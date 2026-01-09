Krožna napadalka Liliane Martins Mario bo lahko nastopila na nedeljski tekmi (14.00) proti norveški Soli v rokometni ligi prvakinj, so sporočili iz Krima OTP Group Mercatorja. Sprva je Evropska rokometna zveza (EHF) Angolko kaznovala s tekmo prepovedi po prekršku na zadnji tekmi krimovk v ligi prvakinj proti Odenseju.

EHF je ljubljansko ekipo obvestila, da je bila njena pritožba uspešna, kar pomeni, da bo lahko 21-letnica nastopila proti ekipi Sole.

Iz vrst Krima so dodali, da bo EHF klubu povrnil tudi pravne stroške zaradi pritožb od 12. decembra lani, ko je krovna evropska zveza suspendirala Angolko po tekmi osmega kroga proti Odenseju.

Krim v skupini B lige prvakinj zaseda sedmo mesto z dvema zmagama oziroma štirimi točkami. Sola je na dnu z ničlo. Na prvi tekmi med obema ekipama so Ljubljančanke na Norveškem slavile s 35:28.

