, saj so bile noge in predvsem roke težke, igra raztrgana, rezultat pa nizek.

Čeprav je ljubljanska zasedba v napadalnem smislu pokazala eno skromnejših predstav v sezoni, pa so zmaji predvsem v drugem polčasu bruhali ogenj v obrambi, kar je bil na koncu tudi glavni razlog za uspeh in preboj med najboljših osem ekip evropskega pokala. "Najprej čestitke mojim fantom, hkrati pa hvala vsem, ki so nas danes prišli podpirati in nam dali dodatno energijo. Videlo se je, da odloča ena tekma, da gre na vse ali nič, roke košarkarjev so bile težke, nismo mogli zadeti, a je bilo bolje, ko smo začeli igrati obrambo. Če ekipa doseže sedem točk v celi četrtini, to dobro pokaže, kako smo danes igrali v obrambi in koliko energije smo vložili," je bil v prvem komentarju po zmagi zadovoljen strateg Zvezdan Mitrović.

Zvezdan Mitrović je Olimpijo še drugič popeljal v četrtfinale Eurocupa. Foto: Aleš Fevžer

"Ne moremo reči, da je bila lepa tekma kot pred dvema dnevoma ob zmagi proti Dubaju, danes je bil res hud boj za vsako žogo. Težka tekma, a res sem vesel zaradi košarkarjev, ki so trdo delali in si zaslužijo napredovanje v četrtfinale, hkrati pa sem vesel za celoten klub, mesto in navijače, da se nam je drugič zapored v evropskem pokalu uspelo prebiti med najboljših osem," je še dodal črnogorski strokovnjak, ki je Olimpijo še drugič zapored popeljal v četrtfinale.

Olimpija je na koncu zadela le štiri trojke od 20 poskusov, na drugi strani so gostje zgrešili kar 12 prostih metov, kar je še en dokaz več o pomembnosti tekme. "Že to, da smo zadeli tako malo trojk, je jasen kazalnik, kako je bila tekma težka in da so bile roke težke. Težko je, ko imaš vlogo in breme favorita, a igraš proti ekipi, ki je tako atletska in igra fizično. Ni lahko, potem se zgodi še padec koncentracije, a nam je uspelo z odlično energijo v obrambi. Mislim, da smo zasluženo zmagali. Tudi oni so zgrešili veliko prostih metov, to so tekme na eno žogo, na obeh straneh sta ekipi veliko grešili, na srečo smo bili mi tisti, ki smo zmagali," je še dodal Mitrović.

Radović prevzel odgovornost

Tako kot smo v tej sezoni praktično že povsem navajeni, se vsako tekmo najde nekdo izmed košarkarjev, ki v ključnih trenutkih prevzame breme na svoja pleča. Proti Chemnitzu je v končnici, pa tudi k zmagi ogromno doprinesel Rok Radović, ki je bil neizprosen boj v obrambi, v zadnjih napadih pa je nekajkrat tudi v napadu našel pomembne rešitve. "Danes moram izpostaviti Roka, res se je boril," je po zmagi dejal Aleksej Nikolić.

Ljubljanski navijači so imeli razlog za zadovoljstvo. Foto: Aleš Fevžer

Nekaj besed hvale mu je namenil tudi trener Mitrović. "Rok je igral z ogromno energije, na koncu je dosegel nekaj res pomembnih točk, tudi v obrambi je dodal svoje. Pokazal je odlično predstavo, postal je res pomemben člen naše ekipe, kot tudi reprezentance. Lahko igra na dveh pozicijah, kar je prav tako zelo pomembno. Vesel sem zanj in za njegov trud. Je še mlad fant, čeprav včasih deluje, kot da je že veteran, a je pred njim res lepa pot. Pozna svojo vlogo, našel se je v vsem tem dogajanju in to funkcionira. Iz dneva v dan napreduje. Ves ta napredek me osrečuje in je eden od vzrokov, zakaj sem vesel, da delam tukaj. Vesel sem, da se dobro razvija, ponosen sem na vse fante, sploh ker vsi vemo, kako se je začela sezona. Če bi mi nekdo rekel pred sezono, da bomo ponovili dosežek lanske, mu ne bi verjel," je dejal Mitrović.

Radović: Verjel in vedel sem

S končnim razpletom je bil zadovoljen tudi 25-letni Radović, ki je na koncu dosegel deset točk. "Vedeli smo, da bo težka tekma, ker gre na vse ali nič, na eno zmago. Vedeli smo, da so kakovostna ekipa, v prvem polčasu so bili boljši od nas, mi smo imeli veliko težav v obrambi in napadu, a smo na koncu zasluženo zmagali. Rad pa bi se zahvalil vsem navijačem, ki so nas prišli podpret. Sploh takrat, ko nam ni šlo, je res pomembno, da dobiš občutek podpore tudi zunaj, od občinstva," je slabih šest tisoč navijačev v Stožicah pohvalil Radović.

Rok Radović je dosegel deset točk. Foto: Aleš Fevžer

"Dober napad lahko prinese zmago, a dobra obramba te pripelje do prvenstev in osvajanja lovorik. Takšne tekme na vse ali nič so nekoliko bolj nervozne kot preostale, ker veš, da je sezone konec, če izgubiš. V prvem polčasu je bilo prisotne precej nervoze, v drugem delu pa smo se sprostili in na koncu zmagali. Verjel in vedel sem, da nam bo uspelo, tako kot že skozi celotno sezono. Nismo paničarili, vsi smo se spodbujali in vedeli smo, česa si želimo," je še dodal slovenski reprezentant.

Košarkarje Cedevite Olimpije danes čaka prost dan, potem pa priprava in pot v Beograd, kjer se bodo v nedeljo pomerili z evroligaškim Partizanom, že v torek pa nato v Franciji boj za polfinale Eurocupa proti Bourgu. "Gremo v Beograd z željo, da se borimo. Normalno, da bom razmišljal o minutaži, da bo treba rotirati košarkarje tako kot na tekmi z Dubajem. Četrtek bo namenjen počitku, potem pa se začnemo pripravljati na Partizan, bodo pa misli zagotovo že uhajale k tekmi z Bourgom. Igrati s Partizanom je gotovo velika motivacija, igrali bomo v beograjski areni proti evroligašu, tako da mislim, da ne bo potrebe po motiviranju košarkarjev. Če se bo pokazala priložnost tako kot proti Dubaju, zakaj ne," je pred nadaljevanjem sezone še dodal Mitrović.

Preberite še: