A. T. K.

14. 3. 2026,
9.33

Ljubljana bo med 4. in 7. oktobrom 2026 prizorišče evropskega prvenstva v kolesarstvu

Remco Evenepoel bo v sezoni 2026 lovil tri naslove, tudi na evropskem prvenstvu v Ljubljani

Remco Evenepoel Tadej Pogačar EP 2025 | Remco Evenepoel naj bi na EP v Ljubljani nastopil zgolj na cestni dirki. | Foto Guliverimage

Remco Evenepoel naj bi na EP v Ljubljani nastopil zgolj na cestni dirki.

Foto: Guliverimage

Dvakratni olimpijski in večkratni svetovni prvak Remco Evenepoel naj bi oktobra (4. do 7. 10.) nastopil tudi na evropskem kolesarskem prvenstvu v Sloveniji, poroča specializirani kolesarski portal WielerFlits.

Čeprav smo šele na začetku kolesarske sezone, nacionalni selektorji že pripravljajo strategijo za najpomembnejše reprezentančne preizkušnje leta. Med 20. in 27. septembrom bo na sporedu svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu v Montrealu v Kanadi, takoj zatem pa bo med 4. in 7. oktobrom še evropsko prvenstvo, ki ga bo gostila Ljubljana.

Trasa evropskega prvenstva za zdaj še ni znana, a je očitno že pritegnila pozornost belgijskega zvezdnika Remca Evenepoela, ki je pozimi namignil, da se bo letos nekoliko bolj kot na kronometre osredotočil na cestne dirke.

Belgijski selektor Serge Pauwels je v pogovoru za WielerFlits razkril, da si Evenepoel vsekakor želi nastopiti na evropskem prvenstvu. "Remco je zelo zainteresiran za nastop na evropskem prvenstvu. Toda posamični kronometer je letos na koledarju postavljen nekoliko manj ugodno kot lani – na sredo po cestni dirki evropskega prvenstva," je pojasnil Pauwels.

To pomeni, da je kronometer na sporedu le štiri dni pred italijansko klasiko Il Lombardia, kar lahko vpliva na Evenepoelov program.

"Drugače ni šlo. Če bi kronometer pripravili na sredo pred cestno dirko evropskega prvenstva, bi se kolesarji še vedno spopadali s časovnim zamikom po svetovnem prvenstvu v Kanadi. Razumem logiko koledarja, vendar bo to za Remca gotovo imelo posledice," je dodal belgijski selektor.

Po trenutnih načrtih bo Evenepoel na evropskem prvenstvu osredotočen predvsem na cestno dirko. "Njegov glavni cilj na evropskem prvenstvu bo cestna dirka," je potrdil Pauwels. "Na svetovnem prvenstvu v Kanadi pa bo znova napadal oba naslova, o tem sva se že pogovarjala."

Na domačem prvenstvu bodo skoraj zagotovo nastopili vsi najboljši slovenski kolesarji, vključno z branilcem naslova Tadejem Pogačarjem. Prvenstvo bo posebno tudi za Luko Mezgeca, ki si, kot je napovedal tudi v intervjuju za Sportal, prav tam želi končati kariero.

Svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu, Montreal - 20. do 27. september 2026
Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, Ljubljana - 4. do 7. oktober 2026

