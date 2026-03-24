Jekaterinburg na poti do polfinala, Galatasaray že med štiri

Slovenska košarkarska reprezentantka Eva Lisec je z Jekaterinburgom prepričljivo začela četrtfinale ruskega prvenstva, v Turčiji pa si je Galatasaray že priigral uvrstitev v polfinale. Teja Oblak za ekipo iz Istanbula ni igrala zaradi poškodbe, je v tedenskem pregledu zapisala Košarkarska zveza Slovenije (KZS).

Slovenske reprezentantke so se po torkovi zmagi nad Nizozemsko vrnile v svoje klubske sredine in kar nekaj jih je že stopilo na parket. V Rusiji se je začela končnica državnega prvenstva. Jekaterinburg je v prvi tekmi četrtfinala s 74:52 premagal Enisej, Lisec je k uspehu prispevala sedem točk, pet skokov in dve podaji.

Galatasaray si je v Turčiji že priigral polfinale. Tudi na drugi tekmi je s prepričljivih 94:75 ugnal Aydin. Teje Oblak zaradi poškodbe ni bilo v postavi. Glede na to, da bosta na zaključku evrolige nastopili kar dve turški zasedbi, se državno prvenstvo igra v pospešenem ritmu. Galatasary tako polfinalna obračuna z Emlakom čakata v torek in četrtek.

Tudi v Italiji se prvenstvo preveša v končnico. Famila Schio z Jessico Shapard, vodenje ekipe je znova prevzel nekdanji slovenski selektor Georgios Dikaioulakos, bo prvo tekmo četrtfinala proti Broniju igral v sredo. Zato pa je uvodni dvoboj proti Venezii že odigral Alama San Martino. Favorizirana Venezia je bila po pričakovanjih boljša z 80:51. Tina Cvijanović je za Alamo dosegla tri točke, dva skoka in podajo.

Rokave so v tem tednu prav tako zavihale Ajša Sivka, ki je v Španiji z Joventutom gostovala pri ekipi Cadi La Seu. Ob porazu 65:76 je prispevala 14 točk in štiri skoke. Joventut je s petim zaporednim porazom trenutno zdrsnil na 15. mesto lestvice, ki ne zagotavlja obstanka v prvoligaški druščini. A do konca rednega dela je še pet tekem, do sredine lestvice pa ga ločita le dve zmagi.

Klajpeda je dobila prvo tekmo četrtfinala baltske lige. V gosteh je z visokih 98:75 ugnala Siauliai. Tjaša Turnšek je dodala osem točk, pet skokov in dve podaji. V Nemčiji se zaključuje redni ligaški del. Marburg je gostoval pri aktualnemu prvaku in vodilnemu Kelternu ter bil po hudem boju poražen s tesnih 82:87. Lea Debeljak je zabeležila dve točki, skok in podajo.

Cinkarna Celje še do 19. zmage

Pod slovenskimi koši je Cinkarna Celje v 19. kolu prišla še do 19. zmage. Tokrat je bila z 80:65 boljša od Ježice. Z odlično predstavo se je znova izkazala mlada Maja Uranker, ki je v 24 minutah dosegla 20 točk, tri skoke in tri podaje. Maruša Seničar je prispevala štiri točke, šest skokov in sedem podaj. Zoja Štirn je dodala 11 točk, tri skoke in dve podaji ter Romana Jelenc en skok.

Na Madžarskem se končnica začne v sredo. Zala Friškovec bo s Sopronom v četrtfinalu moči merila proti Csati. Györ in Mojca Jelenc prvo tekmo v ligo za obstanek prosti zasedbi David Kornel igrata konec tedna. Partizan, čigar barve brani Blaža Čeh, srbsko prvenstvo danes zvečer nadaljuje proti Radivoju Koraću.

Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) je po nedavnih kvalifikacijah za letošnje svetovno prvenstvo ter končanemu prvemu delu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2027 objavila posodobljeno žensko jakostno lestvico. Na njen prepričljivo vodijo Američanke, Slovenke pa so zdrsnile za dve mesti in so trenutno 25. na svetovni oziroma 11. mestu v Evropi.

Na drugo mesto je skočila Francija, ki je zamenjala mesti z Avstralijo. Iz elitne deseterice je izpadla Srbija, vanjo pa se je vrnila Japonska.

Najnovejša jakostna lestvica je za reprezentance pomembna tudi v luči žreba drugega dela kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Žreb, ki bo 31. marca, bo 24 reprezentanc razvrstil v šest skupin s po štirimi udeleženkami, pri čemer se bosta najboljši dve iz vsake skupine uvrstili na evropsko prvenstvo 2027. Teh 12 reprezentanc se bo pridružilo gostiteljicam prvenstva Belgiji, Finski, Litvi in Švedski.

Sodeč po jakostni lestvici naj bi v prvem bobnu žreba bile Francija, Španija, Nemčija, Srbija, Italija in Turčija. V drugem bobnu naj bi se znašle Češka, Madžarska, Velika Britanija, Slovenija, Črna gora in Grčija. Tretji boben naj bi tvorile Slovaška, Latvija, Hrvaška, Portugalska, Ukrajina in Poljska ter četrti Izrael, Luksemburg, Nizozemska, Danska, Bolgarija in Avstrija.

