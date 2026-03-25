Tekma kot vrtiljak, Cedevita Olimpija izgubila v Romuniji

Cedevita Olimpija je izgubila na zaostali tekmi prvega kroga lige za prvaka lige ABA. Cluj – Napoca, torej tekmec, ki ga je dvakrat premagala v Eucropu, je zmagal z 98:95. Ekipi imata zdaj na petem oziroma šestem mestu po 12 zmag. Konec tedna bosta v sklopu petega kroga med sabo igrala še v Ljubljani. V torek je novomeška Krka v okviru petega kroga lige za obstanek gostovala pri Spartaku iz Subotice in izgubila z 68:76.

Foto: U-BT Cluj-Napoca Cedevita Olimpija, ki je izgubila prejšnje tri tekme, te ni dobro odprla, saj je v prvih petih minutah dala le pet točk. A čeprav je v prvi četrtini zaostajala že za 13, je bila razlika po desetih minutah igre vendarle zmerna (21:15). Ljubljančani so tri minute pred koncem prvega polčasa prvič povedli. Po lepem prodoru je za 37:36 zadel Umoja Gibson, kar je bil sicer šele njegov prvi koš na tekmi. Z osmimi točkami je dotlej največ prispeval DJ Stewart, z dvema trojkama pa se je izkazal Miha Cerkvenik. A to je bilo edino vodstvo v prvih 20 minutah. Na glavni odmor so domači odšli s prednostjo 44:39. Tako kot Stewart sta po deset točk dala Dušan Miletić in Daron Russell.

Z delnim izidom 6:0 so sredi tretje četrtine košarkarji Cedevite vendarle drugič na tekmi prišli do vodstva (51:52). Zadevali so vse bolje in povedli tudi za osem. A se je na drugi strani razigral Russell. S četrto trojko na tekmi je pred koncem četrtine zadel za izenačenje na 71:71. Bil je že pri 22 točkah. Olimpija je sicer dala v tej četrtini kar 32 točk.

Na začetku zadnje četrtine so sledile nove krizne minute Ljubljančanov. Pa še Gibson (12 točk) je bil izključen. Z delnim izidom 10:1 so Romuni povedli z 81:72. A po minuti odmora so z osmimi zaporednimi točkami gostje spet lažje zadihali (81:80). Dve trojki je zadel Matthew Hurt (14 točk). A tudi zaključek je bil kot celotna tekma, en velik vrtiljak nihanj v igri. Cluj je zmagal z 98:95. Russell je tekmo končal s 27 točkami, Mitchell Creek je dal še eno več, Miletić pa 18. Stewart je bil z 20 točkami prvi strelec Olimpije, Hurt jih je dal 19, David Škara 13, Gibson 12 in Aleksej NIkolić 10. Revanša sledi konec tedna v Ljubljani

Po dobrem začetku poraz Krke

Košarkarji Krke so na gostovanju pri vodilni ekipi v ligi za obstanek v Subotici v uvodu napovedali zmago in vodili z 11:2 ter 19:11. A to je bil le slab uvod domačih, ki so v drugi četrtini začeli nižati razliko, sekundo pred koncem tretje četrtine pa po treh uspešnih prostih metih Amirja Gegića prvič povedli.

Favorizirani gostitelji vodstva v zadnjem delu niso izpustili iz rok in v 36. minuti ušli na 70:57. Košarkarji Krke so se še enkrat zbrali in ko je Niko Bačvić minuto in 11 sekund pred koncem znižal na 70:66, je zadišalo po morebitnem presenečenju. A Dalibor Ilić je 55 sekund pred koncem spet povišal na šest točk razlike in Novomeščanom je zmanjkalo časa za preobrat.

Foto: Spartak Office Shoes/Aleksandar Secerov

Žak Smrekar je sicer znižal, sledil je hiter prekršek nad Nikolo Rebićem, ki pa je zadel oba prosta mesta in poskrbel, da se razlika ni zmanjšala. Ko je Sukhmail Mathon nato zgrešil met za tri točke, pa je bila Krkina usoda zapečatena. Za domače je Gegić dosegel kar 25 točk, pri gostih je bil s 14 točkami najbolj razpoložen Bačvić.

Krko v naslednjem krogu v boju za obstanek v ligi v nedeljo čaka gostovanje na slovenskem dvoboju v Ljubljani s Perspektivo Ilirijo.

Liga ABA, drugi del

Torek, 24. marec:

Sreda, 25. marec:

Četrtek, 26. marec:

Lestvici:

Top 8:

Skupina za obstanek: