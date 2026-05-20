Selektor Slovenije se zaveda, kaj je največji primanjkljaj ekipe

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v Zrečah zbrana na pripravah pred jesenskim začetkom drugega dela kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki bo potekalo prihodnje leto. Selektor slovenske izbrane vrste David Gaspar je tokrat na pripravah zbral nekoliko pomlajeno zasedbo, pred katero so številni izzivi.

Madžar na slovenski klopi David Gaspar je izpostavil, da je to reprezentančno okno izkoristil predvsem za izboljšave v igri. "Izboljšati moramo našo igro v obrambi in napadu. Osredotočeni smo na podrobnosti. Na prejšnjih reprezentančnih oknih nismo imeli veliko časa, da bi se pogovorili o pravilih in pristopu k igri. Ob tem želimo dati več priložnosti tudi košarkaricam, ki so manjkale na prejšnjih zborih. Vse to počnemo z namenom, da bi dobili jasnejšo sliko o igralkah, ki so nam na voljo."

Gaspar sicer največji primanjkljaj v ekipi vidi v igri pod košem. "Trenutno smo šibki predvsem pri skoku. Želel bi si fizično močnejših igralk, ki bi nam prišle še kako prav v tem elementu igre."

Friškovec: Pomembno je, da se povežemo

Zala Friškovec je prepričana, da bodo priprave koristile Sloveniji pred nadaljevanjem kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Foto: Filip Barbalić V Zrečah je tudi ena najizkušenejših reprezentantk Zala Friškovec. "Ekipa je zelo pomlajena. Delamo podobne stvari kot pred kvalifikacijskimi tekmami, pri čemer imamo zdaj več časa. Prepričana sem, da nam bodo priprave koristile pred nadaljevanjem kvalifikacij za evropsko prvenstvo."

Friškovec je v isti sapi še poudarila, da bo zbor koristen predvsem za igralke, ki bodo naslednjič povabljene v izbrano vrsto, saj bodo imele že več izkušenj in se bodo lažje prilagodile na način dela.

"Pred najpomembnejšimi tekmami ni časa za prilaganje in postopno vključevanje v ekipo. Pomembno je, da se povežemo in mladim dekletom omogočimo, da se lažje vključijo v sistem," je svoje videnje pomlajene reprezentance izrazila Friškovec.

Navkljub dejstvu, da Slovenke v drugem delu kvalifikacij za evropsko prvenstvo čakajo zahtevne tekmice, kot so Italija, Latvija in Avstrija, pa se po njenih besedah z igro nasprotnic še niso posebej ukvarjale.

Ne zameri jim, da imajo takšne ambicije

Slovenke so se že opekle z Latvijo. Foto: Filip Barbalić Da bodo Slovenkam jeseni nasproti stale močne reprezentance, se zaveda tudi selektor Gaspar. "Z Latvijo smo se že opekli. Ko gre za italijansko reprezentanco, menim, da je ni treba posebej predstavljati. Avstrija je v prvem delu kvalifikacij premagala Veliko Britanijo. Zagotovo nam ne bo lahko."

Dodatne sive lase pa bi prvemu možu slovenske stroke lahko povzročali tudi številni odhodi slovenskih igralk v ameriško študentsko košarkarsko ligo NCAA, saj mu najverjetneje ne bodo na voljo za kvalifikacijske tekme.

"Veliko je odvisno od tega, na kakšen tip univerze se bodo vpisale in skozi kakšen program treninga bodo šle. Ne zamerim jim, da imajo takšne ambicije, saj je to zanje lahko čudovita izkušnja, a po drugi strani si želim, da bi jim univerze dovolile, da se vrnejo v reprezentanco v času, ko jih bo ta potrebovala," je o negativnem vidiku igranja v ZDA povedal Gaspar.

Dodal je še, da si želi, da bi se reprezentanca še bolj povezala. "Želim zgraditi ekipo, ki bo vedno boljša, a se zavedam, da lahko igranje v NCAA ta proces precej zavre, če nam najboljše košarkarice ne bodo na voljo."

V Zrečah je trenutno zbranih 14 igralk, ki se bodo po 23. maju preselile v Maribor, kjer jih za zaprtimi vrati čakati dve prijateljski tekmi proti reprezentanci Črne gore.Slovenke bodo prvo tekmo drugega dela kvalifikacij za evropsko prvenstvo igrale 11. novembra, ko bodo gostovale v Italiji.

Tekmovanje stare celine bo potekalo 16. in 27. junijem 2027. Tekme bodo gostile Finska, Švedska, Belgija in Litva.