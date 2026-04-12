Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Nedelja,
12. 4. 2026,
15.28

51 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
ARSO april temperature suša vremenska napoved Slovenija padavine vreme

Nedelja, 12. 4. 2026, 15.28

51 minut

Vremenska slika

Danes in v ponedeljek še delno jasno, v torek prihaja vremenski obrat

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,37
vreme, pomlad, padavine, sonce, nevihte | V ponedeljek bo sprva še nekaj jasnine, čez dan bo oblačnost od juga naraščala. Zvečer bo že možna kakšna ploha.

V ponedeljek bo sprva še nekaj jasnine, čez dan bo oblačnost od juga naraščala. Zvečer bo že možna kakšna ploha.

Foto: Shutterstock

Danes bo sprva delno jasno, prehodno več oblačnosti bo v severni polovici Slovenije. Čez dan se bo razjasnilo. Na Primorskem bo zapihal veter zahodnih, drugod pa vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. V začetku tedna nas sprva čaka še nekaj jasnine, nato pa že v torek sledi vremenski obrat.

V ponedeljek bo sprva še nekaj jasnine, čez dan bo oblačnost od juga naraščala. Zvečer bo že možna kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 15 do 19, na Primorskem do 21 stopinj Celzija.

V torek bo oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami, ki jih bo več na zahodu Slovenije. Foto: Shutterstock

Torek bo oblačen z občasnimi padavinami, več jih bo na zahodu

V torek bo oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami, ki jih bo več na zahodu Slovenije. Hladnje bo, od 11 do 14 stopinj Celzija. Dež bo v sredo ponehal, nastala bo le še kakšna ploha. Popoldne se bo jasnilo, je zapisano na straneh Arsa. Temperature se bodo gibale od 10 do 17 stopinj Celzija.

Opozorilo: sušne razmere se nadaljujejo

Ker je bilo v zadnjih 30 dneh nadpovprečno toplo, pogosto vetrovno in v drugem delu obdobja izrazito suho vreme, je to vodilo do razvoja sušnih razmer v površinskem sloju tal v večjem delu države.

Na Arsu opozarjajo, da čeprav od torka dalje kaže na nestanovitno vreme z možnimi krajevnimi padavinami, ne pričakujejo bistvenega izboljšanja vodnobilančnih razmer v površinskem sloju tal. Za zahodne "rumene" regije kaže celo na zaostrovanje sušnih razmer v površinskem sloju tal, so zapisali na Arsu.

Foto: ARSO Meteo

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo predvsem v sosednjih pokrajinah Avstrije in Madžarske. Vzdolž Jadrana bo šibak do zmeren pihal jugo.
Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi večinoma ugoden, a bo proti večeru vremenska obremenitev spet začela naraščati. V ponedeljek se pričakuje zmerna obremenitev zaradi vremena. 
pomlad, poletje, cvetje
Novice Vreme čez vikend: sprememb bo precej
Suša, posušena trava
Novice Arso opozarja na sušo in svari: Razmere se bodo še zaostrovale
vreme, pomlad, padavine, sonce, nevihte, maj
Novice Radarska slika padavin – aktualna vremenska slika za Slovenijo
ARSO april temperature suša vremenska napoved Slovenija padavine vreme
