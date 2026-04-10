Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Petek,
10. 4. 2026,
7.43

1 ura, 23 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
nogomet Keisuke Honda

Petek, 10. 4. 2026, 7.43

1 ura, 23 minut

Nekdanji zvezdnik Milana pri 39 letih še ni končal kariere

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Keisuke Honda | Keisuke Honda si bo pri 39 letih znova zavezal nogometne čevlje. | Foto Reuters

Keisuke Honda si bo pri 39 letih znova zavezal nogometne čevlje.

Foto: Reuters

Nekdanji zvezdnik japonske nogometne reprezentance in italijanskega prvoligaša Milana Keisuke Honda si bo pri 39 letih znova zavezal nogometne čevlje. Honda, ki je igral za številne kluba, bil pa je tudi že trener, je podpisal pogodbo in bo igral za singapurskega prvoligaša Jurong, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Napadalni vezist, ki je nastopil in dosegel gole na treh svetovnih prvenstvih, bo v naslednji sezoni igral že za svoj 13. klub.

Honda je nazadnje nastopal za butanski klub Paro, kjer je v sezoni 2024/25 odigral dve tekmi in dosegel dva gola.

Pred tem je leta 2021 igral za litovsko ekipo Suduva, igral pa je tudi za klube na Japonskem, Nizozemskem, v Rusiji, Italiji, Mehiki, Avstraliji, Braziliji in Azerbajdžanu.

Honda je po podpisu pogodbe s singapurskim klubom dejal, da "se sooča z več osebnimi izzivi", saj želi še vedno dosegati gole. "Vendar je moj glavni cilj v tem klubu osvojiti naslov prvaka," je dejal.

"Obstaja nekaj zelo močnih tekmecev, zato bo to težak izziv, vendar sem odločen, da ta cilj tudi dosežem."

Honda se je v japonskem reprezentančnem dresu upokojil leta 2018, potem ko je igral na svetovnem prvenstvu v Rusiji. V desetletju je zbral 98 nastopov in dosegel 38 golov.

Zunaj nogometa vodi sklad tveganega kapitala, ima v lasti neligaški klub na Japonskem in se je ukvarjal tudi s treniranjem, saj je od avgusta 2018 do januarja 2023 kot selektor vodil reprezentanco Kambodže.

Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.