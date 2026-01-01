Leto 2026 bo športno izjemno zahtevno in bogato. Olimpijske igre v Milanu in Cortini ter svetovno nogometno prvenstvo bodo oblikovali globalni okvir, v katerem bodo pomembno vlogo igrali tudi slovenski športniki. Tadej Pogačar bo lovil zgodovinske mejnike v kolesarstvu, enako Primož Roglič, Luka Dončić bo z Los Angeles Lakers ciljal na vrh lige NBA, zimski športi pa Sloveniji ponujajo realne možnosti za olimpijske medalje, o katerih sanjata tako Nika kakor tudi Domen Prevc.

Olimpijske igre Milano Cortina 2026 kot osrednji vrhunec

Zimske olimpijske igre v Milanu in Cortini d’Ampezzo, ki bodo potekale med 6. in 22. februarjem 2026, bodo ob nogometnem svetovnem prvenstvu osrednji dogodek športnega leta. Slovenija bo v Italijo poslala reprezentanco, ki ima realne možnosti za medalje v več panogah.

Nika in Domen Prevc bosta slovenska aduta za medalje na olimpijskih igrah. Foto: Grega Valančič

Največ pričakovanj bo v smučarskih skokih. Nika Prevc, Nika Vodan, Domen Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc sestavljajo jedro ekipe, ki lahko poseže po posamičnih in ekipnih odličjih. Priložnosti bodo iskali tudi biatlonci, alpski smučarji in deskarji na snegu.

Kolesarstvo: Pogačar in Roglič v lovu na zgodovino

Slovensko kolesarstvo bo tudi leta 2026 v središču svetovne pozornosti. Tadej Pogačar bo naskakoval že peti naslov zmagovalca Dirke po Franciji, jeseni pa bo branil mavrično majico na svetovnem prvenstvu, ki bo v Montrealu med 20. in 27. septembrom. Obleči jo bo skušal tretjič zapored.

Tadej Pogačar bo skušal napasti zgodovino. Foto: Profimedia

Le nekaj dni pozneje bo sledilo še evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ko bo Pogačar v Sloveniji branil naslov evropskega prvaka. Primož Roglič bo medtem znova osredotočen na Dirko po Španiji, kjer bi lahko osvojil peto skupno zmago in se dodatno zapisal v zgodovino športa, saj takšen podvig ni uspel še nobenemu kolesarju.

Luka Dončić in NBA: napad na šampionski prstan

Čeprav leto 2026 ne prinaša velikega reprezentančnega košarkarskega turnirja, bo pozornost slovenskih navijačev usmerjena v ligo NBA. Luka Dončić ima z Los Angeles Lakers jasno ambicijo – boj za naslov prvaka.

Luka Dončić si želi osvojiti naslov prvaka v ligi NBA. Foto: Reuters

Končnica lige NBA, ki bo potekala med aprilom in junijem, ostaja eden najbolj spremljanih športnih dogodkov v Sloveniji, Dončićevi nastopi pa bodo znova pod drobnogledom domače javnosti.

Nogometni mundial brez Slovenije, a z globalnim dosegom

Poleti bo športni svet zaznamovalo svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga bodo prvič gostile tri države – ZDA, Kanada in Mehika. Gre tudi za prvi mundial z 48 reprezentancami, kar pomeni rekordno število tekem in izjemen globalni doseg.

Slovenije na prvenstvu ne bo, a nogometni mundial tradicionalno ostaja eden najbolj spremljanih dogodkov tudi med slovenskimi gledalci in bo pomembno zaznamoval poletni športni koledar.

Planica in domači zimski vrhunci

Tudi domača prizorišča bodo imela pomembno vlogo. Sezona se bo začela z Zlato lisico v Kranjski Gori v začetku januarja, marca bo sledil Pokal Vitranc, vrhunec pa bo tradicionalna Planica med 26. in 29. marcem.

Poseben mejnik bo prvi polet smučark na Letalnici bratov Gorišek, kar bo zgodovinski trenutek za svetovne smučarske polete. Svetovna rekorda trenutno držita Domen Prevc (254,5 m) in Nika Prevc (236 m).

Hokej, odbojka in rokomet: pomlad, jesen in zima v znamenju reprezentanc

Pomemben del športnega leta 2026 bo pripadel tudi ekipnim športom. Že v začetku leta bo v ospredju rokomet. Med 15. januarjem in 1. februarjem 2026 bodo Danska, Norveška in Švedska gostile evropsko prvenstvo za moške, na katerem bo sodelovala tudi Slovenija. Izbranci selektorja Uroša Zormana bodo igrali v skupini D, kjer jih čakajo obračuni s Ferskimi otoki, Črno goro in Švico.

Uroš Zorman bo januarja vodil slovensko reprezentanco na evropskem prvenstvu. Foto: www.alesfevzer.com

Konec leta bo sledilo še evropsko prvenstvo za ženske. Slovenska reprezentanca si nastopa še ni zagotovila, saj jo čakajo kvalifikacije, a tudi ta turnir predstavlja pomemben cilj.

Slovenski moški hokejski reprezentanci se je lani uspelo obdržati med elito in jo med 15. in 31. majem čakajo dvoboji elitne hokejske divizije – gostiteljica bo Švica.

Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco med 9. in 27. septembrom čaka evropsko prvenstvo v Italiji, Bolgariji, Romuniji in na Finskem. Slovenija si je nastop zagotovila že z uvrstitvijo na zadnjem evropskem prvenstvu leta 2023. V malem finalu za bron je takrat po napetem obračunu s 3:2 premagala Francijo in še utrdila položaj stalne evropske velesile. Na prvenstvu stare celine ji bodo v skupini A v Modeni nasproti stale reprezentance Češke, Grčije, Slovaške, Švedske in Italije.

Slovenske odbojkarje čaka evropsko prvenstvo. Foto: Volleyball World

Aktivno bo tudi žensko odbojkarsko poletje. Slovenska reprezentanca bo med 21. avgustom in 6. septembrom 2026 nastopila na evropskem prvenstvu, kjer bo igrala v skupini A v Istanbulu. Tekmice bodo gostiteljica Turčija ter Latvija, Poljska, Nemčija in Madžarska, kar pomeni zahtevno skupino in pomemben test konkurenčnosti na najvišji evropski ravni.

Slovenija kot gostiteljica velikih tekmovanj

Leto 2026 bo izjemno tudi z organizacijskega vidika. Ljubljana bo januarja gostila del evropskega prvenstva v futsalu, nato si bodo sledila različna tekmovanja. Najprej bo svetovno prvenstvo v hokeju na ledu Divizije II za ženske. Poletni niz prvenstev bodo v začetku junija odprli najboljši evropski tekači z evropskim prvenstvom v gorskih in trail tekih. Ob koncu poletja bosta sledili še dve svetovni prvenstvi v Sloveniji: Pokljuka bo gostila poletno svetovno prvenstvo v biatlonu, začetek septembra pa bo v znamenju veslanja, saj bo Bled prizorišče svetovnega veteranskega prvenstva za veslače in veslačice.

Dogodkov v letu 2026 za privržence športa tako ne bo zmanjkalo, že zdaj pa si lahko slovenski ljubitelji športa zabeležijo datume, ko bodo lahko spremljali naše športnike in športnice.

