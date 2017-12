Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 1968 se je rodil nekdanji hrvaški nogometaš Davor Šuker. Danes je predsednik Nogometne zveze Hrvaške.

Davor Šuker je v polfinalni tekmi SP 1998 Hrvaško v 46. minuti popeljal v vodstvo ... Foto: Reuters

Šuker je v karieri nosil drese Osijeka, zagrebškega Dinama, Seville, madridskega Reala, Arsenala, West Hama in nemškega prvoligaša 1860 München, v reprezentančnem dresu pa je zablestel na svetovnem prvenstvu leta 1998 v Franciji, na katerem so se Hrvati veselili tretjega mesta. Šuker je bil s šestimi goli najboljši strelec SP 1998.

... Franciji pa je zmago in napredovanje v finale zagotovil Lilian Thuram (levo), ki je gola zabil v 47. in 69. minuti tekme. Foto: Reuters

V polfinalni tekmi SP 1998 so se Šuker in druščina pomerili z gostitelji Francozi, tem pa je napredovanje v finale zagotovil Lilian Thuram, ta si s hrvaškim asom deli rojstni dan. Leta 1972 rojeni Thuram je na tisti tekmi dosegel oba gola za Francijo, ki je zmagala z izidom 2:1, nato pa v finalu premagala še Brazilijo in se veselila naslova svetovnega prvaka.

Zgodilo se je še …

Leta 1890 so prvič na svetu na nogometni tekmi uporabili mreže na golih. To se je zgodilo v Boltonu v Angliji.

Leta 1923 je nogometna reprezentanca Mehike odigrala prvo tekmo v zgodovini. V Gvatamali je s 3:2 premagal tamkajšnjo reprezentanco.

Leta 1965 je slavni Stanley Matthews postal prvi angleški nogometaš, ki ga je kraljica Elizabeta povišala v viteza.

Leta 1969 je takratni lastnik moštva lige NHL Los Angeles King Jack Kent Cooke vse svoje hokejiste kaznoval s 100 dolarji, ker se niso prepirali s sodnikom.

Leta 1974 je legenda nogometnega kluba Manchester United George Best odigral zadnjo tekmo v dresu Rdečih vragov. Nastopil je na tekmi proti Queens Park Rangers v gosteh.

Leta 1993 je bila, potem ko se je ločila od Češkoslovaške, ustanovljena češka nogometna zveza. Največji uspeh so Čehi dosegli že tri leta pozneje, ko so na evropskem prvenstvu v Angliji osvojili drugo mesto (v finalu so izgubili proti Nemcem).

Leta 1994 je ruski plavalec Aleksander Popov s časom 47,83 postavil svetovni rekord na 100 m prosto.

Leta 2000 je britanski časnik World Soccer podelil nagradi za najboljšega nogometaša in trenerja za leto 1999. Prejela sta ju Brazilec Rivaldo in Škot sir Alex Ferguson.

Leta 2006 se je Avstralska nogometna zveza tudi uradno priključila Azijski nogometni zvezi (AFC).

Leta 2010 je na odbojkarskem turnirju v Lakki Marwatu v Pakistanu razneslo avtomobil bombo. Samomorilski napadalec je ubil 105 ljudi, 100 pa ranil.

Rodili so se …

1863 – pokojni francoski baron, prenovitelj olimpijskega gibanja Pierre de Coubertain

1919 – pokojni ameriški boksar srednje kategorije Rocky Graziano

1921 – pokojni alžirsko-francoski atlet Alain Mimoun O'Kacha

1928 – pokojni madžarski nogometaš Laszlo Bundai

1945 – nekdanji belgijski dirkač Jacky Ickx

1946 – nekdanji brazilski nogometaš Roberto Rivelino

1966 – nekdanji romunski nogometaš Marin Dragnea

1968 – nekdanji hrvaški nogometaš Davor Šuker

1972 – nekdanji francoski nogometaš Lilian Thuram

1975 – nekdanji norveški nogometaš Bengt Saeternes

1977 – nekdanji nogometaš iz Bosne in Hercegovine Hasan Salihamidžić

1982 – argentinski teniški igralec David Nalbandian

1984 – perujski nogometaš Jose Paolo Guerrero

1985 – kanadski hokejist Jeff Carter

1985 – brazilski košarkar Tiago Splitter

1985 – severnoirski nogometaš Steven Davis

1989 – slovenski nogometaš Dejan Školnik



1989 - slovenski hokejist Žiga Pance

1992 – angleški nogometaš Jack Wilshere