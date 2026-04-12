Za mlado Zalo Trtnik na finalni tekmi šesto mesto

Mlada slovenska telovadka Zala Trtnik je na finalni tekmi sezone svetovnega pokala v Osijeku na gredi zasedla šesto mesto. Dvajsetletnica se je z osebnim rekordom 13,366 točke kot četrta uvrstila med najboljšo osmerico, v finalu pa na začetku sestave ni povezala skokov in si s tem znižala izhodišče za končnih 12,866.

Zala Trtnik je po treh tekmah borbe s padci v petkovih kvalifikacijah prvič to sezono na gredi pokazala to, kar zna na treningih, in se gladko prebila med najboljše. Tudi v nedeljo je po besedah trenerja Urbana Severja zelo lepo telovadila. "Zala je v finalnem nastopu vajo izvedla dobro. Začela jo je odlično s krasnim trojnim obratom v čepu, kasneje pa prekinila serijo skokov, s čimer je tudi znižala izhodiščno težavnost za pol točke. Do konca je vajo sicer izvedla super in tekmovanje sklenila z oceno 12,866, kar je za to izhodišče dobro," je iz Osijeka sporočil Sever.

Kot je dodal, je ravno pet desetink nižja težavnost Trtnik danes onemogočila boj za kolajne. "Ravno teh 0,5 točke pri izhodišču ji je odneslo borbo za medaljo. Z izvedbo smo kljub vsemu super zadovoljni, Zala je že drugič zaporedoma pokazala napredek. Zdaj se osredotočamo na naslednji izziv, domačo tekmo svetovnega pokala v Kopru, ki se je zelo veselimo," je še pojasnil njen trener. "Verjamemo tudi, da je to le začetek v dobro obdobje letošnje, še zelo dolge sezone z evropskim in svetovnim prvenstvom."

Zmago je slavila olimpijska podprvakinja z ekipo in bronasta na gredi iz Pariza ter šestkratna evropska prvakinja, Italijanka Manila Esposito, ki je prejela oceno 13,666.

Finale sezone v Osijeku je bil za slovenski gimnastični tabor zelo uspešen. Že v sobotnih finalih so se predstavili trije Slovenci. Teja Belak je po sobotnem osmem mestu v finalu na preskoku postala skupna zmagovalka svetovnega pokala. To je bila zanjo že sedma skupna zmaga sezone, šest jih ima na preskoku, eno pa je slavila na gredi.

Anže Hribar na parterju ter Gregor Rakovič na konju z ročaji v finalnih bojih nista telovadila po željah; Hribar je bil sedmi, Rakovič pa osmi.

Gimnastična sezona se bo nadaljevala s svetovnimi izzivi, Koper bo gostitelj od 28. do 31. maja, sredozemskimi igrami, evropskim in svetovnim prvenstvom.