Drama v Osijeku: turškega selektorja odpeljali z rešilcem #video

Kvalifikacijska nogometna tekma za evropsko prvenstvo do 21 let 2027 med reprezentancama Hrvaške in Turčije v Osijeku je bila v 35. minuti prekinjena zaradi dramatičnih dogodkov ob igrišču. Potem ko je turški reprezentant Tiknaz pri izidu 0:0 prejel drugi rumeni karton in si s tem prislužil izključitev, se je njegov trener Egemen Korkmaz močno razburil in se v nekem trenutku zgrudil, poročajo hrvaški mediji. Turškega selektorja so odpeljali v bolnišnico, pred tem naj bi ga tudi oživljali. Zadnje informacije iz osiješke bolnišnice pa so spodbudne, Korkmaz naj bi bil izven življenjske nevarnosti.

Mladi hrvaški nogometaši so v derbiju vodilnih reprezentanc kvalifikacijske skupine H prevladovali proti Turčiji na domači tekmi v Osijeku, a so njihovo poletno predstavo zasenčili dramatični dogodki ob igrišču. V 35. minuti je namreč drugi rumeni karton prejel turški vezist Demir Ege Tiknaz, kar je selektorja Turčije tako razburilo, da je oddrvel na rob igrišča, pri tem pa mu je očitno spodrsnilo in kaže, da je pri padcu tudi močno udaril z glavo ob tla, poročajo Sportske novosti.

Ümit Milli Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Demir Ege Tıknaz'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrasında yere yığıldı.



Teknik direktörümüzün ilk tedavisi saha kenarında yapılıyor. pic.twitter.com/n9f4akh6qX — golvarmi.com (@golvarmi) March 31, 2026

"Posnetek kaže, da je nekdo (izkazalo se je, da je bil to gostujoči trener Egemen Korkmaz) po protestu turških igralcev končal na tleh. Tekma je bila po posredovanju reševalcev na kratko prekinjena," piše hrvaški športni medij. "Korkmaz je protestiral proti odločitvi in ​​zdi se, da je v nekem trenutku zdrsnil in udaril z glavo ob tla, kar na posnetku ni bilo vidno. Igralci so takoj skočili s klopi, da bi pomagali svojemu trenerju," še piše SN.

Korkmazu je na pomoč takoj priskočila hrvaška reševalna služba in ga odpeljala v bolnišnico. Sprva naj bi pri zavesti, nato se je stanje poslabšalo, SN poroča, da so ga reševalci celo dvakrat oživljali. Tekma se je po dvournem premoru nadaljevala na zahtevo delegata, čeprav se turški nogometaši s tem niso strinjali. Ob grožnji, da utegne biti za zeleno mizo registrirana z izidom 3:0 za gostitelje, so le popustili. Pri odločitvi jim je bržčas pomagala tudi spodbudna informacija iz osiješke bolnišnice, da je njihov selektor izven življenjske nevarnosti.

Turčija v skupini H vodi s tremi zmagami in dvema remijema (11 točk), Hrvati so drugi s tremi zmagami in remijem (10 točk).