Nekdanji zvezdnik Milana pri 39 letih še ni končal kariere

Nekdanji zvezdnik japonske nogometne reprezentance in italijanskega prvoligaša Milana Keisuke Honda si bo pri 39 letih znova zavezal nogometne čevlje. Honda, ki je igral za številne kluba, bil pa je tudi že trener, je podpisal pogodbo in bo igral za singapurskega prvoligaša Jurong, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Napadalni vezist, ki je nastopil in dosegel gole na treh svetovnih prvenstvih, bo v naslednji sezoni igral že za svoj 13. klub.

Honda je nazadnje nastopal za butanski klub Paro, kjer je v sezoni 2024/25 odigral dve tekmi in dosegel dva gola.

Pred tem je leta 2021 igral za litovsko ekipo Suduva, igral pa je tudi za klube na Japonskem, Nizozemskem, v Rusiji, Italiji, Mehiki, Avstraliji, Braziliji in Azerbajdžanu.

Honda je po podpisu pogodbe s singapurskim klubom dejal, da "se sooča z več osebnimi izzivi", saj želi še vedno dosegati gole. "Vendar je moj glavni cilj v tem klubu osvojiti naslov prvaka," je dejal.

"Obstaja nekaj zelo močnih tekmecev, zato bo to težak izziv, vendar sem odločen, da ta cilj tudi dosežem."

Honda se je v japonskem reprezentančnem dresu upokojil leta 2018, potem ko je igral na svetovnem prvenstvu v Rusiji. V desetletju je zbral 98 nastopov in dosegel 38 golov.

Zunaj nogometa vodi sklad tveganega kapitala, ima v lasti neligaški klub na Japonskem in se je ukvarjal tudi s treniranjem, saj je od avgusta 2018 do januarja 2023 kot selektor vodil reprezentanco Kambodže.

