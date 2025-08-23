Dobrodelni maraton Janje Garnbret: Spanec šele po 45 preplezanih smereh oz. po 2. uri zjutraj

"Lahko bi splezala še pet smeri več, a sem si rekla, da noge in kožo na prstih raje prihranim za naslednji dan," je nekaj pred 2. uro zjutraj sporočila dvakratna olimpijska prvakinja in letošnja ambasadorka Botrstva v športu Janja Garnbret, ki je v petek ob 21.30 v Plezalnem centru Slovenska Bistrica začela 24-urni plezalni maraton, namenjen druženju plezalne skupnosti in zbiranju sredstev za projekt Botrstvo v športu, oziroma podporo mladim športnim talentom iz socialno ogroženih družin. Preostalih 55 smeri, vključno z dvema najbolj zahtevnima v centru, Korošico čaka danes. Po izpolnjenem cilju bo njen sponzor v sklad za mlade športnike prispeval 35 tisoč evrov.

Utrujena, a vidno zadovoljna. Janja Garnbret je v dobrih štirih urah preplezala 45 od 100 smeri, ki si jih je zastavila v okviru 24-urnega dobrodelnega plezalega maratona. Danes jo čaka podoben zalogaj, s tem da je dve najtežji smeri v Plezalnem centru Slovenska Bistrica prihranila za konec.

Preplezati ju bo skušala danes zvečer okoli 20. ure, ko bo v centru največ obiskovalcev, dogajanje pa bo mogoče spremljati tudi v neposrednem prenosu na TV Slovenija.

Foto: Ana Kovač

Optimalna taktika in spodbuda navijačev

"Lahko bi splezala še pet smeri več, a sem si rekla, da noge in kožo na prstih raje prihranim za naslednji dan. Za mano je res super dan, zelo dobro sem se počutila. Taktika, da na začetku, ko sem bila najbolj sveža, splezam najtežje smeri in se nato lotim manj zahtevnih, se je izkazala za najboljšo. Veselim se že nadaljevanja," je nekaj pred drugo uro zjutraj vzneseno pripovedovala dvakratna olimpijska prvakinja, ki je bila navdušena nad vzdušjem v dvorani.

"Čisto drugače bi bilo, če bi plezala sama. Tukaj pa so mi ljudje za vsako smer zaploskali, neverjetno. Zdaj razumem maratonce, ki pravijo, da jim spodbuda ob progi da dodatno energijo. Tudi meni jo je. Zelo sem hvaležna vsem, ki so ostali kljub pozni uri in me spodbujali."

Foto: Ana Kovač

Večino smeri je splezala v starih, preverjenih plezalkah, le za najtežje se je preobula v nove. Zdaj jo čaka nekaj ur počitka, že ob 8.00 ima napovedano prvo izjavo za medije, tako da jo čaka zgodnje vstajanje.

V steni se ji je pridružila tudi smučarka Ilka Štuhec. Foto: Ana Kovač Plezanje z dobrodelnim namenom sta ponosno spremljala tudi Janjina starša. Foto: Ana Kovač

Organizatorji so za dogodek prodali približno 1200 vstopnic, kar je preseglo njihova pričakovanja. Večina ljubiteljev plezanja si je zagotovila vstopnico za določen nekajurni termin, nekateri pa kar za vseh 24 ur.

Med njimi je bila tudi Dina iz Čakovca na Hrvaškem, ki je želela podpreti plemenito akcijo, si dati duška v plezalni steni in ob tem v živo spremljati gibe najboljše plezalke v zgodovini športnega plezanja.

Dina iz Čakovca je projekt Botrstvo v športu podprla z nakupom 24-urne vstopnice. Foto: Ana Kovač

Na maratonu sta plezala tudi Matej Bombač, fizioterapevt in kondicijski trener, ki v centru Rehabo skrbi za preventivo številnih plezalcev, med njimi tudi Garnbretove, ter Simon Margon iz studia 360 Holds, ki je s svojo ekipo pripravil zadnji dve, najzahtevnejši smeri v centru.

Matej Bombač iz centra Rehabo. Foto: Ana Kovač

"S plezanjem sem se bolj intenzivno začel ukvarjati, ko sem začel sodelovati s plezalci. Hotel sem spoznati biomehaniko gibanja in ugotoviti, kako jim lahko najbolje pomagam. Če želiš športniku resnično pomagati, moraš poznati specifiko športa," je prvoten interes za plezanje opisal Bombač, ki ga je gibanje v vertikali sčasoma povsem zasvojilo.

"Dogodek se mi zdi super, takšna kombinacija zabave in koristnega nam manjka. Mislim, da bi lahko kaj podobnega organizirali še kdaj, tudi v drugih disciplinah. Takšni dogodki združujejo ljudi, in to je eden od bistev športa."

Postavljalec smeri Simon Margon. Foto: Ana Kovač

Tudi Margon je bil navdušen nad povezovanjem plezanja, druženja in dobrodelnosti.

"Sloveniji takšni dogodki manjkajo, saj združujejo širši krog ljudi. O tem smo razmišljali že pred leti in zelo sem vesel, da je zdaj uspelo Janji. Da se je zbralo več kot tisoč plezalcev, in to z dobrodelnim ciljem, je vredno še precej več. Upam, da bo dogodek postal tradicionalen. Janja je dovolj prepoznavna in priljubljena, da ga lahko izvede vsako leto," je prepričan Margon.

Foto: Ana Kovač

Dobrodelni plezalni maraton se bo končal nocoj ob 21.30, ko bo Janja odkljukala še 99. in 100. smer na svojem seznamu. Ob tem bo njen sponzor, zavarovalnica Allianz, za projekt Botrstvo doniral 35 tisoč evrov.

Projekt lahko podprete tudi vi in sicer z SMS sporočilom JANJA5 ali JANJA10 na številko 1919.

