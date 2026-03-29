Liga ABA, drugi del, 5. in 6. krog
Krka proti Iliriji visoko vodila, na koncu trepetala, poraz Olimpije pred očmi Gorana Dragića
V ligi ABA sta se v skupini za obstanek v Hali Tivoli pomerili Ilirija in Krka, zmage pa se je s 83:77 veselila dolenjska ekipa. Obe ekipi sta zdaj pri osmih zmagah in 14 porazih. Cedevita Olimpija je v soboto v okviru petega kroga lige za prvaka gostila Cluj-Napoco in proti istemu tekmecu izgubila še drugič zapored. Romunska ekipa je bila boljša s 84:72, ekipi pa sta se v sredo pomerili še na zaostali tekmi 3. kroga (95:98). Srečanje je iz prve vrste spremljal tudi nekdanji košarkar Goran Dragić.
Cedevita Olimpija je doživela peti zaporedni poraz, drugega v štirih dneh proti romunskemu predstavniku v ligi Aba iz Cluj-Napoce, ki je tako skočil na peto mesto skupine za prvaka in Ljubljančane potisnil na šesto.
Umoja Gibson je bil najboljši strelec Olimpije.
Po izpadu iz evropskega pokala Cedevita Olimpija še ni dvignila glave. V sredo se je Romunom dobro upirala in izgubila za tri točke, tokrat v Stožicah pa je bila brez možnosti za uspeh. Gostje so vodili od prve do zadnje minute, tik pred koncem tretje četrtine tudi z 21 točkami razlike.
Trener Zvezdan Mitrović je imel le enega razpoloženega posameznika, Umojo Gibsona, ki je 20 od svojih 24 točk dosegel v prvem polčasu, ostali igralci pa so odigrali podpovprečno. Do dvomestnega števila točk je prišel le Aleksej Nikolić (10 točk, met 2:8).
V Stožicah je bil tudi Goran Dragić.
Ljubljanski klub je pred tekmo sporočil, da je Žiga Daneu utrpel zlom kosti v stopalu, zato bo moral na operacijo in bo predčasno končal sezono.
Cedevita Olimpija bo naslednjo tekmo v ligi Aba igrala 4. aprila v Sarajevu proti Dubaju, zadnji dve v skupini za prvaka pa doma s Partizanom (12. 4. ) in Igokeo (19. 4.). Začetek četrtfinala je predviden za drugi vikend v maju.
Nedelja, 29. marec:
