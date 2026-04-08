Novomeščani v Šenčurju do zanesljive zmage

Košarkarji Krke so v 23. krogu državnega prvenstva zanesljivo, s 86:66, zmagali na gostovanju pri tretjeuvrščenemu Šenčurju.

Z zgolj enim porazom je Krka gladko vodilna, košarkarji Šenčurja pa so doživeli osmi poraz v sezoni, ob 15 zmagah pa bodo tudi po tem krogu ostali na tretjem mestu.

Domači so tekmo dobro začeli z vodstvom 7:0. Novomeščani so jih kmalu ujeli in nato sami povedli za sedem točk. Šenčur je do konca četrtine zmanjšal zaostanek, tudi v drugi pa sta si bili moštvi blizu, Krka je na glavni odmor odnesla le dve točki prednosti.

Po odmoru je začela prevladovati zasedba gostujočega trenerja Dejana Jakare, ki so sredi tretje četrtine povedli za deset točk, v sklepno četrtino so prenesli devet točk prednosti. Naskok so gostje do zadnjega zvoka sirene le še višali, največ so vmes vodili že za +26 (84:58).

Pri Krki je bil z 19 točkami najuspešnejši Khalil Mubaarak Brantley, 13 točk je pristavil Krišs Helmanis. Pri Šenčurju je 15 točk ob sedmi podajah dosegel Jan Novak.

Izidi, 23. krog: sreda, 8. april:

GGD Šenčur : Krka 66:86 (19:22, 37:39, 52:61) četrtek, 9. april:

20.00 Perspektiva Ilirija - ECE Triglav Kranj sobota, 11. april:

17.00 Šentjur - Laško

17.30 Kansa Helios Domžale - Hopsi Polzela ponedeljek, 13. april:

17.30 Rogaška - Terme Olimia Podčetrtek

Lestvica: