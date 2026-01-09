Slovenska moška rokometna reprezentanca je v Parizu na pripravljalni tekmi za bližnje evropsko prvenstvo izgubila proti Islandiji s 26:32 (13:21). Po medlem prvem polčasu, kot ga je poimenoval selektor Uroš Zorman, so v drugem prikazali boljši obraz. V nedeljo ob 14.30 Slovence čaka še dvoboj za tretje mesto na turnirju.

Selektor Uroš Zorman po porazu z Islandijo (vir: RZS):

Foto: RZS Slovenska moška rokometna reprezentanca je v torek v Trebnjem odigrala edino domačo pripravljalno tekmo in premagali Kuvajt s 36:23, ob tem pa plačali visoko ceno, saj se je poškodoval eden od nosilcev igre Aleks Vlah. Slednji bo zaradi poškodbe stegenske mišice izpustil evropsko prvenstvo, kot tudi številni drugi, zato je bil Zorman primoran aktivirati Boruta Mačkovška. Steber slovenske obrambe se je izbrani vrsti pridružil v Franciji.

Jože Baznik po porazu z Islandijo (vir: RZS):

Foto: RZS Evropsko prvenstvo se bo na Danskem, Norveškem in Švedskem začelo 15. januarja in trajalo do prvega februarja. Slovenijo uvodni skupinski del čaka v Oslu, v skupini D pa se bodo pomerili proti Črni gori (16. 1.), Švici (18.) in Ferskim otokom (20.). V primeru napredovanja, v glavni del vodita prvi dve mesti v skupini, bi Slovenija v drugem delu v švedskem Malmöju odigrala še štiri tekme. Zaključni del od polfinala naprej bo v Herningu na Danskem.