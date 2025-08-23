Sto preplezanih smeri v 24 urah. Janja Garnbret, najboljša športna plezalka na svetu in letošnja ambasadorka Botrstva v športu, je danes nekaj po 21. uri uspešno opravila s 24-urnim plezalnim maratonom, kjer je v Plezalnem centru Slovenska Bistrica v družbi številnih ljubiteljev plezanja preplezala sto različnih smeri in za mlade športnike iz težjega socialnega okolja zbrala več kot 61 tisoč evrov.

"Mogoče se ni videlo, da je bila stota smer, sem pa to vsekakor čutila," je po opravljenem izzivu v Slovenski Bistrici sporočila presrečna ambasadorka projekta Botrstva v športu Janja Garnbret. "Bila sem kar pod stresom, po mojem večjem kot na katerikoli tekmi. Uživala sem pred takšnim občinstvom, čutila sem res neverjetno podporo, take podpore ne dobiš kar tako. Vsem iskrena hvala, da ste prišli in da smo skupaj plezali za dober namen. To so bile moje sanje: združiti plezanje in dobrodelnost. Hvala vsem, ki ste navijali in ploskali, iskrena hvala," je še enkrat nagovorila navijače in se jim zahvalila za podporo.

Skupaj s prodanimi vstopnicami in vsako preplezano smerjo ter donacijo Janjinega sponzorja Allianz se je v sklad Botrstva v športu steklo več kot 61 tisoč evrov, ki bodo namenjeni mladim športnikom iz deprivilegiranega okolja.

Janja Garnbret med plezanjem zadnje, 100. smeri, ki jo je postavil Simon Margon z ekipo:

24 ur užitka

Dvakratni olimpijski prvakinji se je uresničila tudi želja, da se ji v času maratonskega izziva v steni pridružijo vsi člani njene ekipe, od menedžerja Floriana Klinglerja, ki jo je v navezi varoval na začetku maratona, do njenega fizioterapevta Mateja Bombača, postavljavca smeri Simona Margona, predstavnika za stike z mediji Tilna Lamuta, plezal je tudi njen trener Roman Krajnik, ki je izjemno presenečen, kako suvereno je njegova varovanka opravila z izzivom, polnim neznank. "Užitek," je z eno besedo povzel zadnjih 24 ur.

Garnbret je plezanje začela v petek okoli 21.30. Daljši premor za spanec si je privoščila nekaj po 2. uri zjutraj, ko je imela odplezanih 45 smeri, nakar je danes nekaj po osmi uri zjutraj plezanje nadaljevala. Čisto za konec si je prihranila dve najtežji smeri na zunanji steni največjega plezalnega centra v Sloveniji, ki ju je postavil Margon z ekipo. Prav on jo je v smeri tudi varoval.

Dvakratni olimpijski prvakinji so se v steni pridružili številni znani Slovenci, od smučarke Ilke Štuhec, plavalke Neže Klančar, nekdanjega veslača Janija Klemenčiča, pred večernim zaključkom dogajanja pa se je v smer podal tudi nekdanji predsednik republike Borut Pahor.

Če želite tudi vi prispevati svoj delež v sklad Botrstva v športu, lahko pošljete SMS-sporočilo z geslom JANJA5 ali JANJA10 na telefonsko številko na 1919 in tako prispevate pet oz. deset evrov za mlade športne talente.

