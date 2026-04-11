Avtorji:
M. P., STA

Sobota,
11. 4. 2026,
20.20

Osveženo pred

2 minuti

Angleško prvenstvo, 32. krog

Spodrsljaj Arsenala, Liverpool končal negativen niz

Junior Kroupi Bournemouth Arsenal | Junior Kroupi je zabil Arsenalu že na začetku tekme, Viktor Gyökeres je poskrbel za izenačenje z bele pike. | Foto Reuters

Junior Kroupi je zabil Arsenalu že na začetku tekme, Viktor Gyökeres je poskrbel za izenačenje z bele pike.

Foto: Reuters

Po treh tednih - zaradi reprezentančnega premora in igranja tekem pokala FA - se nadaljuje angleška premier liga. Do konca sezone je še sedem krogov. Bitka za prvaka očitno še ni odločena. Vodilni Arsenal, ki je imel niz štirih zmag, si je namreč privoščil poraz z 1:2 proti Bournemouthu. Gol za zmago gostov je sredi drugega polčasa zabil Alex Scott. Manchester City zaostaja devet točk, a ima dve odigrani tekmi manj. Liverpool, ki ni zmagal prejšnjih treh ligaških tekmah, je z 2:0 premagal Fulham.

Igor Tudor
Bournemouth je presenetil Arsenal. | Foto: Reuters Bournemouth je presenetil Arsenal. Foto: Reuters V Londonu so se nogometaši Arsenala že v 17. minuti znašli v zaostanku, ko je iz bližine zadel Eli Junior Kroupi in dosegel svoj deseti zadetek v sezoni. Viktor Gyökeres je v 35. minuti unovčil enajstmetrovko za svoj 12. gol v ligi. Toda gosti so nudili dober odpor favoriziranim domačinom in v 75. minuti spet povedli prek Alexa Scotta. Izkazalo se je, da je bil to tudi končni izid, ker je pomenilo, da je Bournemouth v ligi neporažen že 12 tekem, nazadnje ga je ugnal prav Arsenal. 

Na papirju še težja naloga, kot jo je imel Arsenal, v nedeljo čaka drugouvrščeni Manchester City, saj bo gostoval v Londonu pri Chelseaju. Ta je na šestem mestu in se še bori za prvo peterico, ki prinaša ligo prvakov. Ne eni ne drugi pa niso v najboljši formi. City je remiziral na prejšnjih dveh tekmah, Chelsea pa izgubil. 

Liverpool je po slabšem obdobju in treh tekmah brez zmage v ligi tokrat le dosegel nove tri točke. Rdeči so premagali Fulham z 2:0. Rio Ngumoha in Mohamed Salah sta zadela v prvem polčasu. Brentford in Everton sta igrala 2:2, pri čemer je za domače oba zadetka dosegel Igor Thiago, z 21 goli drugi strelec lige, Burnley pa je doma izgubil proti Brightonu z 0:2, Mats Wieffer je bil dvakratni strelec.

Mohamed Salah, ki po sezoni zapušča Liverpool, je zabil za povišanje vodstva na 2:0. | Foto: Reuters

V ponedeljek Šeško proti Bijolu

Tretji Manchester United za vodilno ekipo zaostaja velikih 15 točk. Ekipa Benjamina Šeška igra hladno-toplo. Ima 15 zmag, deset remijev in šest porazov. Na prejšnjih treh tekmah je remizirala, zmagala in izgubila. Igrala bo na zadnji tekmi kroga, šele v ponedeljek zvečer, ko na Old Trafford prihaja Leeds United z Jako Bijolom. Šlo bo torej za slovenski dvoboj. Ko so se pomerili na začetku januarja, je bilo 1:1.

Angleško prvenstvo, 32. krog:

Petek, 10. april:

Sobota, 11. april:

Nedelja, 12. april:

Ponedeljek, 13. april:

Lestvica

Najboljši strelci:

22 – Haaland (Manchester City)
21 – Igor Thiago (Brentford)
15 – Semenyo (Manchester City)
14 – Joao Pedro (Chelsea)
12 – Welbeck (Brighton), Gyökeres (Arsenal)
11 – Ekitike (Liverpool)
10 – Calvert-Lewin (Leeds United), Wilson (Fulham), Kroupi (Bournemouth)
9 – Bruno Guimaraes (Newcastle), Gibbs-White (Nottingham), Jimenez (Fulham), Mbeumo (Manchester United), Palmer (Chelsea), Richarlison (Tottenham), Šeško (Manchester United), Watkins (Aston Villa)
1 – Bijol (Leeds United)

