Nedelja,
12. 4. 2026,
20.40

nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrologija horoskop

Kateri znaki horoskopa so najbolj predani partnerji in kateri bežijo pred zvezo?

par, zveza, ljubezen | Foto Pexels

Ko gre za ljubezen in odnose, nam nebesno znamenje, v katerem smo rojeni, razkriva več, kot bi pričakovali. Nekatera znamenja so znana po svoji predanosti in pripravljenosti na dolgotrajno zvezo, medtem ko druga bežijo pred vsakršno obvezo in na prvo mesto postavljajo svobodo. Kaj astrologija pravi o vas?

Najbolj predani partnerji zodiaka

Če iščete stabilnost, varnost in nekoga, ki bo ob vas tako v dobrem kot slabem, izstopajo ti znaki horoskopa.

Bik

Biki so utelešenje zvestobe. Ko se obvežejo, ne bodo zlahka odnehali. Zaradi svoje potrebe po varnosti in čustveni stabilnosti so partnerji, na katere se lahko zanesete. Ne marajo sprememb, zato se raje trudijo ohraniti zvezo kot iskati nekoga novega.

Rak

Raki so čustveni steber vsakega odnosa. Njihova globoka povezanost s čustvi in družino pomeni, da bodo naredili vse, da bi ohranili odnos z najbližjimi. Ljubijo globoko in brez zadržkov, izdaja zaupanja pa je najhuje, kar se jim lahko zgodi v življenju.

Kozorog

Kozorogi svojih občutkov morda ne kažejo jasno in glasno, a ko se za nekoga odločijo, je to zelo resno. Njihova neizmerna zvestoba izvira iz močnega občutka odgovornosti in predanosti. V zvezo ne vstopijo zlahka, a ko to storijo, nameravajo ostati.

Lev

Čeprav leve pogosto doživljamo kot egocentrične, so presenetljivo zvesti partnerji. Ko ljubijo, ljubijo silovito in ponosno, izdaja zaupanja pa preprosto ni v njihovi naravi. Jasno pa je, da enako predanost pričakujejo tudi od svojega partnerja.

Znaki, ki bežijo pred obveznostmi

Na drugem polu so nebesna znamenja, ki jim je svoboda pomembnejša od stabilnosti, sama misel na resno zvezo pa jih sili v umik.

Dvojčka

Dvojčki so znani po svoji spremenljivi naravi. Zelo hitro se zaljubijo, enako hitro pa tudi izgubijo zanimanje. Ker so neizmerno radovedni in potrebujejo neprestano mentalno stimulacijo, pogosto pobegnejo, še preden se zveza poglobi.

Strelec

Strelci so največji pustolovci v zodiaku. Svoboda jim je sveta, obveznosti pa vidijo kot omejevanje svobode. Čeprav se lahko zelo iskreno zaljubijo, ne prenašajo občutka, da so ujeti, kar pa se jim pogosto zgodi prav v zvezi.

Vodnar

Vodnarji bolj kot vse preostalo cenijo neodvisnost. So čustveno distancirani in potrebujejo veliko osebnega prostora, zato kot partnerji delujejo nedostopno. Ne marajo nobenih pravil, tudi v ljubezenski zvezi ne.

Oven

Čeprav so ovni izjemno strastni in intenzivni, ta njihova strast pogosto hitro ugasne. Ker so impulzivni, se zaletavo spuščajo v ljubezenske odnose, enako hitro pa iz njih odidejo, ko prvotno vznemirjenje izgine.

Pa druga znamenja?

Device, tehtnice, škorpijoni in ribe veljajo za znake, ki v ljubezni predstavljajo ravnotežje med skrajnostmi. Njihova predanost ali strah pred obvezo sta praviloma odvisna od preteklih izkušenj, partnerja in trenutne faze v življenju.

Preverite svoj današnji horoskop.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.