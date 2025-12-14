Fatih Arda Ipcioglu je postal prvi smučarski skakalec v zgodovini moškega tekmovanja, ki je prejel rdeči karton. Turški predstavnik je bil kaznovan zaradi druge kršitve predpisov o opremi med nedeljsko tekmo v Klingenthalu, na kateri je znova slavil Domen Prevc. Odločitev sodnikov pomeni, da naslednji teden ne bo mogel tekmovati v Engelbergu.

Do rdečega kartona je prišlo med nedeljsko tekmo za svetovni pokal v Nemčiji. Ipcioglu je skočil 116,5 metra, vendar je bil naknadno diskvalificiran, saj je pregled po skoku pokazal, da je Turek uporabljal smuči napačne dolžine. To je neposredno povzročilo njegovo diskvalifikacijo.

To je bila za smučarskega skakalca druga tovrstna diskvalifikacija v tej sezoni, s podobno situacijo se je namreč že soočil na tekmi v Lillehammerju na Norveškem. Za sezono 2025/26 je Mednarodna smučarska zveza (FIS) uvedla nov sistem kaznovanja po vzoru nogometa. Prva diskvalifikacija zaradi uporabe opreme se šteje za "rumeni karton", drugi takšen prekršek pa samodejno pomeni "rdeči karton". Posledice za turškega predstavnika so tako že jasne. V naslednjem vikendu svetovnega pokala v smučarskih skokih namreč zaradi prejetega rdečega kartona ne bo mogel nastopiti, posledično ga tako v Engelbergu v Švici ne bo.

Omeniti velja, da je Ipcioglu sicer prvi skakalec, ki je prejel takšno kazen, a ne prvi nasploh v smučarskih skokih. Že v petek je namreč kazahstanska reprezentantka Vieronika Šiškina prejela rdeči karton zaradi dveh kršitev opreme v tej sezoni.

