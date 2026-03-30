Avtorji:
M. T., STA

Ponedeljek,
30. 3. 2026,
17.33

Vojna v Ukrajini Rusija Ukrajina Nemčija vohuni

V Nemčiji aretirali Ukrajinca, ki je vohunil za Rusijo

Vohun, vohunjenje, špeganje | Moški, čigar ime so navedli kot Vitalij M., naj bi z zbiranjem podatkov pripravljal teren za "nadaljnje obveščevalne operacije proti ciljni osebi v Nemčiji". | Foto Shutterstock

Nemško tožilstvo je danes sporočilo, da so aretirali ukrajinskega državljana zaradi suma vohunjenja za Rusijo - gre za najnovejšega v nizu domnevnih primerov ruskega vohunjenja med vojno v Ukrajini. Zbiral naj bi podatke o moškem, ki prebiva v Nemčiji in se je boril proti Rusiji na strani ukrajinskih sil.

Ukrajinski državljan, ki so ga v petek aretirali v mestu Hagen blizu Dortmunda, je obtožen, da je "v imenu ruske obveščevalne službe zbiral informacije o moškem s prebivališčem v Nemčiji, ki je sodeloval v bojnih operacijah ukrajinskih oboroženih sil", je danes pojasnilo nemško zvezno tožilstvo.

Pripravljal je teren za "operacijo proti ciljni osebi"

Moški, čigar ime so navedli kot Vitalij M., naj bi z zbiranjem podatkov pripravljal teren za "nadaljnje obveščevalne operacije proti ciljni osebi v Nemčiji", so še dodali na tožilstvu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nemčija, ki je ena od ključnih podpornic Ukrajine v vojni proti Rusiji, se od začetka ruske invazije pred več kot štirimi leti sooča s primeri vohunjenja, sabotaž in dezinformacijskih kampanj, za katerimi naj bi stala Moskva. V zadnjih mesecih so v zvezi s tem že izvedli več aretacij.

Rusija najema "agente za enkratno uporabo"

Nemške oblasti so po navedbah AFP opozorile tudi, da Rusija prek družbenih omrežij in aplikacij za sporočanje najema "agente za enkratno uporabo", ki brez usposabljanja v zameno za manjše zneske izvajajo dejanja, kot so požigi, povzročanje materialne škode in preleti z droni nad občutljivimi lokacijami.

