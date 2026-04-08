Avtorji:
Pe. M., STA

Sreda,
8. 4. 2026,
18.55

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Sreda, 8. 4. 2026, 18.55

Liga OTP banka, 23. krog

Novomeščani v Šenčurju do zanesljive zmage

KK Krka, Lovro Urbiha | Novomeščani so Šenčur v gosteh premagali za 20 točk. | Foto Filip Barbalić

Novomeščani so Šenčur v gosteh premagali za 20 točk.

Foto: Filip Barbalić

Košarkarji Krke so v 23. krogu državnega prvenstva zanesljivo, s 86:66, zmagali na gostovanju pri tretjeuvrščenemu Šenčurju.

Zala Friškovec, Slovenija : Latvija, slovenska ženska košarkarska reprezentanca
Sportal Zala Friškovec s Sopronom do pokalnega naslova
Michigan Wolverines
Sportal Čakali so več kot 35 let
 

Z zgolj enim porazom je Krka gladko vodilna, košarkarji Šenčurja pa so doživeli osmi poraz v sezoni, ob 15 zmagah pa bodo tudi po tem krogu ostali na tretjem mestu.

Domači so tekmo dobro začeli z vodstvom 7:0. Novomeščani so jih kmalu ujeli in nato sami povedli za sedem točk. Šenčur je do konca četrtine zmanjšal zaostanek, tudi v drugi pa sta si bili moštvi blizu, Krka je na glavni odmor odnesla le dve točki prednosti.

Po odmoru je začela prevladovati zasedba gostujočega trenerja Dejana Jakare, ki so sredi tretje četrtine povedli za deset točk, v sklepno četrtino so prenesli devet točk prednosti. Naskok so gostje do zadnjega zvoka sirene le še višali, največ so vmes vodili že za +26 (84:58).

Pri Krki je bil z 19 točkami najuspešnejši Khalil Mubaarak Brantley, 13 točk je pristavil Krišs Helmanis. Pri Šenčurju je 15 točk ob sedmi podajah dosegel Jan Novak.

Izidi, 23. krog:

 sreda, 8. april:
GGD Šenčur : Krka                66:86 (19:22, 37:39, 52:61)

četrtek, 9. april:
20.00 Perspektiva Ilirija - ECE Triglav Kranj

sobota, 11. april:
17.00 Šentjur - Laško
17.30 Kansa Helios Domžale - Hopsi Polzela

ponedeljek, 13. april:
17.30 Rogaška - Terme Olimia Podčetrtek

Lestvica:

Robert Jurkovič, Ilirija
Sportal Krka tudi s Heliosom opravila zanesljivo, do nove zmage tudi Šenčur in Ilirija
Dubaj : Cedevita Olimpija
Sportal Cedevita Olimpija po izenačenem zaključku izgubila, a si kljub temu zagotovila končnico

Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.