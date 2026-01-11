Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
11. 1. 2026,
19.48

Osveženo pred

42 minut

Nedelja, 11. 1. 2026, 19.48

42 minut

Predsednik IIHF: Na OI bodo igralci NHL

Avtor:
STA

Končano je tridnevno testiranje ledene ploskve v Areni Santa Giulia v Milanu.

Končano je tridnevno testiranje ledene ploskve v Areni Santa Giulia v Milanu.

Foto: Reuters

Zvezdniki severnoameriške hokejske lige bodo prvič po letu 2014 igrali na zimskih olimpijskih igrah, je danes, potem ko so končali tridnevno testiranje ledene ploskve v Areni Santa Giulia v Milanu, potrdil Luc Tardif, predsednik Mednarodne hokejske zveze (IIHF).

hokejska dvorana Milano
Sportal Na generalki za olimpijske igre velika luknja v ledu

Organizatorji iger in Mednarodni olimpijski komite (Mok) so prižgali zeleno luč za olimpijsko tekmovanje, pohvalili ledeno površino, zaradi katere so v Milanu dobili številne kritike in tudi grožnjo vodstva NHL, da igralci lige na olimpijskem turnirju ne bodo nastopili.

Luc Tardiff: Malo smo bili zaskrbljeni, a se že nekaj časa počutimo bolje. Foto: Guliverimage

"Malo smo bili zaskrbljeni, a se že nekaj časa počutimo bolje, po tem vikendu pa bomo bolje spali. V petek nas je sicer jezila majhna luknja v ledu, a danes menim, da je igralna površina vredna pohvale. Tri tekme, ki so jih odigrali v soboto, so predstavljale preizkus, ki se je uspešno končal. Pozitiven je bil tudi odziv igralcev, ki so igrali prvenstvene in pokalne tekme," je novinarjem na konferenci ob koncu preverjanja dvorane dejal Tardif.

Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, naj bi gostilo 33 tekem. Foto: Reuters

Drsališče, uradno imenovano Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, naj bi gostilo 33 tekem, ki bodo potekale med 6. in 22. februarjem. Hokejska arena je eno redkih povsem novih prizorišč, zgrajenih za olimpijske igre, ki se raztezajo na obsežnem območju severne Italije.

