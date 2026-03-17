Velika zmaga na Kodeljevem, Slovenkam uspelo sladko maščevanje

Slovenske košarkarice so na Kodeljevem premagale Nizozemsko s 97:80 in se ji tako maščevale za poraz pred štirimi meseci. Rakete so si s tem zagotovile drugo mesto v skupini in nadaljevanje kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2027. Slovenkam je prvič v teh kvalifikacijah pomagala tudi naturalizirana Američanka Jessica Shepard in bila z 22 točkami najboljša strelka pri zmagovalkah.

Zmaga je Sloveniji prinesla drugo mesto v skupini in napredovanje v drugi del kvalifikacij. Tako so si lahko slovenske košarkarice oddahnile. V primeru poraza bi jih namreč doletelo mukotrpno čakanje na razplet vseh tekem zadnjega kroga in upanje na eno od treh tretjih mest, ki v sedmih kvalifikacijskih skupinah prinašajo drugi del.

Slovenija : Nizozemska 97:80 (20:28, 48:46, 73:60) Dvorana Kodeljevo, gledalcev 550, sodniki: Mendoza Holgado (Španija), Nagy (Madžarska), Perry (Irska). Slovenija: Lisec 19 (6:10), Cvijanović 14, Friškovec 20 (1:1), Turnšek 2 (2:2), Sivka 2, Uranker 15 (2:2), Debeljak 3, Shepard 22 (6:9).

Nizozemska: H. van Schaik 6 (2:2), Vennema 4 (1:3), Cornelius 16, Fokke 11, Huijbens 2 (2:2), Westerik 17 (2:2), Hof 16, Vanderklugt 8 (2:2). Prosti meti: Slovenija 17:24, Nizozemska 9:11.

Met za tri točke: Slovenija 12:24 (Friškovec 5, Uranker 3, Cvijanović 2, Lisec, Debeljak), Nizozemska 9:18 (Cornelius 4, Fokke 3, Vennema, Westerik).

Osebne napake: Slovenija 16, Nizozemska 21.

Pet osebnih: /.

Zala Friškovec je najboljša slovenska strelka v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Foto: Aleš Fevžer

Slovenija se je morala v zadnjem krogu prvega dela krepko potruditi, da je upravičila 15 mest višjo uvrstitev na evropski lestvici Fibe in da se je Nizozemski oddolžila za poraz na prvi tekmi novembra lani.

Shepard že v prvem polčasu do 18 točk

Slovenija je nastopila brez Teje Oblak, ki se je poškodovala prejšnji teden v Rigi, državni dres pa je prvič po lanskem evropskem prvenstvu oblekla Američanka Jessica Shepard, ki je bila do zdaj na vseh tekmah najboljša posameznica reprezentance. Tudi tokrat se je izkazala z 22 točkami (met iz igre 8/11), prispevala pa tudi devet skokov.

Osemnajst točk ob metu iz igre 7:8 je Shepard dosegla že v prvem polčasu, ko je morala Slovenija nadoknaditi 11 točk razlike, ki si jih je Nizozemska izborila s 70-odstotnim metom za tri točke (7:10) in dobljeno bitko pod obročema (18:10).

Jessica Shepard je že v prvem polčasu dosegla 18 točk. Foto: Aleš Fevžer

Devetindvajsetletna Američanka, ki je v zadnji sezoni lige WNBA z Minnesota Lynx prišla do polfinala in imela povprečje 8 točk ter 7,3 skoke, je pred tem za Slovenijo od novembra 2024 odigrala sedem tekem. Njeno povprečje v slovenskem dresu je bilo 21,9 točke in 13 skokov. Proti Nizozemkam ga je potrdila.

V nadaljevanju je Slovenija prevladovala pod košema (20:14), razpoloženi Američanki pa so se v napadu pridružile Zala Friškovec (20 točk, trojke 5:6, 6 podaj), Eva Lisec (19 točk, 8 podaj, 5 skokov), Maja Uranker (15 točk, trojke 3:5) in Tina Cvijanović (14 točk, met 6:10).

Po treh četrtinah so imele Slovenke že 13 točk naskoka, vprašanje zmagovalca pa je bilo rešeno približno pet minut pred koncem, ko se je razlika povzpela na 17 točk (87:70).

Slovenke so na Kodeljevem uresničile cilj. Foto: Aleš Fevžer

Po petih tekmah kvalifikacij 2027 je bila prva strelka Slovenije Zala Friškovec s 17,6 točke, najboljša skakalka je Eva Lisec 6,2 skoka (15,4 točke), največ podaj pa je zbrala Teja Oblak (3,8 podaje, 10 točk).

