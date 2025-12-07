Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Maraton, Valencia

Kenijca John Korir in Joyciline Jepkosgei zmagala na maratonu v Valencii

John Korir | John Korir je slavil na maratonu v Valencii. | Foto Reuters

John Korir je slavil na maratonu v Valencii.

Foto: Reuters

Kenijca John Korir (2:02,24) v moški konkurenci in Joyciline Jepkosgei (2:14,00) v ženski sta zmagala na maratonu v Valencii v Španiji po hitri tekmi, v kateri sta dosegla osebna rekorda. Jepkosgei je dosegla tudi četrti najhitrejši čas v zgodovini in nov rekord maratona v tem španskem mestu.

Korir, ki je aprila zmagal v Bostonu, a je oktobra v Chicagu odnehal, je na svojem prvem nastopu v Valencii maraton končal v 2 urah, 2 minutah in 24 sekundah, s čimer je dosegel osmi najhitrejši čas, kar jih je bilo kdaj zabeleženih v Španiji.

Na 25. kilometru je Korir bliskovito pospešil, kar je njegove tekmece pustilo v zadregi. Končal je pred Nemcem Amanalom Petrosom (2:04:03) in Norvežanom Awetom Kibrabom (2:04:25).

Etiopijec Sisay Lemma, zmagovalec dirke leta 2023, ko je takrat postavil tudi rekord proge (2:01:48), je po Korirjevem pospešku omahnil in končal na 25. mestu s časom 2:08:58.

Jepkosgei, zmagovalka maratona v Londonu leta 2021, se je v napetem dvoboju pomerila z rojakinjo Peres Jepchirchir, svetovno prvakinjo iz Tokia septembra letos. Sedem kilometrov pred ciljem je Jepchirchir sprožila napad, na katerega Jepkosgei tedaj ni zmogla odgovoriti.

Svetovna prvakinja, ki je veljala za favoritinjo, pa tokrat ni mogla vzdrževati svojega ritma, zaradi česar jo je Jepkosgei ujela in jo prehitela v zadnjih kilometrih maratona ter ga končala s 43 sekund prednosti. Tretja je bila prve predstavnica iz Evrope, Chloe Herbiet iz Belgije (2:20:38).

Maraton v Valencii, znan po svoji hitri progi, vsako leto privabi več deset tisoč udeležencev. Letos se ga je na 45. izdaji udeležilo 36.000 ljudi, kar je po navedbah organizatorjev rekord.

