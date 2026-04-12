Avtorji:
M. P., STA

Nedelja,
12. 4. 2026,
15.00

Osveženo pred

17 minut

Sami Pajari Elfyn Evans Oliver Solberg Thierry Neuville Takamoto Katsuta Toyota Hyundai reli WRC

WRC, reli Hrvaška, nedelja

Več 10 tisoč navijačev, Neuville po napaki na zadnjem brzincu zmago poklonil Katsuti

reli Hrvaška Takamoto Katsuta Toyota | Takamoto Katsuta je zmagal reli Hrvaška, ki ga je v naši soseščini spremljalo več 10 tisoč ljudi. | Foto Guliverimage

Takamoto Katsuta je zmagal reli Hrvaška, ki ga je v naši soseščini spremljalo več 10 tisoč ljudi.

Takamoto Katsuta (Toyota) je zmagovalec relija Hrvaška, kar je njegova druga zmaga na dirkah za svetovno prvenstvo. Do nje je prišel po napaki vodilnega do zadnje hitrostne preizkušnje Thierryja Neuvilla (Hyundai), ki je nekaj kilometrov pred koncem zletel s ceste in odstopil. Dirko je tik za slovensko mejo spremljalo več 10 tisoč ljubiteljev avtomotošporta, med njimi tudi številni Slovenci.

Avtomoto Brez Slovencev ne gre: že po treh minutah so pomagali favoritu #foto

Thierry Neuville | Foto: Guliverimage Thierry Neuville Foto: Guliverimage Izkušeni 37-letni Belgijec Thierry Neuville (Hyundai), predlani že svetovni prvak, je imel pred zadnjim brzincem več kot minuto naskoka pred tekmeci in bi moral le še pripeljati do cilja. A prav mu ni uspelo, na zadnji hitrosti preizkušnji ("power stage"), ki prinaša še dodatne točke za svetovno prvenstvo, je zletel s ceste in pri tem zlomil obeso sprednjega kolesa. Nekaj kilometrov je z močno poškodovanim dirkalnikom še vztrajal, a je bil nazadnje prisiljen parkirati ob cesti.

Takšen razplet je pomenil, da je drugič na dirki svetovnega prvenstva zmagal Japonec Takamoto Katsuta (Toyota), ki je imel na koncu 20 sekund naskoka pred moštvenim sotekmovalcem, Fincem Samijem Pajarijem (Toyota), tretji pa je bil Novozelandec Hayden Paddon (Hyundai) z več kot dvema minutama zaostanka.

Polovično zadovoljen je bil lahko tudi na koncu drugi Pajari. Tudi Finec bi lahko iztržil bistveno več, vodil je od petka do sredine sobotne etapa, potem pa zaradi predrte pnevmatike in menjave kolesa izgubil več kot dve minuti. Brez te smole bi najverjetneje slavil zmago. Paddon pa se jenepričakovano znašel na stopničkah na svoji šele drugi dirki v sezoni. Obenem so to zanj prve stopničke po Avstraliji leta 2018.

Sami Pajari | Foto: Guliverimage Sami Pajari Foto: Guliverimage V seštevku sezone je po četrti postaji in drugi zaporedni zmagi zdaj v vodstvu Katsuta z 81 točkami. Drugi je Valižan Elfyn Evans (Toyota) s 74, tretji pa še en Toyotin voznik, Šved Oliver Solberg z 68 točkami. Ta dva sta na Hrvaškem odstopila že v petek dopoldne.

Hrvaški reli se je po letu premora vrnil v koledar SP, so pa spremenili traso, saj je zdaj večina dirke potekala v Kvarnerju in Istri. Reli v slovenski bližini je imel tudi nekaj slovenskega pridiha. Ena od hitrostnih preizkušenj (Vodice-Brest) je delno potekala po slovenskem ozemlju, dirkači so tako kakšnih 500 metrov prevozili tudi po slovenskih cestah. Kot je sporočila krovna zveza AŠ 2005, pa je pri organizaciji dirke sodelovalo tudi približno 150 slovenskih športnih funkcionarjev in sodnikov.

Naslednji reli za svetovno prvenstvo bo dirka na Kanarskih otokih med 23. in 26. aprilom.

Na dirki za SP je nastopil tudi slovenski dirkač Mitja Klemenčič. Z dirkalnikom Škoda Fabia RS razreda rally2 je preizkušnjo končal na skupno 26. mestu, v svoji kategoriji pa je bil 15.
