Predsednik IIHF: Na OI bodo igralci NHL

Zvezdniki severnoameriške hokejske lige bodo prvič po letu 2014 igrali na zimskih olimpijskih igrah, je danes, potem ko so končali tridnevno testiranje ledene ploskve v Areni Santa Giulia v Milanu, potrdil Luc Tardif, predsednik Mednarodne hokejske zveze (IIHF).

Organizatorji iger in Mednarodni olimpijski komite (Mok) so prižgali zeleno luč za olimpijsko tekmovanje, pohvalili ledeno površino, zaradi katere so v Milanu dobili številne kritike in tudi grožnjo vodstva NHL, da igralci lige na olimpijskem turnirju ne bodo nastopili.

Inside the Milano Santagiulia Ice Hockey Arena as it gears up for this weekend’s test tournament 👀🏒 pic.twitter.com/DAEBMeJunx — CBC Olympics (@CBCOlympics) January 9, 2026

Luc Tardiff: Malo smo bili zaskrbljeni, a se že nekaj časa počutimo bolje. Foto: Guliverimage

"Malo smo bili zaskrbljeni, a se že nekaj časa počutimo bolje, po tem vikendu pa bomo bolje spali. V petek nas je sicer jezila majhna luknja v ledu, a danes menim, da je igralna površina vredna pohvale. Tri tekme, ki so jih odigrali v soboto, so predstavljale preizkus, ki se je uspešno končal. Pozitiven je bil tudi odziv igralcev, ki so igrali prvenstvene in pokalne tekme," je novinarjem na konferenci ob koncu preverjanja dvorane dejal Tardif.

Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, naj bi gostilo 33 tekem. Foto: Reuters

Drsališče, uradno imenovano Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, naj bi gostilo 33 tekem, ki bodo potekale med 6. in 22. februarjem. Hokejska arena je eno redkih povsem novih prizorišč, zgrajenih za olimpijske igre, ki se raztezajo na obsežnem območju severne Italije.

