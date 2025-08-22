V Plezalnem centru Slovenska Bistrica je vse pripravljeno na plezalni praznik z dobrodelno noto. Dvakratna olimpijska prvakinja Janja Garnbret bo v okviru 24-urnega plezalnega maratona, ki bo potekal od petka do sobote od 21. do 21. ure, skušala preplezati sto različnih smeri in na ta način zbirati sredstva za mlade športnike iz socialno ogroženih okolij. Pri tem se ji bodo pridružili številni ljubitelji plezanja, ki bodo z nakupom vstopnice za dogodek prav tako pomagali povečati donacijo za projekt Botrstvo v športu.

Dvakratna olimpijska prvakinja Janja Garnbret in letošnja ambasadorka projekta Botrstvo v športu se bo v prvo smer Plezalnega centra Slovenska Bistrica podala danes ob 21. uri. To bo prvo dejanje njenega 24-urnega dobrodelnega plezalnega maratona, v katerem bo združila troje – plezanje, druženje in dobrodelnost. 26-letna Korošica si je za cilj zastavila, da v 24 urah prepleza sto različnih smeri in s tem zbira sredstva za mlade športne talente.

"Česa takega še nisem počela"

"Pripravljena sem in komaj čakam," je približno dve uri pred začetkom maratona v pogovoru z novinarji sporočila Garnbret. "Česa takega še nisem počela, do zdaj sem na treningu splezala največ sedem smeri, tako da je to tudi zame povsem nov teritorij. Sproti bomo videli, kako bo vse skupaj potekalo. Zavedam se, da bo fizično in psihično naporno, hkrati pa vem tudi, da bodo ljudje plezali z mano in da bomo eden drugemu v oporo."

Foto: Ana Kovač

Izzivi: Utrujenost, ožuljena stopala in posneta koža na prstih

Janja pričakuje, da ji bodo v prihodnjih 24 urah največji izziv predstavljali posneta koža na prstih, boleča stopala (plezalci običajno nosijo dve številki manjše plezalke, kot je njihova številka obutve) in splošna utrujenost. "Plezala bom od najlažjih do najtežji smeri, je pa dejstvo, da te sto smeri zagotovo utrudi," se zaveda. Zadnji dve smeri, najtežji v največjem plezalnem centru v Sloveniji, bo plezala jutri, v soboto med 20. do 21. uro, ko bo dogodek prenašala TV Slovenija.

Najtežje je prihranila za konec

"Iskreno, ne vem, kaj pričakovati, se bom pa potrudila, da mi uspe preplezati vseh sto smeri. Najtežje sem prihranila za konec in upam, da ne padem s stene," se je namuznila najboljša športna plezalka v zgodovini, ki jo veseli, da bo v naslednjih 24 urah združila dobrodelnost in plezalno skupnost. "Naprej me žene tudi izziv, to, da naredim nekaj, česar še nihče ni poskusil. Smo pa v prvi vrsti danes tukaj zato, da pomagamo mladim športnikom," je ponovila letošnja ambasadorka Botrstva v športu, ki ne skriva, da pred skokom v neznano čuti kar nekaj nervoze.

"V trenutku, ko smo se dogovorili, da bomo izpeljali 24-urni plezalni maraton, sem si rekla, pa saj je samo sto smeri, torej desetkrat po deset, nič takega, potem pa, ko se je dogodek približeval, sem vedno bolj razmišljala, kako bom to izpeljala in ali mi bo sploh uspelo. Ampak načeloma lahko rečem, da se res veselim, da sem pripravljena sprejeti izziv in se potruditi, da mi uspe."

Plezala bo, dokler se bo fizično dobro počutila: "Če bo to do dveh, treh zjutraj ... in potem v soboto naprej"

S trenerjem Romanom Krajnikom sta pripravila okvirni načrt, katere smeri bo Korošica preplezala danes in katere smeri bodo počakale na soboto. "Za danes je v načrtu, da splezam čim več smeri, odvisno od počutja, tako da mi bo jutri nekoliko lažje. Plezala bom tako dolgo, dokler se bom fizično dobro počutila. Ali bo to do dveh ali treh zjutraj, ne vem, bomo videli. Tempo plezanja bo odvisen od zahtevnosti smeri. Plezala bom po občutku, se pa zavedam, da se ne smem preveč zaletavati, da me ne bo skurilo."

Do zdaj je najdlje plezala leta 2020, ko je preplezala trboveljski dimnik. V prvem poskusu je bila v steni 11 ur, v drugem pa osem ur in pol, tako da bo tokratni 24-urni izziv res pravi korak v neznano.

Dobra prodaja vstopnic

Posebnost 24-urnega plezalnega maratona je tudi v tem, da bodo ljubitelji plezanja celoten čas trajanja maratona lahko plezali po istih smereh kot najboljša športna plezalka na svetu in se tudi družili z njo. Organizatorji projekta so si kot cilj zadali tisoč prodanih vstopnic – za plezalce ali zgolj gledalce –, prodali pa so jih več kot 1.200, kar pomeni, da bodo kapacitete polne.

Foto: Ana Kovač

Celoten izkupiček od prodanih vstopnic bo namenjen projektu Botrstvo v športu. Janjin osebni pokrovitelj Allianz bo v sklad Botrstva prispeval dvakrat toliko sredstev, kolikor jih bodo zbrali udeleženci projekta, hkrati pa so napovedali, da bodo ob doseženem cilju, torej preplezanih stotih smereh, v sklad prispevali še dodatnih 20 tisoč evrov.

Projekt Botrstvo v športu lahko podprete tudi s poslanim SMS-sporočilom. S sporočilom JANJA5 na številko 1919 boste za mlade športne talente prispevali pet evrov, s sporočilom JANJA10 pa deset evrov.

