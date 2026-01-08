Krimovke se po daljšem premoru vračajo in lovijo tretjo zmago

Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja bodo po slabih dveh mesecih nadaljevale nastope v ligi prvakinj. V 9. krogu jih čaka dvoboj proti zadnjeuvrščeni Soli z Norveške. Varovanke Žige Novaka norveško zasedbo pričakujejo dobro razpoložene in ciljajo na tretjo zmago. Dvoboj v Areni Stožice se bo začel v nedeljo ob 14. uri.

V dosedanjem poteku evropske sezone so krimovke zabeležile dve zmagi, in sicer v petem in šestem krogu proti Bukarešti in Soli. Pred tem so izgubile proti Brestu, Podravki, Ikastu in Ferencvarosu, v zadnjih dveh krogih pa pred premorom zaradi svetovnega prvenstva še dvakrat proti Odenseju.

Vse to zadošča za sedmo mesto na razpredelnici skupine B. Blizu je še šestouvrščena Podravka s petimi točkami, na dnu pa so igralke Sole, ki so še brez točk.

Tudi zaradi stanja na lestvici se zdi norveški preizkus po daljšem premoru pravšnji za tretjo zmago v ligi prvakinj. Kljub temu pa v taboru Krima ne podcenjujejo svojih naslednjih tekmic.

"Delali smo maksimalno, kot se je dalo in pilili najprej predvsem fizično nato pa tudi individualno in taktično formo. Taktično se je na nasprotnike težko pripravljati, ko ekipa ni popolna, vseeno pa je za vse ekipe položaj enak," je sprva o pripravi na dvoboj dejal Novak.

Foto: Luka Kotnik

"Od božiča dalje smo praktično v popolni zasedbi, treniramo zelo dobro, zato moram pohvaliti ekipo, ki se je vrnila z željo, da vsak trening šteje in da se na vsaki od naslednjih tekem v drugem delu dokaže, da se lahko enakovredno kosa s tekmeci, ki jo čakajo," je dodal trener Krima.

Dvoboj v Stožicah bo morala zaradi disciplinske kazni po prekršku na zadnji tekmi proti Odenseju in odločitvi arbitražnega razsodišča krovne zveze izpustiti krožna napadalka Liliane Martins Mario. Klub se je sicer večkrat pritožil na odločitev, a bil pri tem neuspešen.

Sicer pa je zdravstveno stanje ekipe dobro, vse ostale igralke so namreč pripravljene na nadaljevanje sezone.

"Nekaj novih stvari preizkušamo. A če bomo na približno podobni ravni kot na Norveškem odigrali tudi to tekmo, bi moralo biti dovolj, seveda pa želimo dodati še kaj novega in če nam bo to uspelo, sem prepričan v uspeh. Igralkam sem izpostavil, da če drugič igraš z nekom, je po navadi tekma lažja za tistega, ki je prvo tekmo izgubil, saj ve, kaj mora spremeniti," pa opozarja Novak.

Foto: Aleš Fevžer

Krilna igralka Tamara Mavsar je na novinarski konferenci pohvalila ekipo glede pristopa na treningih.

"Glede na skoraj dvomesečni premor z nestrpnostjo čakamo prvo tekmo. To se čuti na treningu, napetost narašča. Vsak trening delamo maksimalno angažiramo. Ne bom rekla, da je to tekma za biti ali ne biti, ampak vemo, kaj dvoboj prinaša," je pomembnost obračuna izpostavila Mavsar.

"Če ponovimo igro z Norveške, ne bi smelo biti bojazni. Lahko pričakujemo neke novosti od tekmeca, s čimer bi nas lahko presenetil. Kot vedno poudarjamo, največja nevarnost preti iz njihovega skandinavskega hitrega sloga igre s Camillo Herrem na čelu. Če bomo to ponovno ustavili kot na prvi tekmi, verjamem v pozitiven rezultat," je še o tekmicah dejala Mavsar.