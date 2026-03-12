"Tista tekma mi je zagotovo ostala v spominu, a čustva moramo dati na stran in odigrati tako, kot je treba," se je ob sredini uvrstitvi v četrtfinale Eurocupa in spominu na lanski boleči izpad v Istanbulu na enaki stopnji tekmovanja spomnil eden najpomembnejših članov Cedevite Olimpije Aleksej Nikolić. Ta lani ob razočaranju ni mogel skriti solz, letos verjame, da bo zgodba v Franciji čez nekaj dni drugačna.

Aleksej Nikolić v tej sezoni vedno znova dokazuje, da se je v zadnjih letih razvil v izjemnega igralca, ki ga krasijo tudi prepotrebne vodstvene sposobnosti in mirnost tudi v najtežjih minutah na parketu. Nič drugače ni bilo v sredo, ko je Cedevita Olimpija v osmini finala Eurocupa s 73:65 ugnala Chemnitz in se zavihtela v četrtfinale evropskega tekmovanja. Slovenski reprezentant je že v prvem polčasu, ko Olimpiji prav nič ni šlo po načrtih, s svojo preudarno igro poskrbel, da je ekipa ostajala v igri in se na koncu predvsem po zaslugi obrambe v drugem polčasu uvrstila med najboljših osem ekip.

"Bila je zelo trda tekma, meti niso šli v koš, oni so bili precej razigrani, in ko nisi v ritmu, je kar precej težko igrati. Je pa Chemnitz prišel z namenom zmage, kar je normalno. Tudi med tekmo smo si govorili, da ne smemo delati panike, ker ne bo lahko in bo treba igrati 40 minut, kar se je na koncu tudi izkazalo za resnično. Bolj smo se osredotočali na obrambo, potem so bili že malce načeti in utrujeni, ker smo ves čas igrali na robu prekrška, tako da kakor je bilo nam težko v prvem polčasu, je bilo njim v drugem," je v prvem komentarju po tekmi dejal Nikolić, ki je dosegel enajst točk.

Aleksej Nikolić je v sredo dosegel enajst točk. Foto: Aleš Fevžer

"Mogoče je bilo prisotne malce nervoze, mogoče smo tudi malce prehitro želeli končati tekmo. Glavno je, da smo zdržali in da – tako kot ponavljam že vso sezono – imamo tisto pravo mentaliteto na vseh tekmah. Ne bomo gledali, kakšna je zmaga, pomembno je, da nam je uspelo. Treba se je regenerirati in gledati naprej," je dodal slovenski košarkar.

Spomin na bolečino v Istanbulu

Cedevita Olimpija je z uvrstitvijo v četrtfinale ponovila lanski izkupiček, ko je bila nato v Istanbulu proti Bahčešehirju v prvem polčasu v odličnem položaju za polfinale, a se ji ni izšlo. Še posebej čustven je bil takrat Nikolić, ki v dvorani Sinan Erdem Dome, ki mu je osem let pred tem prinesla zlato medaljo s slovensko izbrano vrsto, ni dočakal novega srečnega trenutka. Čustven sem, ker vem, koliko smo garali celotno sezono," je takrat poudarjal Nikolić, ki dogajanja v lanski sezoni še ni pozabil. Zdaj ga s soigralci čaka pot v Francijo, kjer se bodo s soigralci v torek za mesto v polfinalu pomerili z Bourgom.

"Tista tekma mi je zagotovo ostala v spominu, a čustva moramo dati na stran in odigrati tako, kot je treba. Tekmovanje je zelo specifično, ker osmino finala in četrtfinale odloči le ena tekma. Skušali bomo izkoristiti naše prednosti, zagotovo bomo šli tja z mentaliteto, da se lahko uvrstimo v polfinale. Vemo, kaj je naš cilj, ni pomembno, kakšna bo zmaga, sploh v tem delu sezone, ko gre malce bolj zares. Ko garaš celotno sezono, da se znajdeš v tem položaju, potem res nima smisla ustvarjati panike, treba se je le osredotočiti na delo na parketu," poudarja 31-letni slovenski košarkar.

Cedevito Olimpijo že v torek čaka boj za polfinale. Foto: Aleš Fevžer

Letos še korak višje

Nikolić verjame, da je ekipa letos še na višji ravni in je še bolj povezana kot lani, predvsem pa mentalno močna. "Letos se res lahko zanesemo eden na drugega, imamo samozavest in verjamemo vsak v vsakogar. Na tej tekmi moram izpostaviti Roka, ki se je res boril v obrambi, pa tudi v napadu je prispeval svoje in pobral nekaj tistih žog, ki so bile res pomembne. To je dokaz, da lahko vsako tekmo vskoči nekdo, ki odloči tekmo," je prepričan Nikolić, ki se zaveda zahtevnosti prihajajočih tekem.

"Vedno težje bo. Opravili smo z osmino finala, zdaj nas čaka četrtfinale, ki je vsaj stopničko višje, a verjamemo vase. K vsem nadaljnjim tekmam bomo pristopili kot do zdaj. Neumno bi bilo, da bi delali razlike med tekmami, čeprav niso vse enako pomembne. Verjamem v naše delo, tudi trenerski štab dela odlično delo, smo samozavestni. S širino se nam odpirajo možnosti, smo uigrani, še nekaj detajlov lahko popravimo, da ne bo prevelikih napak, ker prostora za napake je v tem trenutku vse manj," je poudaril organizator ljubljanske igre.

