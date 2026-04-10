Benjamin Netanjahu orožje Hezbolah vojska pogajanja Libanon ZDA Iran Izrael

Vojna v Iranu

Netanjahu za začetek neposrednih pogajanj z Libanonom #vŽivo

Benjamin Netanjahu | Neimenovan libanonski uradnik je po Netanjahujevi izjavi v četrtek za AFP povedal, da si Libanon želi prekinitev ognja, preden bi začel pogajanja z Izraelom. | Foto Reuters

Neimenovan libanonski uradnik je po Netanjahujevi izjavi v četrtek za AFP povedal, da si Libanon želi prekinitev ognja, preden bi začel pogajanja z Izraelom.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vladi naročil, naj začne neposredna pogajanja z Libanonom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Cilj pogovorov je razorožitev proiranskega oboroženega gibanja Hezbolah in vzpostavitev "miroljubnih odnosov" med državama, so navedli v Netanjahujevem uradu.

7.20 Trump Iranu očita slabo upravljanje Hormuške ožine

Predsednik ZDA Donald Trump je Iran v zapisu na svojem družbenem omrežju Truth Social obtožil "slabega upravljanja" prevozov nafte skozi Hormuško ožino, kar da ni v skladu z dogovorom. Omenil je tudi poročila, da iranske oblasti tankerjem zaračunavajo pristojbine za prečkanje ožine, česar po njegovem ne bi smeli početi.

"Iran se pri omogočanju prevoza nafte skozi Hormuško ožino obnaša zelo slabo, nekateri bi rekli celo nečastno. To ni v skladu z našim sporazumom! Obstajajo poročila, da Iran od tankerjev, ki plujejo skozi ožino, zahteva plačilo pristojbin - upam, da to ni res, če pa je, naj s tem nemudoma preneha," je zapisal Trump.

ZDA in Iran sta v sredo dosegla dogovor glede dvotedenske prekinitve ognja, ki predvideva tudi odprtje Hormuške ožine. To se je za kratek čas tudi zgodilo, a je Teheran nato ponovno onemogočil plovbo zaradi nadaljevanja izraelskih napadov na Libanon.

Nekaj tankerjev je sicer uspelo prečkati ožino, mornarica iranske revolucionarne garde pa je plovilom posredovala smernice, kako naj to storijo po alternativnih poteh, da bi se izognili morskim minam na območju.

Vprašanje zaračunavanja pristojbin medtem ostaja odprto. Več ladij, ki so ožino prečkale od konca februarja, ko se je začela vojna, naj bi po poročanju nekaterih medijev tudi plačalo za prehod, domnevno v kitajskih juanih, večinoma pa so se zanašale na dogovor z Iranom.

Islamska republika je namreč že pred dogovorom trdila, da je ožina zaprta le za sovražnike - na čelu z Izraelom, ZDA in njihovimi zavezniki, medtem ko jo plovila iz prijateljskih držav, kot sta Indija in Kitajska, lahko prečkajo v dogovoru z iranskimi oblastmi.

Iran je po navedbah britanske pomorske revije Lloyd's List vzpostavil "de-facto sistem cestninskih postaj", v okviru katerega morajo plovila predložiti vso dokumentacijo, vključno z verigo lastništva, popolnim popisom tovora, seznamom članov posadke in končno destinacijo. Nato lahko pridobijo dovoljenje in prečkajo ozek nadzorovan koridor v spremstvu iranskih sil.

Hormuška ožina je ena najbolj pomembnih plovnih poti na svetu, skozi njo potuje približno ena petina svetovne oskrbe z nafto.

"Glede na ponavljajoče se prošnje Libanona za začetek neposrednih pogajanj z Izraelom sem včeraj vladi naročil, naj čim prej začne neposredna pogajanja z Libanonom," je po navedbah njegovega urada sporočil izraelski premier Benjamin Netanjahu.

"Pogajanja bodo osredotočena na razorožitev Hezbolaha ter vzpostavitev miroljubnih odnosov med Izraelom in Libanonom. Izrael pozdravlja današnji poziv libanonskega predsednika vlade k demilitarizaciji Bejruta," je še navedeno v izjavi.

Libanonska vlada je namreč varnostnim silam naročila, naj dostop do orožja na območju Bejruta omejijo izključno na državne institucije, kar je po besedah ministra za informiranje Paula Morcosa sprožilo nasprotovanje dveh članov vlade iz vrst Hezbolaha, poroča AFP.

Netanjahu je sicer danes izjavil, da bo izraelska vojska še naprej napadala cilje libanonskega gibanja Hezbolah, kjerkoli bo to treba. Ob tem je vztrajal, da dogovor o prekinitvi ognja med ZDA in Iranom ne vključuje Libanona.

Libanon si je v zadnjih 24 urah prizadeval za začasno prekinitev ognja, ki bi ji sledila širša pogajanja z Izraelom, pa je ob sklicevanju na visokega libanonskega uradnika poročala agencija Reuters. Libanon naj bi sicer želel angažirati ZDA kot posrednika v pogajanjih in od Washingtona pridobiti jamstva, da bo morebiten sporazum tudi uveljavljen.

Na ameriškem zunanjem ministrstvu so potrdili, da bodo prihodnji teden gostili srečanje predstavnikov Izraela in Libanona.

Po svetu so se medtem danes zvrstile številne obsodbe izraelskih napadov na Libanon, potem ko je bilo v zadnjem obsežnem valu napadov v sredo po podatkih libanonskih oblasti ubitih več kot 300 ljudi. Slišati je bilo tudi opozorila, da izraelski napadi spodkopavajo krhko premirje med ZDA in Iranom.

Po dogovoru, ki sta ga Washington in Teheran ob posredovanju Pakistana dosegla v sredo, oblasti v Izraelu in ZDA namreč vztrajajo, da prekinitev ognja ne velja za Libanon. Iran medtem trdi nasprotno in v napadih vidi grobo kršitev dogovora o prekinitvi ognja.

